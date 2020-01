LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Eckhoff può scappare via, Dorothea Wierer deve arginare la norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Ruhpolding (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020. Sulle nevi teutoniche si è reduci dall’undicesima vittoria in carriera di Tiril Eckhoff per la prima volta il pettorale giallo di leader della classifica generale, ottenuto per soli tre punti, strappandolo dalle spalle di Dorothea Wierer, comunque molto positiva e terza al traguardo della sprint.

L’azzurra, nonostante un’enorme pressione sulle spalle dovuta al fatto di aver saputo in pista ciò che l’avversaria era stata in grado di fare, mantiene estrema lucidità e trova il sesto zero della carriera, che le vale il terzo posto ed il trentaduesimo podio (decimo nel format). Nonostante ciò il distacco è veramente importante, 37″, e in chiave Inseguimento di oggi la faccenda resta oltremodo complicata se il passo della scandinava restasse questo. Tra le due si è inserita la ritrovata svedese Hanna Öberg, apparsa in forma fin dai primi metri e capace di chiudere tutti i bersagli in quella che è stata indubbiamente la miglior prova della sua stagione. In uscita dall’ultimo poligono la svedese era alle spalle di Wierer, ma una terza tornata di spessore le ha permesso di issarsi al secondo posto, staccata di 30″.

L’Italia può però sorridere anche per il ritorno ai piani alti anche di Lisa Vittozzi. La sappadina è finalmente apparsa quella della passata stagione sugli sci stretti, terminando la prova con un tempo molto simile a quello della connazionale. Una sbavatura sul primo bersaglio della serie a terra però la relega in nona posizione finale (per la terza volta in stagione) a 1’06”. Ritardi di cui si dovrà tener conto quest’oggi nella pursuit, format nel quale Wierer potrebbe fare la differenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Ruhpolding (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.15. Buon divertimento!

