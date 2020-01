Biathlon, startlist e pettorali di partenza inseguimento maschile Oberhof 2020: programma, orari e tv

Con la 12.5 km pursuit maschile si concludono domani le gare della Coppa del Mondo di biathlon di Ruhpolding: in Germania si lotta per i tanti punti in palio con un occhio alla classifica di generale. In gara ci saranno per l’Italia due atleti: Dominik Windisch partirà 25° a 1’10” dal francese Martin Fourcade, mentre Thomas Bormolini scatterà per 32°a 1’27” dalla vetta.

Di seguito il programma completo dell’inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara tedesca.

PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE R UHPOLDING

Domenica 19 gennaio

ore 14:30 12.5 km inseguimento maschile

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE RUHPOLDING

1 y FOURCADE Martin FRA 0:00

2 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:03

3 DOLL Benedikt GER 0:12

4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:22

5 DESTHIEUX Simon FRA 0:24

6 CLAUDE Fabien FRA 0:24

7 NAWRATH Philipp GER 0:25

8 PRYMA Artem UKR 0:27

9 KUEHN Johannes GER 0:32

10 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:35

11 LOGINOV Alexander RUS 0:44

12 JACQUELIN Emilien FRA 0:45

13 GUIGONNAT Antonin FRA 0:47

14 FAK Jakov SLO 0:47

15 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:49

16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0:51

17 ELISEEV Matvey RUS 0:51

18 EBERHARD Julian AUT 0:58

19 REES Roman GER 0:59

20 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1:02

21 DOHERTY Sean USA 1:03

22 PEIFFER Arnd GER 1:05

23 YALIOTNAU Raman BLR 1:07

24 HORN Philipp GER 1:10

25 WINDISCH Dominik ITA 1:10

26 STROLIA Vytautas LTU 1:10

27 DALE Johannes NOR 1:12

28 BOE Tarjei NOR 1:12

29 LANGER Thierry BEL 1:15

30 MORAVEC Ondrej CZE 1:20

31 STVRTECKY Jakub CZE 1:22

32 BORMOLINI Thomas ITA 1:27

33 WEGER Benjamin SUI 1:27

34 CLAUDE Florent BEL 1:31

35 BAUER Klemen SLO 1:31

36 SEMENOV Sergii UKR 1:32

37 DUDCHENKO Anton UKR 1:33

38 KRCMAR Michal CZE 1:33

39 LANDERTINGER Dominik AUT 1:33

40 FEMLING Peppe SWE 1:33

41 BIRKELAND Lars Helge NOR 1:35

42 WIESTNER Seraŵn SUI 1:35

43 TRSAN Rok SLO 1:39

44 LABASTAU Mikita BLR 1:39

45 NELIN Jesper SWE 1:41

46 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1:43

47 BURNOTTE Jules CAN 1:44

48 SMOLSKI Anton BLR 1:44

49 LEITNER Felix AUT 1:47

50 SEPPALA Tero FIN 1:47

51 GOW Christian CAN 1:49

52 LAPSHIN Timofei KOR 1:50

53 GARANICHEV Evgeniy RUS 1:52

54 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1:53

55 LATYPOV Eduard RUS 1:59

56 ERMITS Kalev EST 2:00

57 DOLDER Mario SUI 2:01

58 BROWN Jake USA 2:02

59 NORDGREN Leif USA 2:04

60 GOW Scott CAN 2:05

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federico Angiolini