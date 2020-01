LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer deve sfruttare l’assenza di Tiril Eckhoff!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della mass start femminile di biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020.

La dominatrice del mese di gennaio Tiril Eckhoff ha contratto un’infezione virale e non sarà oggi al via della prova. Dunque per tutte le dirette avversarie in classifica si tratta di una succosa occasione per recuperare dei punti e mettere pressione sulle spalle della norvegese a partire dai Mondiali. Dorothea Wierer sta convivendo da ormai una settimana con dei forti problemi alla schiena che ne pregiudicano soprattutto la posizione di tiro in piedi ma se riuscisse a stringere i denti oggi e raggiungere il podio si presenterebbe ad Anterselva con il pettorale giallo.

Hanna Öberg è finalmente sbocciata in tutto il suo potenziale e sta cominciando a macinare risultati che la mantengono ampiamente in corsa per la sfera di cristallo a sua volta. Le altre favorite per la competizione potrebbero essere la norvegese Marte Olsbu Røiseland, la slovacca Paulina Fialková e la nostra Lisa Vittozzi, bravissima a reagire alle recenti difficoltà con un 20/20 nell’Individuale che le ha ridato grande serenità. Si parte alle 15:00, buon divertimento.

