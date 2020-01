LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2020 in DIRETTA: sfida titanica tra Johannes Boe e Martin Fourcade

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della mass start maschile di biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020.

Johannes Bø è tornato e lo ha fatto nella sua maniera. Vincendo. Il norvegese, pur senza allenamento nelle gambe ha regolato tutti nella 20 km di giovedì, vincendo in particolare un’epica battaglia contro il Martin Fourcade grazie alla rapidità di tiro nella quarta e ultima serie. Il francese sta facendo faville in questo 2020 ed ha letteralmente colpito 98 bersagli su 100 fino a qui, eppure il semplice ritorno del rivale è bastato per toglierlo dal gradino più alto del podio, ancora una volta. Sui 12.5 km odierni ci sarà dunque il secondo capitolo della battaglia titanica tra i due, con l’altro transalpino Quentin Fillon Maillet specialista del format pronto a inserirsi nella battaglia.

Lukas Hofer e Dominik Windisch non arrivano da un periodo particolarmente favorevole in quanto a risultati e proveranno a sfruttare al meglio il ruolo degli outsider. Si parte alle 12:15, buon divertimento.

