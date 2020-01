LIVE Sci alpino, Seconda manche Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: 6° VINATZER, 10° GROSS

Il programma odierno – La presentazione della gara

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della seconda manche dello slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile in programma a Schladming, in Austria: oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 20.45 scatterà l’inversione dei primi 30 classificati al termine della prima prova.

Al termine della prima discesa il padrone di casa, l’austriaco Marco Schwarz, che ha sfruttato a dovere il pettorale numero 1, comanda con il crono di 51″41, con un margine di 0″14 sul norvegese Henrik Kristoffersen, mentre è terzo il transalpino Alexis Pinturault a 0″32. Ottima prestazione degli italiani: Alex Vinatzer è sesto, seppur a 1″25, mentre Stefano Gross è decimo a 1″44. Simon Maurberger è 14° a 1″65, mentre si è qualificato anche Tommaso Sala, 24° a 2″24.

