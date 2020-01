LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: nuovo festival francese in arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding (Germania), sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020.

L’assenza di Johannes Bø in queste prime due tappe di gennaio ha spalancato le porte per il portentoso ritorno in scena del Martin Fourcade versione dominatore e sbriciola avversari. Il francese ha colpito in questo anno solare, staffette comprese, 58 bersagli su 60 e vinto tutte le gare a cui ha partecipato ad eccezione della 4 x 7,5 km in Turingia. La Francia si presenta all’inseguimento odierno occupando i primi tre posti della classifica generale grazie allo stesso Fourcade, a Simon Desthieux e a Quentin Fillon Maillet che partiranno oggi rispettivamente da primo, quinto e secondo.

Tutto fa presagire a un’altra mattanza transalpina oggi, anche perché l’unico atleta che scatta vicino alla coppia di testa è il tedesco Benedikt Doll, non certo uno specialista del format a inseguimento nonostante due podi conquistati in carriera. Un altro che ci può provare è il norvegese Vetle Sjåstad Christiansen, apparso in eccellente condizione sugli sci in queste due settimane. Dominik Windisch scatterà a 1’10 col pettorale 25, poco più indietro Thomas Bormolini proverà a rincorrere un ottimo risultato anche sui quattro poligoni con il 32 mentre ricordiamo che non saranno della partita Lukas Hofer e Daniele Cappellari. Si parte alle 14:30, buon divertimento con OA Sport.

Foto: F.Angiolini