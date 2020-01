LIVE Perugia-Tours, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, programma e streaming

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, match della quarta giornata di Champions League 2019-20. Al momento la situazione nel Gruppo D è la seguente: la Sir è in testa con nove punti, il Verva Warszawa, il Benfica e il Tours sono rispettivamente secondo, terzo e quarto con tre. Questa sera, almeno sulla carta, Perugia è nettamente favorita, la formazione di Vital Heynen è superiore sotto tutti i punti di vista, nonostante ciò sarà importante mantenere il ritmo alto per evitare di perdere punti per strada. Un’eventuale vittoria permetterebbe a Perugia di qualificarsi ai quarti di finale come prima del girone, con ben due giornate di anticipo.

Il percorso in Champions League della Sir è stato fino a questo momento netto: la squadra del presidente Sirci ha superato 3-0 il Tours e 3-1 il Verva Warszawa e il Benfica. La squadra francese, invece, sembra ormai spacciata in ottica passaggio del turno, la vittoria contro il Benifca non basta, viste le due sconfitte contro la corazzata italiana e contro la formazione polacca. Ricordiamo che a raggiungere i quarti di finale saranno solo le prime dei rispettivi gruppi, più le tre migliori seconde. Il Tours non può contare su grandi individualità, dovrà sperare in una grande prestazione corale se vorrà mettere in difficoltà una squadra come Perugia, che vanta giocatori del calibro di Leon, De Cecco e Atanasijevic.

Loading...

Loading...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, match della quarta giornata di Champions League 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Foto LPS/Loris Cerquiglini