LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25/1): TRIPLETTA EPOCALE! Elena Curtoni, Bassino e Brignone: DOMINIO ITALIA!

12.01 Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OASport.

11.58 In classifica generale Mikaela Shiffrin comanda con 1125 punti davanti alla nostra Federica Brignone (855) e alla slovacca Petra Vlhova (790). Quarta Marta Bassino a quota 540 punti. Nella graduatoria di discesa rimane in testa la svizzera Corinne Suter con 16 punti di margine su Shiffrin, 79 su Ledecka e 87 su Elena Curtoni.

11.56 La seconda discesa libera di Bansko si chiude così con il trionfo dell’azzurra Elena Curtoni davanti alle connazionali Marta Bassino (a 0.10) e Federica Brignone (a 0.14), mentre la statunitense Mikaela Shiffrin è rimasta ai piedi del podio in quarta piazza a 0.35. Undicesima la slovacca Petra Vlhova, per l’Italia c’è anche il 14° posto di Laura Pirovano ed il 18° di Francesca Marsaglia.

11.53 Fuori dalla zona punti Verena Gasslitter, ultima italiana in gara oggi, con un 40° posto parziale a 4.87 dalla vincitrice di giornata.

11.45 Gara momentaneamente interrotta dopo la caduta della russa Pleshkova per rimontare le reti di sicurezza a bordo pista.

11.37 Laura Pirovano si conferma tra le migliori quindici (dopo l’undicesimo posto di ieri) e firma il 14° tempo a 1.92 dalla vetta.

11.32 La prossima italiana a prendere il via sarà Laura Pirovano con il pettorale n.42, mentre con il n.48 vedremo all’opera Verena Gasslitter.

11.29 Fuori gara l’azzurra Nadia Delago, mentre l’austriaca Elisabeth Reisinger si inserisce in settima posizione a 0.65 dal miglior tempo con un’ottima prova.

11.25 A Bansko si materializza una tripletta leggendaria per l’Italia in discesa libera. Elena Curtoni, alla prima vittoria in carriera a 28 anni (l’ultimo dei suoi tre podi risaliva al febbraio 2017, quando fu seconda a Crans-Montana in superG), ha preceduto Marta Bassino e Federica Brignone di 10 e 14 centesimi. Quarta Mikaela Shiffrin a 0.35. Signori, questa è STORIA!

11.24 DIETROOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPLETTAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRIPLETTAAAAAAAAAAAAA!!! IMPERIUM ITALICUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM!!! Petra Vlhova è decima a 1″25!

11.24 1″24 di ritardo al terzo, è fattaaaaaaaaaaaa!!!

11.23 Attenzione, già 6 centesimi di vantaggio per Vlhova al secondo intermedio.

11.22 Ci siamo, ecco Petra Vlhova. Speriamo non ci rovini la festa. Parte in condizioni più favorevoli rispetto alle azzurre, con una visibilità migliore.

11.20 La svizzera Flury è 16ma a 2″22. Ora breve pausa, poi ci sarà Petra Vlhova. E capiremo se si materializzerà una tripletta leggendaria o una beffa atroce….

11.18 Fuori la tedesca Wenig. Ora la svizzera Flury, poi il momento decisivo con Petra Vlhova.

11.18 Elena Curtoni si è portata in testa con 10 centesimi di vantaggio su Marta Bassino e 14 su Federica Brignone. Sogniamo una tripletta memorabile, ma abbiamo paura di Petra Vlhova che potrebbe rovinarci la festa con il n.31!

11.16 ALLUCINANTEEEEEEEEE!!! PAZZESCOOOOOOOOOO!!! INCREDIBILEEEEEEEEE!!! TRIPLETTAAAAAAAAAAAAAA!!! PRIMA, SECONDA E TERZAAAAAAAAAAAA!!! E’ SOLO ITALIAAAAAAAAAAAA!!! ELENA CURTONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

11.15 PAZZESCO! L’americana Johnson è quarta a 0.37 da Bassino. La visibilità è migliorata e la pista si sta velocizzando, occhio! C’è Elena Curtoni che può fare il colpaccio!

11.13 Ottima quinta posizione per Ortlieb, staccata di 0.72 da Marta Bassino. Ha persino recuperato nel finale all’azzurra un paio di decimi. Questa ragazza ha talento, occhio a lei per un futuro a breve termine…

11.12 McKennis 22ma a 3″77. Tocca all’austriaca Ortlieb, atleta in crescita. Pettorale n.26 per lei.

11.10 Merryweather 17ma a 2″32. Altra americana ora, Alice McKennis.

11.08 Riprende la gara con l’americana Merryweather.

11.06 L’austriaca Anna Veith è 14ma a 2″19. Ricordiamo che Elena Curtoni avrà il pettorale n.28, Petra Vlhova il 31. Ora siamo al 24. Gara momentaneamente interrotta dopo la precedente caduta dell’americana Wiles, che si è rialzata.

11.04 L’americana Wiles scivola proprio tagliando il traguardo. E’ 21ma a 4″86. Ricordiamo che Marta Bassino è prima con 4 centesimi su Federica Brignone e 0.25 su Mikaela Shiffrin. 11ma Francesca Marsaglia a 1″98, 20ma Nicol Delago a 4″12.

11.03 L’austriaca Scheyer termina lontanissima, 19ma a 3″47 da Marta Bassino. Solo la slovacca Petra Vlhova, pettorale n.31, può rovinare la festa azzurra. Non dimentichiamoci nemmeno di Elena Curtoni, ieri quarta: se andasse davanti lei, andrebbe comunque bene.

11.00 Federica Brignone aveva ben 0.44 di vantaggio al secondo intermedio, poi ha rischiato di scivolare, rimanendo incredibilmente in piedi. Di sicuro non sarà contenta di essere stata battuta dalla compagna di squadra, ma l’importante è che a vincere sia l’Italia! Si profila l’ennesima doppietta di una stagione memorabile!

10.59 DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ITALIA MONUMENTALEEEEEEEEEEEEE!!! Federica Brignone è seconda a soli 4 centesimi da Marta Bassino! ITALIA EPICA!

10.57 Corinne Suter limita i danni ed è quarta a 0.92. Porta a casa punti pesanti per la classifica di discesa, anche se ne perde da Mikaela Shiffrin. E ora Federica Brignone!

10.56 1″10 di ritardo per Suter al terzo intermedio, è finita lunghissima di linea.

10.55 15ma a 2″99 Puchner. Attenzione ora alla svizzera Corinne Suter, leader della classifica di discesa (ancora per poco?). Poi toccherà a Federica Brignone.

10.54 Schmidhofer 13ma a 2″27. Ennesima austriaca Mirjam Puchner. Ci avviciniamo a Federica Brignone.

10.53 Già 1″51 di ritardo per Schmidhofer al terzo intermedio.

10.51 Venier è sesta a 1″71. Marta Bassino ha rifilato distacchi abissali. La quarta, Lara Gut-Behrami, paga 1″11….Ancora un’austriaca Nicole Schmidhofer.

10.49 Lontanissima anche Venier, undicesima a 2″21. Ripetiamo: a nostro avviso solo Brignone e Vlhova possono impensierire Marta Bassino. Il podio ormai è sicuro, per la vittoria attendiamo. Tocca all’austriaca Tippler.

10.47 Niente da fare per Tina Weirather, non è più quella di qualche anno fa. Chiude decima a 2″17. Ora l’austriaca Venier, pettorale n.15. Ricordiamo che Federica Brignone avrà il 20.

10.46 Ilka Stuhec è nona a 2″05. Ora Tina Weirather (Liechtenstein), sempre una mina vagante.

10.45 1″45 di ritardo per Stuhec a metà gara, scia davvero sulle uova in curva.

10.44 Lara Gut-Behrami sbaglia nel finale e conclude quarta a 1″11. E’ il momento della slovena Stuhec, su questa pista non fa paura.

10.43 Solo 0.21 di ritardo per Lara Gut al terzo intermedio, appena 0.08 al quarto. Si trema…

10.42 Siebenhofer quarta a 1″27. Ora però sta migliorando l’illuminazione della pista grazie al sole che si sta alzando gradualmente nel cielo. Tocca alla svizzera Lara Gut-Behrami.

10.42 0.34 di ritardo al terzo, sempre pericolosa l’austriaca.

10.41 Siebenhofer in vantaggio di 0.25 al secondo intermedio, occhio….

10.41 Partita l’austriaca Siebenhofer.

10.39 Dopo le prime 10 comanda una magnifica Marta Bassino con 25 centesimi su Mikaela Shiffrin e 0.52 su Kira Weidle. L’azzurra ha sciato divinamente, ha ipotecato il podio e sta facendo un serio pensiero anche alla vittoria. Chi può batterla? Forse solo Federica Brignone…Occhio anche a Petra Vlhova che avrà il pettorale n.31.

10.38 Lontanissima Gisin, è settima a 2″47.

10.36 Si conferma in grande ascesa la tedesca Weidle, terza a 0.52 da Marta Bassino. Tocca alla svizzera Michelle Gisin.

10.35 Niente da fare, Francesca Marsaglia è quarta a 1″98. Marta Bassino, sontuosa nell’affrontare i curvoni della pista bulgara, ha impressionato persino nel finale: un tratto piano dove ha guadagnato su tutte, Shiffrin compresa.

10.32 Nicol Delago deve ancora migliorare moltissimo tecnicamente. Il distacco da Bassino parla chiaro: 4″12. Un’enormità. Tocca a Francesca Marsaglia, che può far bene.

10.31 La transalpina Miradoli è terza a ben 1″84 da una superlativa Marta Bassino. Ci sbilanciamo: oggi l’azzurra brinderà al primo podio in carriera in discesa. E chissà se solo a quello…Tocca a Nicol Delago! Non è una pista per lei, dovrà difendersi.

10.31 In gara la francese Miradoli, 1″15 di ritardo al quarto intermedio.

10.29 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!! Mikaela Shiffrin finisce dietro a Marta Bassino di 25 centesimi! A questo punto sogniamo la vittoria! L’azzurra ha sciato divinamente, come ha pennellato le curve…fantastica!

10.27 IMMENSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! HA PRESO IL PENNELLO E HA DISEGNATOOOOOOOOOOOOOOO!!! MARTA BASSINO INCANTEVOLEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Vola in testa con ben 1″85 su Rebensburg! Ma attenzione, c’è subito Mikaela Shiffrin!

10.25 Ledecka è seconda a 1″17 da Rebensburg. Ora la prima azzurra, Marta Bassino, ieri quinta.

10.24 Già 32 centesimi di ritardo per Ledecka al secondo intermedio.

10.24 Si riparte, in pista la ceca Ester Ledecka che ieri ha faticato su questa pista così tortuosa per le sue caratteristiche.

10.20 Haehlen si è rialzata, ma è dolorante. Per ora tutto fermo.

10.17 Gara subito interrotta, finisce nelle reti la svizzera Haehlen, che era già dietro di 15 centesimi al primo intermedio. E’ una pista difficilissima, saranno tante le uscite (e le interruzioni).

10.16 1’31″26 per Rebensburg, che ha attaccato di più rispetto a ieri. Ora la svizzera Haehlen, ieri al primo podio in carriera.

10.15 Iniziata la discesa di Bansko, in pista la tedesca Rebensburg.

10.12 La prima a partire sarà tedesca Rebensburg, seguita dalla svizzera Haehlen, ieri terza.

10.10 I pettorali di partenza delle italiane in gara: 4 Marta Bassino, 7 Nicol Delago, 8 Francesca Marsaglia, 20 Federica Brignone, 28 Elena Curtoni, 34 Nadia Delago, 42 Laura Pirovano (ieri 11ma, miglior risultato in carriera), 48 Verena Gasslitter.

10.05 Federica Brignone è seconda in classifica generale di Coppa del Mondo con 795 punti, ma per la vetta c’è poco da fare. Shiffrin comanda infatti con ben 280 lunghezze di vantaggio.

10.02 La classifica di Coppa del Mondo di discesa è guidata dalla svizzera Corinne Suter con 243 punti, seguita dall’americana Mikaela Shiffrin a 206. Francesca Marsaglia è quinta a 132, seguita da Sofia Goggia a 112 (oggi assente).

9.58 La gara odierna è stata rinviata di mezz’ora per consentire a tutte le atlete di partire con le medesime condizioni di luce.

9.56 L’Italia partirà comunque con grandissime ambizioni. Ieri ben tre azzurre sono finite nella top5: seconda Federica Brignone, quarta Elena Curtoni, quinta Marta Bassino. E’ una pista adattissima alle nostre portacolori.

9.52 Sofia Goggia non sarà in gara. L’azzurra ieri è caduta: pur non avendo riportato fratture, lo staff tecnico ha optato per non rischiarla a scopo precauzionale. Vedremo se domani prenderà parte al superG.

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda discesa in programma a Bansko, in Bulgaria.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista intitolata a Marc Girardelli andrà in scena il secondo appuntamento di questo intenso weekend, che domani si concluderà con il supergigante. La gara di ieri ha regalato grandi emozioni nonostante la brutta caduta di Sofia Goggia. La nostra punta di diamante non ha fortunatamente niente di rotto, ma con la Federazione ha preferito optare per la rinuncia a questa seconda discesa. Vedremo, quindi, chi sarà in grado di spuntarla.

Dopo quanto visto ieri Mikaela Shiffrin è pronta a giganteggiare su una pista difficile, con grandi pendenze, ma molto più simile ad un supergigante piuttosto che ad una discesa consueta, ma le rivali non mancheranno. Su tutte una arrabbiatissima Petra Vlhova che oggi ha gettato alle ortiche il successo con un ultimo tratto nel quale ha perso un secondo. Anche le italiane non saranno da meno dopo l’ottima prova di ieri. Federica Brignone ormai punta a vincere ogni gara alla quale prender parte, mentre Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Marta Bassino proveranno a confermare i brillanti risultati della prima discesa. Cerca riscatto, invece, Nicol Delago, dopo una prestazione insufficiente.

La seconda discesa di Bansko prenderà il via alle ore 10.15 italiane per permettere a tutte le atlete di avere una eguale condizione di visibilità dato che oggi, dopo il numero 15, il sole ha fatto capolino e ha permesso alle sciatrice partite non per prime di volare nella parte alta. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

