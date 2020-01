Sci alpino, Marta Bassino: “Il podio mi rende orgogliosa, stagione molto buona. Gigante base di partenza”

Marta Bassino ha conquistato un brillantissimo secondo posto nel SuperG di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra si è inchinata soltanto al cospetto della statunitense Mikaela Shiffrin e ha chiuso al meglio l’intenso weekend in terra bulgara dopo il secondo posto di ieri in discesa. La piemontese è salita sul podio con la fuoriclasse americana e con la svizzera Lara Gut proprio come le successe a ottobre 2016 quando ottenne la sua prima top-3 nel massimo circuito internazionale.

L’azzurra ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “È un risultato che mi rende orgogliosa di quanto sto facendo, sta uscendo una stagione molto buona. Chiaramente la mia base di partenza rimane il gigante, però posso fare buoni piazzamenti anche in altre discipline e lo sto dimostrando, anche se ammetto che a Bansko la situazione della pista è un pò particolare. Rispetto alla discesa, in questo supergigante bisognava mettere maggiore attenzione in curva, andavano interpretate in modo diverso, usando certe volte la testa e certe altre volte far correre lo sci. La mia trasferta all’est finisce qui, non gareggerò a Sochi per tornare a casa, staccare qualche ora la spina e riprendere ad allenarmi. Questi risultati non mi faranno cambiare i programmi, nemmeno in slalom anche se potrei partire con il pettorale 31. Voglio dedicare il secondo posto a tutti coloro che lavorano con me e che spesso non si vedono, dietro c’è un lavoro enorme del team fra allenatori, skiman, preparatori e anche la mia famiglia che mi sostiene ogni giorno“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo