Sci alpino, Federica Brignone caduta nel superG di Bansko, braccio dolorante. Apprensione per l’azzurra

Federica Brignone è caduta nell’ultimo tratto del superG di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra stava disputando una gara da urlo, all’ultimo intermedio era in vantaggio di otto centesimi nei confronti della leader Mikaela Shiffrin e sembrava lanciatissima verso la prima posizione provvisoria ma purtroppo è scivolata e ha dovuto dire addio ai suoi sogni di gloria. La valdostana, reduce dai due podi consecutivi in discesa sul pendio bulgaro, puntava al successo per chiudere al meglio questo fine settimana e per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo di specialità ma la fortuna non le ha sorriso ed è arrivato uno scivolone pesante dal punto di visto sportivo e anche fisico.

Federica Brignone si è agganciata a una porta col braccio destro ed è caduta violentemente picchiando proprio quell’arto, la sciatrice è subito risultata dolorante e c’è stato un momento di paura. Al momento non si conoscono le sue condizioni fisiche e sicuramente ci saranno dei controlli medici ma poco dopo la caduta l’azzurra si è tolta la tuta e sembrava stesse meglio.

Foto: Lapresse