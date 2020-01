LIVE Sci alpino, SuperG Bansko 2020 in DIRETTA: Shiffrin vince davanti a Bassino, fuori Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 26 GENNAIO)

LA CRONACA DEL SUPERG FEMMINILE DI BANSKO

10.36 Conclusa la gara. Ha vinto Mikaela Shiffrin davanti a Bassino e Gut-Behrami. Le azzurre: settima Elena Curtoni, 26ma Laura Pirovano, 35ma Verena Gasslitter, 36ma Nadia Delago. Fuori Federica Brignone, Nicol Delago e Francesca Marsaglia.

Loading...

Loading...

10.34 Nadia Delago 35ma a 6″15, fuori dalla zona punti.

10.33 Laura Pirovano in zona punti, è 25ma a 3″09.

10.17 Verena Gasslitter è 24ma a 4″60, vedremo se basterà per la zona punti.

10.15 Podio ormai definito. Mikaela Shiffrin ha vinto il superG di Bansko con 29 centesimi su Marta Bassino e 70 su Lara Gut-Behrami. Settima Elena Curtoni, fuori Brignone, Nicol Delago e Marsaglia.

10.14 Vlhova butta via il podio con un errore nel finale e chiude sesta a 1″13 da Shiffrin.

10.14 Al primo intermedio Vlhova è già dietro di 0.38, non sono pochi.

10.13 Partita Petra Vlhova.

10.10 Quindicesima a 2″37 la svizzera Haelhlen. Ora pausa per le tv, poi toccherà a Petra Vlhova, dopo la quale il podio sarà ormai definito.

10.09 Fuori la tedesca Weidle.

10.07 L’americana Merryweather è 16ma a 2″66. Ora la tedesca Weidle che in discesa ha fatto bene.

10.06 La svizzera Nufer è 14ma a 2″32. Nessuna di queste atlete può inserirsi in zona podio. L’unica sarà Petra Vlhova, almeno sulla carta.

10.04 La canadese Gagnon è 17ma a 3″08. Al momento Marta Bassino seconda ed Elena Curtoni sesta. Fuori Brignone, Delago e Marsaglia.

10.03 L’austriaca Puchner è 17ma a 3″18. Livello basso ora, ma ricordiamoci di Petra Vlhova con il 31.

10.00 Caduta la francese Gauche e gara interrotta. Intanto Federica Brignone sta parlando all’arrivo con Marta Bassino, sembra che sia tutto a posto. Incrociamo le dita.

9.58 Sbaglia pesantemente l’americana McKennis e chiude a 6″69, ultima.

9.56 L’austriaca Ortlieb è ottava a 1″27. Ricordiamo che Petra Vlhova avrà il pettorale n.31.

9.52 Dopo le prime 20 atlete, comanda Mikaela Shiffrin con 29 centesimi su Marta Bassino e 0.70 su Gut-Behrami. Per l’azzurra un nuovo podio in arrivo. Fuori Federica Brignone, c’è apprensione perché l’azzurra è dolorante al braccio: l’impatto col palo è stato violento.

9.51 Subito fuori Nicol Delago, che su questa pista ci ha capito poco o nulla per tre giorni.

9.50 NOOOOOOOO!!! Federica Brignone era in vantaggio di 8 centesimi all’ultimo intermedio, poi si è agganciata con il braccio destro ad un palo ed è caduta violentemente. Le fa male il braccio, che sfortuna. Questa era la gara da non sbagliare del fine settimana e, purtroppo, l’ha sbagliata. Sfuma il sogno di vincere la Coppa del Mondo di specialità. Ora Nicol Delago.

9.48 L’austriaca Siebenhofer scia male e conclude 13ma a 2″55. Signori, c’è Federica Brignone.

9.46 Rebensburg non incide, è in netta flessione. La tedesca chiude decima a 1″73, perderà la vetta della classifica di superG. Tocca all’austriaca Siebenhofer.

9.44 Elena Curtoni è sesta a 1″23, comunque discreta. Questo tracciato era troppo più favorevole alle gigantiste. E, a proposito di gigantiste, ora c’è la tedesca Rebensburg, pericolosissima.

9.44 Sbaglia subito Curtoni, 0.86 di ritardo al primo intermedio, 0.64 al secondo.

9.42 Discreta la prestazione di Tina Weirather, ma lontana dal podio. E’ quinta ad un secondo da Shiffrin. Attenzione, c’è Elena Curtoni, gasata dopo la vittoria di ieri in discesa!

9.41 Lontanissima la svizzera Gisin, 12ma a 3″26, ultima. C’è Tina Weirather (Liechtenstein).

9.39 Mikaela Shiffrin si porta in testa con 29 centesimi su Marta Bassino. Ci sta, perché l’azzurra non era stata perfetta. Tocca alla svizzera Michelle Gisin.

9.38 Shiffrin nettamente avanti al primo intermedio, 0.32.

9.37 Nettamente dietro la svizzera Flury. Errori a ripetizione, è decima a 2″44. E ora tratteniamo il fiato, c’è l’americana Mikaela Shiffrin.

9.36 Corinne Suter è terza a 0.63. La svizzera comunque si conferma molto solida, non sbaglia mai completamente una gara, anzi. Ora un’altra elvetica, Jasmine Flury.

9.35 Al primo intermedio Corinne Suter è in ritardo di 3 decimi rispetto a Bassino.

9.33 Sono scese le prime 10 atlete. In testa Marta Bassino con 0.41 su Lara Gut-Behrami e 0.96 su Venier. L’azzurra ha commesso un paio di sbavature, la sua prova è attaccabile, soprattutto da Shiffrin, Brignone e Vlhova. La gara ora entrerà nel vivo con l’elvetica Corinne Suter.

9.32 Miradoli è quinta a 1″24.

9.31 Già 0.46 di ritardo per la francese al primo intermedio, 0.65 al secondo.

9.30 Schmidhofer è quinta a 1″55. Attenzione ora alla francese Miradoli, molto insidiosa su questo tipo di tracciato.

9.28 Come previsto, la slovena Stuhec è ultima a 2″38 da Marta Bassino. E’ il momento dell’austriaca Schmidhofer.

9.26 Lara Gut-Behrami è seconda a 0.41. La sensazione è che la prestazione di Marta Bassino sia battibile. Non è detto che basti per il podio. Ora la slovena Stuhec, che non dovrebbe impensierire l’azzurra.

9.25 NETTAMENTE IN TESTA! Marta Bassino rifila 96 centesimi all’austriaca Venier, ma un paio di errori li ha commessi. Basterà per il podio anche oggi? Vediamo la pericolosa svizzera Lara Gut-Behrami.

9.22 Fuori per salto di porta l’austriaca Tamara Tippler. Ora Marta Bassino, che può scatenarsi su questo tracciato.

9.21 Francesca Marsaglia va ad incastrarsi contro una porta e si ritira. L’azzurra è dolorante alla mano sinistra, speriamo non sia niente di grave. Un brutto fine settimana per la romana. Tocca all’austriaca Tippler.

9.19 Venier rifila 10 centesimi alla connazionale Veith. Ora Francesca Marsaglia, che non si è trovata a suo agio su questa pista nelle discese dei giorni scorsi.

9.17 L’austriaca Veith va in testa con 0.72 sulla norvegese Lie. Prova non ancora indicativa. Tocca all’austriaca Venier, poi Francesca Marsaglia.

9.16 1’12″95 il tempo di Lie. Come si suol dire in gergo, è un vero e proprio ‘gigantone’. Non nascondiamoci, un tracciato perfetto per Brignone e Bassino, ma anche per Shiffrin e Vlhova…Partita l’austriaca Anna Veith.

9.15 Iniziato il superG di Bansko, in pista la giovane norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

9.14 Al cancelletto di partenza la norvegese Lie.

9.08 Oggi le favorite sono Mikaela Shiffrin e Federica Brignone, con Marta Bassino leggermente dietro. Occhio anche alla slovacca Petra Vlhova. Cerca un incredibile bis Elena Curtoni, anche se il tracciato odierno dovrebbe agevolare le gigantiste.

9.05 Il superG è stato tracciato da Roland Assinger, allenatore di una squadra austriaca decisamente sottotono in questo fine settimana bulgaro.

8.59 I pettorali di partenza delle azzurre: 4 Francesca Marsaglia, 6 Marta Bassino, 16 Elena Curtoni, 19 Federica Brignone, 20 Nicol Delago, 33 Verena Gasslitter, 45 Laura Pirovano, 46 Nadia Delago.

8.54 E’ una gara molto importante per Federica Brignone, seconda nella classifica di Coppa del Mondo di superG con 116 punti, a sole 10 lunghezze dalla tedesca Viktoria Rebensburg. Sofia Goggia è terza a pari punti con la svizzera Corinne Suter a quota 100, ma oggi l’azzurra non sarà in gara a scopo precauzionale dopo la caduta di venerdì. Attenzione all’americana Mikaela Shiffrin, sesta a 86 e grande favorita di oggi insieme a Brignone.

8.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile di Bansko 2020.

Sofia Goggia salta anche il SuperG – Le pagelle di ieri – L’Italia festeggia una tripletta storia in SuperG – Le parole di Federica Brignone – Le parole di Marta Bassino – Le parole di Elena Curtoni – La cronaca della discesa di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si annuncia un’altra ghiottissima occasione per le sciatrici italiane dopo la clamorosa tripletta di ieri con Elena Curtoni che ha vinto la discesa precedendo Marta Bassino e Federica Brignone. Un risultato clamoroso che va ad aggiungersi al secondo posto di quest’ultima nella prima discesa di venerdì e che, quindi, pone le azzurre come grandi favorite anche nella prova odierna.

Il supergigante di Bansko prenderà il via alle ore 9.15 e proporrà, finalmente, un vero SuperG, dato che le due discese già disputate sulla pista intitolata a Marc Girardelli assomigliavano molto di più a questa specialità. Il pendio complicatissimo di Bansko, unito alle curve secche, non permette troppa velocità, per cui siamo ancora sul terreno ideale per le nostre portacolori.

Nei precedenti supergiganti di questa annata abbiamo assistito ai successi di Viktoria Rebensburg a Lake Louise, quindi doppietta Goggia-Brignone a Sankt Moritz. Vedremo, quindi, chi centrerà la vittoria nel terzo SuperG di questa stagione, con Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Corinne Suter, Michelle Gisin e la pattuglia austriaca pronte a mettere i bastoni tra le ruote alle nostre portacolori.

Il supergigante di Bansko, terza ed ultima prova del ricchissimo fine settimana sulle nevi bulgare, prenderà il via alle ore 9.15 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdervi nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile, provando a sospingere ancora la Valanga Rosa!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse