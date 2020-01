LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 23 gennaio, inizia la caccia di Guignard-Fabbri. Rizzo e Grassl per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del free program maschile – La presentazione della rhythm dance

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di pattinaggio artistico, oggi si assegnano le prime medaglie a Graz (Austria). Gli uomini sono pronti per darsi battaglia nel free program in prima serata, si preannuncia una gara molto serrata con diversi pretendenti al podio: il ceco Michal Brezina ha concluso in testa dopo lo short program e sogna il trionfo a 28 anni dopo non essersi mai messo al collo un alloro in carriera ma i favoriti della vigilia sono i russi Dmitri Aliev e Artur Danielian che sono subito alle sue spalle pronti a sferrare il colpo senza dimenticarsi del georgiano Morisi Kvietlashvili.

L’Italia si affida a Matteo Rizzo che deve risalire dalla settima piazza, l’azzurro è stato medaglia di bronzo dodici mesi fa e insegue la rimonta dopo aver commesso degli errori nella prova di ieri: servirà un programma pulitissimo per il laziale se vorrà ritornare in lizza per il podio e battagliare con gli atleti già citati. Attenzione anche a Daniel Grassl che è caduto nello short program e proverà a entrare in top ten. Prima ci sarà spazio per la rhythm dance dove i nostri Charlene Guignard e Marco Fabbri possono sicuramente puntare al podio nella gara dove Papadakis e Cizeron sono i super favoriti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di pattinaggio artistico (giovedì 23 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

