LIVE Milan-Torino 4-2, Coppa Italia calcio in DIRETTA: rossoneri che vincono nei supplementari e volano in semifinale. Pagelle e highlights

23.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.25 Pagelle:

MILAN (4-4-2): Donnarumma 6; Conti 5, Kjaer 5.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Castillejo 6.5, Krunic 6 (81′ Calhanoglu 8), Bennacer 6.5, Bonaventura 7 (76′ Leao 6.5); Rebic 6.5 (106′ Kessié 6.5), Piatek 5 (65′ Ibrahimovic 7). All. Pioli 7.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 7.5; Izzo 5, Nkoulou 5.5, Bremer 7.5 (82′ Djidji 5.5); De Silvestri 5 (112′ Laxalt s.v.), Lukic 6, Rincon 6.5 (112′ Lyanco s.v.), Aina 7; Verdi 6.5, Berenguer 6.5 (90′ Millico 5.5); Belotti 6. All. Mazzarri 6.

23.21 Finisce una partita infinita dove il Milan riesce a trovare la vittoria nel secondo tempo supplementare dove Calhanoglu prima e Ibrahimovic poi hanno chiuso il match, Milan che troverà la Juventus in semifinale con l’andata che sarà a San Siro.

121′ Finisce la partita, Milan-Torino 4-2.

120′ Ci sarà un minuto di recupero, oramai si attende solo il fischio finale.

118′ Millico compie un passaggio morbido sul secondo palo per Izzo che al volo non trova la porta.

116′ Punizione di Ibrahimovic che viene deviata da Sirigu con i pugni.

114′ Fuori De Silvestri e Rincon per Laxalt e Lyanco nel Torino.

112′ Giallo per Ibrahimovic per fallo tattico su Rincon.

110′ Gooooooooooooooooooooooooooooool, Ibrahimovicccccccccccccccccccccccccccccc, Torino che non riesce più a reagire con Leao che centralmente serve Ibrahimovic che di piatto la mette sul secondo palo, Milan-Torino 4-2.

108′ Goooooooooooooooooooooooooooool, Calhanogluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Kessié appena entrato serve in contropiede Calhanoglu che non sbaglia incrociando sul secondo palo, Milan-Torino 3-2.

107′ Fuori Rebic e dentro Kessié per il Milan.

106′ Inizia il secondo tempo supplementare!

106′ Finisce il primo tempo supplementare, Milan-Torino 2-2, tra poco gli ultimi 15 minuti.

104′ Strepitoso ancora una volta Sirigu che sta parando l’impossibile, ferma Theo Hernandez lanciato in porta completamente solo.

102′ Squadre oramai completamente lunghe, lanci lunghi da una parte all’altra.

100′ Belotti dalla sinistra incrocia il tiro e chiama Donnarumma alla respinta con i pugni.

98′ Ammonito Mazzarri per proteste su un fallo di De Silvestri.

96′ Ancora una volta straordinaria parata di Sirigu su un tiro di piatto a botta sicura di Calhanoglu.

94′ Giallo per Conti per fallo su Verdi sulla fascia sinistra.

93′ Rebic prova a servire Ibrahimovic ma i due non si capiscono e regalano palla al Torino.

91′ Inizia il primo tempo supplementare!

22.44 Pioli attraverso le sostituzioni sistema la squadra nel secondo tempo e riesce ad agguantare un pareggio che sembrava oramai lontano.

96′ Fine dei tempi regolamentari tra Milan-Torino 2-2, si andrà ai tempi supplementari, a tra poco per scoprire chi vincerà questo confronto!

95′ Strepitoso miracolo di Sirigu che vola su un tiro di collo pieno di Ibrahimovic.

94′ Leao se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per Ibrahimovic che manca incredibilmente il gol della vittoria a due passi dalla porta.

92′ Goooooooooooooooooooooooool, Calhanogluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, con un tiro da fuori area deviato da Djidji i rossoneri acciuffano il pareggio nel finale, Milan-Torino 2-2.

91′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

89′ Fuori Berenguer e dentro Millico per il Torino.

87′ Contropiede del Torino che non va a buon fine con Berenguer che sbaglia il passaggio finale a Belotti.

85′ Fuori Bremer e dentro Djidji per il Torino.

84′ Fuori Krunic e dentro Calhanoglu per il Milan.

82′ Tiro da fuori area di Ibrahimovic che colpisce male facendo finire la palla fuori dallo specchio.

80′ Conclusione di Ola Aina che si spinge vicino al primo palo.

78′ Fuori Bonaventura e dentro Leao per il Milan.

76′ Tira a giro Berenguer dalla sinistra con il destro, pallone fuori.

74′ Graziato Conti per un fallo su Verdi.

72′ Milan stanco sugli esterni, Rebic sulle gambe.

70′ Goooooooooooooooooooooool, Bremerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, Ola Aina supera Conti e mette in mezzo un cross teso che trova ancora una volta il difensore brasiliano pronto all’appuntamento con la rete, Milan-Torino 1-2.

68′ Milan sulle gambe rispetto al primo tempo, Torino che prova a sfruttare questo momento della partita.

66′ Fuori Piatek e dentro Ibrahimovic per il Milan.

64′ Contropiede del Torino con Verdi che lancia Belotti che lascia a rimorchio per Berenguer che tira di prima intenzione ma debolmente.

62′ Beccato dai fischi Piatek che non approfitta di un grave errore di Sirigu in un rinvio corto.

60′ Si scalda Millico per il Torino se non dovesse restare in campo il capitano Granata.

58′ Rientra in campo Belotti visibilmente dolorante al piede.

56′ Pestone di Romagnoli che non viene visto dall’arbitro, Belotti resta momentaneamente a terra.

54′ Punizione di Verdi che crea il panico dentro l’area di rigore del Milan, in qualche modo la difesa riesce a spazzare.

52′ Kjaer in ritardo su Berenguer, si prende il giallo per il fallo.

50′ Krunic ci prova ancora una volta da fuori area, ma il pallone sorvola di nuovo la traversa.

48′ Secondo tempo iniziato sul canovaccio tattico del primo tempo, Milan che comanda il gioco e il Torino che agisce in contropiede.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Buon Milan con Rebic e Theo Hernandez abbastanza attivi che creano parecchie occasioni ma un contropiede del Torino con Bremer rimette in pari l’iniziale vantaggio di Bonaventura.

A tra poco per il secondo tempo.

45′ Fine primo tempo, Milan-Torino 1-1.

43′ Punizione di Bennacer che cerca di trovare Piatek dentro l’area di rigore ma il pallone è troppo lungo.

41′ Rebic attraverso lo stop orientato arriva al tiro, Sirigu con i piedi riesce a respingere.

39′ Krunic prova il tiro da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

37′ Rischia l’espulsione Rebic per una gomitata a centrocampo su Izzo.

35′ Gooooooooooooooooooool, Bremerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, Bremer apre e chiude l’azione che parte della difesa dialoga con Verdi che gli serve l’assist vincente davanti Donnarumma, Milan-Torino 1-1.

33′ Castillejo crossa dalla sinistra per Rebic che di testa colpisce centrale, era comunque in posizione di offside.

31′ Izzo dalla destra prova a servire Belotti, Kjaer riesce ad anticipare il capitano granata.

29′ Brutta entrata di Theo Hernandez che si prende il giallo.

27′ Ancora Rebic dalla sinistra mette un pallone pericoloso dove Piatek non arriva.

25′ Sinistro di Castillejo dal limite dell’area che chiama alla risposta di Sirigu in tuffo.

23′ 61% di possesso palla per il Torino ma totalmente sterile essendo effettuato nella propria meta-campo.

21’Giallo per Rincon per fallo su Krunic a centrocampo.

19′ Rebic sembra completamente rinato sotto la guida di Pioli, velocità e forza fisica.

17′ Ola Aina prova il cross ma Kjaer spazza il pallone.

15′ Torino che prova a spingersi avanti, pressing alto di De Silvestri e Ola Aina.

13′ Torino che difensivamente soffre troppo non riuscendo a tenere lontano i giocatori rossoneri.

11′ Goooooooooooooooooooooooool, Bonaventuraaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Rebic va via dalla sinistra superando il diretto avversario e mette in mezzo dove Bonaventura non sbaglia, Milan-Torino 1-0.

9′ Krunic prova a mettere in mezzo dalla destra, pallone spazzato via da Bremer.

7′ Theo Hernandez scambia con Rebic, con il terzino sinistro che mette in mezzo per Piatek che non arriva al tiro per poco.

5′ Grande giocata di Rebic con una finta ad andare incontro supera Izzo, ma non riesce ad andare al tiro per l’opposizione di un difensore del Torino.

3′ Inizio aggressivo del Torino che prova a fare pressione sulla prima costruzione del Milan.

1′ Inizia la partita!

20.43 Entrano in campo le due squadre tra poco si parte.

20.40 Milan che punta ad acquistare almeno un giocatore offensivo con la cessione di Suso.

20.37 Giocatori che si dirigono nel tunnel d’ingresso del campo di San Siro, tra pochi minuti l’ingresso in campo delle due squadre.

20.34 Attenzione agli ultimi giorni di mercato per il Milan, sessione invernale dove va monitorata la situazione di Piatek: sull’attaccante polacco c’erano già stati sondaggi di alcuni club della Premier League.

20.31 Piatek come Suso, altro giocatore che potrebbe salutare il Milan complice la trattativa aperta con il Siviglia. Si discute infatti del possibile ritorno in Spagna del giocatore, parti al lavoro per trovare l’intesa.

20.28 La partita valida per i quarti di finale si giocherà in gara unica: in caso di pareggio dopo i 90’ regolamentari si procederà con i tempi supplementari. Qualora dovesse rimanere il risultato di parità dopo i 120 minuti di gioco, si procederà coi calci di rigore.

20.25 Ecco il video dello spogliatoio del Torino:

20.22 I precedenti in Coppa Italia fanno sorridere entrambe le squadre: il Torino guida con 9 successi contro i 6 rossoneri, ma il Milan ha vinto 5 di queste partite in casa.

20.19 Le due squadre si sono incrociate in tre occasioni ai quarti di finale della competizione: due volte è andato in semifinale il Torino (nel 1943 e nel 1969), mentre il Milan ha ottenuto il passaggio del turno nel 1992.

20.16 Un ultimo dato che può rendere ottimista Pioli riguarda il rendimento del Milan dell’ultimo decennio in Coppa Italia, dove la squadra ha raggiunto la semifinale 5 volte nelle ultime 9 edizioni comprese le ultime due disputate. Il Torino, invece, è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui è arrivato ai quarti (nel 2018 e nel 2009).

20.13 Ecco uno dei tributi del Milan per Kobe Bryant:

Legends never die: #SempreKobe ❤

Tonight San Siro will be honouring Kobe Bryant 🔴⚫ pic.twitter.com/eUCqukZ1RM — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

20.10 Il Milan indosserà il lutto al braccio nel match, omaggio nel ricordo di Kobe Bryant tragicamente scomparso domenica nell’incidente dell’elicottero nella zona di Los Angeles. Leggenda del basket mondiale, Black Mamba era un grande tifoso rossonero.

20.07 La vincente della sfida otterrà l’accesso alle semifinali della competizione, dove troverà la Juventus. I bianconeri hanno superato la Roma con il risultato di 3-1.

20.04 Dopo Milan-Torino, il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia si chiuderà mercoledì 29 gennaio alle 20.45: in calendario c’è Inter-Fiorentina, chi passa troverà il Napoli.

20.01 Reduce da tre vittorie di fila in campionato (Cagliari, Udinese e Brescia) e imbattuto da 4 turni, il Milan ha scalato la classifica agganciando il 6° posto a quota 31 punti insieme a Cagliari e Parma.

19.58 Il 0-7 incassato dall’Atalanta ha eguagliato il peggiore stop in campionato del Torino risalente al 1950, quando i granata vennero battuti con lo stesso risultato dal Milan a San Siro. Partite da incubo che non sono mancate in Serie A.

19.55 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

19.52 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Milan-Torino partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia.

Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Torino

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Torino match dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, chi vincerà tra rossoneri e granata affronterà in semifinale la Juventus, rossoneri determinati a vincere mentre i granata cercano una prestazione convincente.

Il Milan proviene dalla buona vittoria contro il Brescia con gol del redivivo Rebic autore di tre reti nelle ultime due partite, in Coppa Italia invece il passaggio del turno contro la Spal per 3-0 e ora si trova ad affrontare il Torino per conquistare la semifinale contro la Juventus. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Begovic all’esordio, in difesa Conti e Theo Hernandez saranno i terzini. Centrali di difesa Romagnoli e il ballottaggio tra Musacchio e Kjaer. Centrocampo con due tra Bennacer, Krunic e Kessié, esterni di centrocampo con Castillejo a destra e Bonaventura a sinistra. Punte con Rebic a supporto di Piatek, Ibrahimovic e Leao in panchina.

Il Torino proviene dalla pesante sconfitta in casa contro l’Atalanta per 7-0, che ha portato una feroce contestazione del pubblico nei confronti di Mazzarri e Cairo, a quest’ultimo viene imputato lo scarso ricorso al calcio mercato che ha portato ben pochi rinforzi mentre per l’allenatore del Torino viene chiesto un cambio di modulo. Per quanto riguarda la formazione in porta andrà Sirigu mentre in difesa ci saranno Izzo, N’Koulou e uno tra Djidji, Bremer e Lyanco a formare il trio di centrali difensivi. Esterni Ola Aina e De Silvestri, mediana con Lukic e ballottaggio con Rincon e Meité per l’altro posto da titolare. Attacco con Verdi e Berenguer a supporto di Belotti unica punta, Edera e Millico a disposizione in panchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Torino, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.