LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Federer agli ottavi vincendo il super tie-break! Fognini avanza, out Tsitsipas

Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di Australian Open e buon proseguimento di giornata su OA Sport. Rimanete con noi per cronache, video, dichiarazioni, approfondimenti, pagelle. Appuntamento a domani, ci sarà anche la nostra Camila Giorgi contro la tedesca Angelique Kerber.

14.49 Roger Federer è immenso, rimonta da 8-4 e vince il super tie-break per 10-8! Il Maestro si è imposto per 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8). Lo svizzero vola agli ottavi di finale degli Australian Open dove affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Il vincente incrocerà ai quarti il vincente di Fognini-Sandgren.

14.48 Millman alza un lob troppo pretenzioso: 9-8 per Federer, cinque punti consecutivi del Maestro che ha un match point.

14.47 PARITA’! Maratona di scambi da fondo campo, poi palla corta di Federer, Millman ci arriva ma risponde lungo: 8-8. Chi avrà il primo match-point?

14.46 Altra risposta lunga di Millman! 8-7 allo scoccare delle quattro ore di gioco.

14.45 Rovescio lungo di Millman: 8-6. Ha insistito troppo sul dritto di Federer che è ancora in vita.

14.44 Bel rovescio di Federer: 8-5.

14.43 Strepitoso passante di dritto, Millman è in un altro pianeta in questo momento: 8-4. Federer sembra essere in ginocchio.

14.43 Federer piantato, non ha coperto il lungolinea: colpo spettacolare di Millman che vola sul 7-4! L’australiano è a tre punti dalla vittoria!

14.42 Millman strepitoso! Ha mosso Federer per tutto il campo e poi ha chiuso in volée: 6-4!

14.42 Riga di Federer, Millman sparacchia out: 5-4.

14.41 Ottima prima dello svizzero e poi ottima discesa a rete: 5-3.

14.40 Fantastica prima di Millman! 5-2. Federer è chiaramente in difficoltà, ora serve la magia del campione.

14.39 Lungo il back di Federer: 4-2. Il pubblico sta iniziando a rumoreggiare durante gli scambi tifando ovviamente per Millman.

14.38 Millman stecca e Federer recupera due punti: 3-2.

14.37 Il nastro aiuta Millman, Federer sbaglia il rovescio: 3-0.

14.36 Accelerazione improvvisa di Millman, Federer sorpreso: 2-0 dell’australiano.

14.34 SI VA AL SUPER TIE-BREAK! Il primo che arriva a 10 punti vince il match, servono due punti di vantaggio.

14.34 Federer sbaglia il dritto in lungolinea! Nuovo vantaggio per il padrone di casa.

14.34 Nuova parità.

14.33 Nuovo vantaggio per Millman.

14.32 Lungo anche il dritto di Millman dopo uno scambio lungo condito di diagonali: 40-30.

14.31 Lungo il rovescio di Federer: 40-15.

14.30 Splendida seconda di Millman: 30-15.

14.29 Avvio equilibrato: 15-15.

14.27 Federer domina il suo turno in battuta e si porta avanti 6-5. Lo svizzero si assicura quantomeno il super tie-break.

14.25 Ottima seconda, Millman vince il gioco: 5-5. Che battaglia a Melbourne!

14.25 Bella sassata dell’australiano, Federer non può nulla col rovescio: 40-30.

14.24 Brutto dritto in rete di Millman: 30-30.

14.23 Sul nastro il dritto in diagonale di Federer: 30-0.

14.22 Ottima prima del padrone di casa con palle nuove: 15-0.

14.20 Federer sbroglia comunque la matassa con un ace e porta a casa il game: 5-4.

14.19 Altro doppio fallo di Federer: 30-30.

14.19 Botta e risposta a rete, lo svizzero ha la meglio con un buon allungo.

14.18 Federer commette un insolito doppio fallo: 15-15.

14.16 Millman porta a casa il game con una bella prima di servizio: 4-4.

14.15 Questa volta è bravo Millamn nella discesa a rete, costringe l’avversario all’errore: 30-30.

14.14 Sul nastro il dritto di Federer: 30-15.

14.14 Millman viene a rete, la volée non è efficace e Federer chiude: 15-0.

14.13 Quella tra Federer e Millman è l’unica partita in corso di svolgimento agli Australian Open, a Melbourne è passata la mezzanotte.

14.12 Stupenda seconda, Federer si salva e ora conduce per 4-3.

14.11 Ottima prima al centro, vantaggio dello svizzero.

14.11 Federer annulla anche la seconda palla break con una grande volée.

14.10 L’australiano sbaglia la risposta: 40-30.

14.09 Che profondità di Millman ma Federer non ha chiuso una palla agevole: 40-15, l’australiano ha due break point!

14.07 Millman chiude con un ace e impatta: 3-3 nel quinto set.

14.06 Nel frattempo la statunitense Kenin ha sconfitto la cinese Zhang per 7-5, 7-6(7) e accede agli ottavi di finale dove affronterà la connazioanle Gauff giustiziera di Osaka.

14.05 Scambio lunghissimo, Millman lo porta a casa: 30-0.

14.03 Federer viene a rete e chiude i conti: 3-2 per lo svizzero nel quinto set.

14.03 In rete il dritto di Millman, vantaggio di Federer.

14.02 Federer stecca il rovescio: 40-40!

14.01 Doppio fallo di Federer: 30-40.

14.01 Tre prime vincenti e Federer è sul 40-15 nel suo turno di battuta.

14.40 Arriva il contro-break di Federer: 2-2!

13.58 Millmann annulla la palla break con personalità.

13.54: Palla break per Federer, che prova a recuperare immediatamente il break subito.

13.53: Risposta della Kenin: 6-6, è tie-break!

13.51: La Zhang tiene ancora agevolmente il servizio e si assicura quantomeno il tie-break: 6-5 per la cinese.

13.50 BREAK MILLMAN! Lungo il dritto a sventaglio di Federer, 2-1 per il padrone di casa. Evidente il calo dello svizzero, ora si fa veramente dura per lui.

13.49 ATTENZIONE! Due palle break per Millman, Federer in difficoltà.

13.48: La Kenin risponde colpo su colpo: 5-5 contro la Zhang.

13.47: Turno di battuta rapido anche per Millman, che sta giocando davvero alla pari con Re Roger: 1-1.

13.45: La Zhang non concede punti alla Kenin durante il nono game e si porta sul 5-4. Regna ancora l’equilibrio.

13.44: Federer comincia bene il quinto set tenendo il turno di battuta a 15. 1-0 per lo svizzero.

13.43: Nel frattempo la Kenin difende il servizio: 4-4 alla Margaret Court Arena.

13.42: Ricordiamo che Federer e Millman andarono al quinto set anche agli US Open 2018 e in quel caso a trionfare fu l’australiano.

13.40: SET MILLMAN! L’australiano tiene a zero questo turno di servizio e porta Federer al quinto set. Giornata di grandi sorprese quest’oggi a Melbourne.

13.37: Federer viene trascinato ai vantaggi da Millman ma riesce a tenere il servizio: 5-4 per l’australiano, che avrà ora l’occasione di servire per il set.

13.36: Nessun problema per la Zhang nel settimo game: 4-3 per la cinese.

13.34: La Kenin riesce a difendere la battuta per la prima volta in questo secondo set e ad acciuffare la parità: 3-3.

13.32: Millman risale dallo 0-30 e conquista l’ottavo game del quarto set, confermando il break di vantaggio. 5-3 per l’australiano.

13.29: BREAK KENIN! Il servizio non è per nulla un fattore in quest’inizio di secondo set dell’ultimo singolare femminile di giornata. Due break per parte, Zhang avanti per 3-2.

13.27: BREAK MILLMAN! Scambio meraviglioso, è Federer il primo a sbagliare. 4-3 e break di vantaggio ora per l’australiano.

13.26: Attenzione! Palla break per Millman, entusiasmo travolgente del pubblico australiano.

13.24: BREAK ZHANG! Altro game lunghissimo alla Margaret Court Arena: la cinese concretizza la seconda palla break e sale sul 3-1 nel secondo set.

13.22: Molto concentrato Millman, che tiene il turno di servizio e ritrova la parità sul 3-3.

13.19: Altro game veloce con Federer in battuta: lo svizzero chiude con uno splendido rovescio lungolinea e sale sul 3-2.

13.17: Millman soffre ma tiene il turno di servizio esaltando il pubblico di casa con un meraviglioso passante di dritto. 2-2.

13.15: BREAK KENIN! Immediata la risposta della statunitense che recupera il break di svantaggio. 2-1 ora per Zhang.

13.11: BREAK ZHANG! Reazione di carattere della cinese, che sale subito sul 2-0.

13.08: Nessun patema per Roger Federer, che tiene a 15 il turno di servizio e sale sul 2-1 nel quarto set.

13.07: Alla Margaret Court Arena Zhang prova a ripartire e fa suo il primo game del secondo set.

13.06: Millman risale dallo 0-30 e difende il turno di battuta. 1-1 tra l’Aussie e Federer.

13.02: SET KENIN! La statunitense non spreca l’occasione e chiude il primo parziale con il punteggio di 7-5. Duro colpo da digerire per la Zhang, che si era trovata in vantaggio per 5-2.

13.01: Federer comincia bene il quarto set e, pur andando ai vantaggi, tiene il turno di servizio. 1-0.

12.59: Kenin scatenata! Altro break ai danni della Zhang, ora la statunitense conduce 6-5 e avrà la chance di servire per il primo set.

12.58: Iniziato il quarto set tra Federer e Millman.

12.56: La Kenin completa la rimonta tenendo il turno di servizio: ora 5-5 nel primo set tra lei e la Zhang.

12.55: SET FEDERER! L’australiano sbaglia di rovescio, Re Roger chiude sul 6-4 ed è ora in vantaggio per 2 set a 1.

12.54: Millman annulla con l’ace il primo set point, ma Federer se ne procura subito un altro. Grande tensione alla Rod Laver Arena.

12.53: Set point Federer! Millman commette un sanguinoso doppio fallo e concede una grande chance a Re Roger.

12.51: BREAK KENIN! La cinese sciupa due palle set e la statunitense ne approfitta recuperando il break di svantaggio. Primo set estremamente combattuto tra le due.

12.48: Federer tiene a 15 il turno di battuta. 5-4 per l’elvetico in questo terzo set, ma ancora nemmeno l’ombra di un break.

12.45 Lunghissimo gioco tra Kenin e Zhang: alla fine la statunitense riesce a tenere il turno di servizio e sale sul 3-5, ma ora la cinese avrà la chance di servire per il primo set.

12.44: Millman riesce a portare a casa un game molto pesante. 4-4 nel terzo set.

12.40: Ottavo game molto combattuto alla Rod Laver Arena: Millman ha annullato una palla break a Federer.

12.37: Federer difende il turno di battuta e sale sul 4-3. Ancora nessuna palla break in questo terzo set.

12.35: Millman tiene il turno di servizio a 15. 3-3 tra l’australiano e Federer.

12.32: Zhang ancora bene in battuta: la cinese sale sul 5-2 contro Kenin ed è a un passo dalla conquista del primo set.

12.30: Federer tiene il servizio a 15, 3-2 per lui nel terzo set. Kenin conserva anch’ella il proprio turno di battuta, ma Zhang è avanti 4-2.

12.27: Millman si prende il 2-2 ai vantaggi contro Federer.

12.24: Zhang vince un complicatissimo game al servizio, portandosi 4-1 dopo aver annullato quattro palle break a Kenin.

12.21: Federer tiene la battuta con qualche brivido, a 30, e sale 2-1 nel terzo set.

12.18: Millman sale sull’1-1 dopo un gran recupero di rovescio in allungo.

12.16: Kenin tiene per la prima volta nel match la battuta, ma è Zhang ad essere avanti nel primo parziale per 3-1.

12.15: Federer vince il primo game del terzo set, al servizio.

12.12: Zhang, intanto, vola subito sul 3-0 contro Kenin nel primo set.

12.11: SET FEDERER, si riprende lo svizzero e vince per 7-2 il tie-break. Ci sarà comunque un quarto parziale.

12.10: MATCH FOGNINI! L’azzurro vince 7-6 (0) 6-2 6-3 e torna agli ottavi a Melbourne per la terza volta in carriera!

12.09: Pella aggredisce di dritto la seconda di Fognini. 40-30, secondo match point.

12.09: DUE MATCH POINT FOGNINI! Prodezza sensazionale dell’azzurro a rete!

12.08: Federer gira sul 5-1.

12.06: BREAK FOGNINI! L’azzurro serve per il match sul 5-3!

12.04: Federer e Millman al tie-break del secondo set.

12.02: Pella toglie di nuovo la battuta a Fognini, quarto break di fila. 4-3 per l’azzurro.

12.00: Federer va molto vicino al break, ma Millman resiste e sale sul 6-5.

11.57: BREAK FOGNINI! Pella perde ancora la battuta con il dritto fuori, l’azzurro sale sul 4-2.

11.56: Federer tiene senza difficoltà la battuta, 5-5. Tra poco in campo, intanto, l’ultimo match del tabellone femminile, tra la cinese Shuai Zhang e l’americana, numero 14 del seeding, Sofia Kenin.

11.52: 5-4 Millman nel secondo parziale, Federer servirà per restarci al cambio di campo.

11.51: Pella riesce a trovare il controbreak, con una gran difesa e poi un errore di Fognini con il dritto. 3-2 per il ligure nel terzo set.

11.50: Pella regala, mettendo in rete il dritto. Parità.

11.49: Federer non ha problemi e sale sul 4-4 contro Millman, mentre Fognini annulla bene una palla del controbreak, ma ne fronteggia una seconda.

11.47: BREAK DI FOGNINI! Pella non si aspetta che sul suo dritto all’incrocio delle righe l’azzurro recuperi con uno strepitoso rovescio e perde completamente la misura del dritto. 3-1 per il nostro giocatore, che ha vinto i primi due set.

11.46: Millman tiene a 30 e sale sul 4-3 contro Federer, mentre c’è palla break per Fognini.

11.45: MATCH RAONIC! Altro ribaltone a Melbourne, il canadese elimina in tre set il semifinalista del 2019!

11.42: Raonic sta dominando il tie-break, è avanti 5-1 quando si gira. Si sta materializzando un altro colpo di scena tra i tantissimi già verificatisi quest’oggi.

11.42: 3-3 tra Millman e Federer nel secondo set.

11.41: Fognini sale sul 2-1, senza break, contro Pella.

11.40: Pella non ha troppi problemi a salire sull’1-1 contro Fognini.

11.38: Tsitsipas e Raonic al tie-break del terzo set.

11.38: Millman riesce a togliersi da una situazione pericolosa, ai vantaggi, e sale 3-2 nel secondo set contro Federer.

11.36: Fognini tiene facilmente il primo turno di servizio del terzo set dopo aver vinto i primi due.

11.35: Tsitsipas rimanda Raonic a servire per restare nel set sotto 6-5.

11.34: Tsitsipas-Raonic 5-5 nel terzo.

11.32: Federer tiene la battuta, 2-2 nel secondo parziale.

11.30: Tsitsipas manda Raonic a servire sotto 5-4 per non allungare l’incontro al quarto set.

11.30: SET FOGNINI! E con una gran risposta vincente di dritto è 7-6 (0) 6-2!

11.29: Fognini si guadagna due set point sul 5-2 contro Pella, sta giocando molto bene in questo secondo parziale!

11.28: Millman sale sul 2-1 nel secondo set contro Federer dopo aver vinto il primo 6-4.

11.26: Federer tiene a sua volta la battuta, così come lo fa Raonic; 1-1 contro Millman nel primo caso, 4-4 contro Tsitsipas nell’altro.

11.25: Fognini, dopo una gran battaglia, riesce a tenere il turno di servizio nel settimo gioco e salire 5-2 nel secondo parziale.

11.23: Millman risale da 0-30 e tiene il primo turno di servizio del secondo set contro Federer.

11.23: 4-3 per Tsitsipas, che tiene senza troppi problemi la battuta.

11.19: Raonic, nel mare di emozioni in corso, tiene la battuta e sale sul 3-3 contro Tsitsipas nel terzo (e potenzialmente decisivo) parziale.

11.18: Federer combina un disastro nel proprio turno di servizio, lo perde e cede anche il primo set, dunque Millman conduce per 6-4. Clamoroso sulla Rod Laver Arena!

11.17: Fognini straordinario nel prendersi il break! Recupero clamoroso e pallonetto per il 4-2 in suo favore.

11.15: Tsitsipas non ha problemi, 3-2 per lui nel terzo set.

11.14: Federer recupera il break a 15, e lo fa con uno strepitoso passante di rovescio lungolinea in corsa su una gran veronica di Millman a rete. 5-4 per l’australiano, ma servirà lo svizzero.

11.13: Raonic si porta sul 2-2 contro Tsitsipas nel terzo parziale.

11.12: Fognini sale senza problemi sul 3-2.

11.12: Federer si prende con facilità l’ottavo game, ora però il suo compito è di riuscire a trovare il break sul servizio di Millman.

11.10: Pella non trema, 2-2 contro Fognini nel secondo set.

11.09: Millman tiene la battuta a zero e passa a condurre 5-2. Federer dovrà salvare la permanenza nel primo parziale al cambio di campo.

11.07: Tsitsipas tiene il servizio, 2-1 per lui nel terzo set.

11.06: Federer tiene il servizio con qualche patema, Millman conduce 4-2.

11.05: Fognini tiene abbastanza facilmente la battuta, è avanti 2-1 nel secondo parziale dopo aver fatto proprio il primo.

11.04: 1-1 nel terzo set tra Tsitsipas e Raonic; il canadese ha vinto i primi due.

11.03: Federer si procura una palla del controbreak, ma non la riesce a sfruttare e Millman così conferma il proprio vantaggio, portandosi sul 4-1.

11.01: 1-1 nel secondo set tra Fognini e Pella.

10.59: Millman trova il break su Federer! Subito avanti 3-1 l’australiano, che vuole ripetere il colpo messo a segno agli US Open 2018 negli ottavi di finale.

10.57: Millman ferma il suo passante incrociato di rovescio in rete, dunque se ne va la sua chance.

10.56: Fognini tiene senza problemi il primo turno di servizio del secondo set. Intanto Millman ha una palla break contro Federer.

10.53: 2-1 Millman nel primo set, senza break contro Federer.

10.52: SET FOGNINI! Il ligure cancella Pella nel tie-break, con un perentorio 7-0. Il primo parziale è suo.

10.51: 1-1 intanto tra Federer e Millman, con l’australiano al momento al servizio.

10.50: SET RAONIC. Il canadese con una gran prima esterna si porta avanti 7-5 6-4.

10.50: Fognini intanto è in fuga nel tie-break: si gira sul 6-0.

10.49: Tsitsipas trova un’altra magia vietata ai comuni mortali con un passante di rovescio completamente in difesa che fa esplodere il pubblico.

10.48: Raonic getta al vento tre set point contro Tsitsipas sul 5-4; su uno passante incrociato di dritto maestoso del greco, sugli altri due le colpe sono del canadese, che però si procura una quarta chance con uno smash.

10.46: Pella e Fognini giungono al tie-break del primo set.

10.43: Pella tiene comodamente il servizio e si assicura almeno il tie-break. Fognini servirà sotto 6-5 al cambio di campo.

10.41: Fognini, con un micidiale dritto lungolinea, si guadagna il 5-5 senza problemi. Intanto Tsitsipas tiene a 30 il proprio turno di servizio, Raonic servirà per salire due set a zero. Riscaldamento in corso per Millman e Federer.

10.39: Raonic sale sul 5-3, Tsitsipas serve per restare nel secondo set.

10.37: Pella sale sul 5-4, Fognini servirà per restare nel set.

10.34: Fognini chiude a 15 l’ottavo gioco, 4-4. Tiene il servizio anche Tsitsipas, ma Raonic è avanti 7-5 4-3.

10.29: La vittoria di Gauff significa che tra poco avremo in campo Federer. Intanto Pella è avanti 4-3 su Fognini.

10.24: Cori Gauff elimina la campionessa uscente Naomi Osaka! Finisce 6-3 6-4 per l’americana che vola agli ottavi di finale.

10.15: Break di Gauff! 4-3 per l’americana su Naomi Osaka. Coco ha già vinto il primo set.

10.12 Break immediato di Raonic in apertura di secondo set con Tsitsipas.

10.07: Fognini annulla due palle break nel primo game al servizio del secondo set.

10.02: Milos Raonic conquista il primo set! 7-5 a Stefanos Tsitsipas.

9.59: Comincia la partita tra Fabio Fognini e Guido Pella.

9.57: Battaglia nel primo set tra Tsitsipas e Raonic. 5-5

9.54: Break immediato nel secondo set per Gauff.

9.49: PRIMO SET GAUFF! 6-3 a Naomi Osaka.

9.48: Tra pochissimo in campo Fabio Fognini e Guido Pella.

9.46: Break di Gauff! 5-3 per la giovane americana contro Naomi Osaka.

9.44: Tsitsipas avanti 4-3 contro Raonic nel primo set.

9.38: Marin Cilic vince la battaglia contro Roberto Bautista Agut. Grandissima vittoria del croato, che supera il numero nove del mondo con il punteggio di 6-7 6-4 6-0 5-7 6-3 dopo oltre quattro ore di gioco.

9.37: Tenny Sandgren si qualifica per gli ottavi di finale (attende il vincente del match tra Fognini e Pella). Vittoria in tre set nel derby americano contro Sam Querrey (6-4 6-4 6-4).

9.33: Marin Cilic sale 5-3 nel quinto e decisivo set. Bautista Agut ora serve per restare nel match.

9.32: CoCo Gauff è avanti 3-2 nel primo set contro Osaka.

9.31: Controbreak immediato di Sam Querrey.

9.27: Break di Sandgren nel terzo set (4-3). L’americano è gia avanti due set a zero contro il connazionale Querrey.

9.23: Tsitsipas tiene bene i primi due turni al servizio.

9.13: Marin Cilic si porta 3-1 nel quinto set.

9.10: Tra poco cominciano due delle partite più attese della giornata: Tsitsipas-Raonic e Gauff-Osaka.

9.02: Break anche di Cilic all’inizio del quinto set.

9.01: Subito break in apertura di Sandgren su Querrey.

8.56 Tennys Sandgren si prende anche il secondo set (6-4) contro il connazionale Querrey.

8.52: SARA’ QUINTO SET! Roberto Bautista Agut conquista il quarto set contro Marin Cilic per 7-5.

8.48: Medical timeout per Marin Cilic.

8.46: Bautista Agut si porta sul 6-5 nel quarto set. Battaglia veramente infinita con Marin Cilic!

8.40: 5-5 nel quarto set tra Bautista Agut e Marin Cilic.

8.32: Bautista Agut si porta sul 4-3 nel quarto set. Ricordiamo che al termine di questo match toccherà a Fabio Fognini e Guido Pella.

8.28: Altro break di Sandgren! 3-2 nel secondo set contro Sam Querrey.

8.23: Break di Bautista Agut. Quasi a sorpresa lo spagnolo strappa il servizio a Cilic e pareggia nel quarto (3-3).

8.18: Tennys Sandgren ha conquistato il primo set nel derby americano con Sam Querrey. 6-4 il parziale.

8.16: Bautista Agut vince un game tiratissimo e resta ancora vivo nel match. Cilic comanda 3-2 con break nel quarto set ed è avanti 2-1 nella partita.

8.09: Break di Sandgren che si porta sul 4-3 nel primo set contro Querrey.

8.04: Roberto Bautista Agut torna a vincere un game, ma Cilic è ancora avanti 2-1 nel quarto set con un break di vantaggio.

8.02: 3-3 nel primo set del derby americano tra Querrey e Sandgren.

7.57: Continua la furia di Marin Cilic, che conquista il nono game consecutivo e trova il break in apertura di quarto set.

7.51: Marin Cilic conquista il terzo set. 6-0 per il croato che si porta avanti due set a uno sullo spagnolo Roberto Bautista Agut.

7.48: Marin Cilic ha in mano il terzo set. Il croato è avanti 5-0.

7.45: Comincia anche il derby americano tra Querrey e Sandgren.

7.40: In questo momento in programma c’è solo il match tra Cilic e Bautista. Il croato è avanti 3-0 nel terzo set.

7.29: Chiude il match l’americana Alison Riske. Vittoria in tre set sulla tedesco Julia Goerges (1-6 7-6 6-2).

7.26: Marin Cilic conquista il secondo set contro Roberto Bautista Agut. Battaglia lunghissima finora. 7-6 il primo per lo spagnolo, poi 6-4 per il croato. Il tutto in due ore di gioco.

7.21: Dopo aver annullato una palla break, al secondo tentativo Djokovic si aggiudica il game e il match con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 sul giapponese Nishioka. Il serbo affronterà l’argentino Schwartzman negli ottavi di finale

7.20: E il break lo trova alla prima occasione Cilic che si porta sul 5-4 e servizio nel secondo set dopo aver perso al tie break il primo

7.19: Riske tiene il servizio e va sul 5-2 nel terzo set

7.17: Ancora due palle break annullate a Bautista e Cilic, da 15-40 con quattro punti consecutivi riesce a tenere il servizio: 4-4 secondo set

7.16: Nishioka tiene a 0 il servizio e accorcia le distanze: 5-2

7.14: Djokovic, nonostante un paio di errori gratuiti, tiene il servizio e si porta sul 5-1 nel secondo set

7.14: Sfrutta la prima palla break Riske e si porta avanti 4-2 contro Goerges nel quinto set

7.10: Nishioka riesce finalmente a mantenere il turno di battuta: 4-1 Djokovic, terzo set

7.10: Bautista tiene il servizio: 4-3 su Cilic, secondo set

7.09. Stavolta è Riske ad annullare una palla break prima di portarsi sul 3-2

7.07: Nessun problema per Djokovic che tiene il servizio: 4-0

7.05: Cilic annulla due palle break a Bautista e tiene il servizio: 3-3, secondo set

7.04: Ancora il break di Djokovic che si porta sul 3-0 nel terzo set con Nishioka

7.02: Annulla una palla break Goerges e si porta sul 2-2, terzo set

7.01: Micidiale sul suo turno di battuta Djokovic: 2-0

6.59: Rottura prolungata di Nishioka che ora non riesce più ad essere efficace neppure sul suo turno di battuta: 1-0 Djokovic, terzo set

6.57: Tiene il servizio Riske: 2-1 su Goerges, terzo set

6.57: Bautista tiene il servizio: 3-2 su Cilic

6.56: Tutto facile anche nel secondo set per Novak Djokovic che ora conduce 6-3, 6-2 su Nishioka

6.54: Tiene il servizio Cilic: 2-2, secondo set

6.53: Goerges tiene il servizio e pareggia il conto nel terzo set: 1-1

6.53: Arriva ancora un break di Djokovic che andràa servire per il secondo set dopo il cambio di campo sul 5-2

6.49: A fatica Bautista tiene il servizio: 2-1 su Cilic secondo set

6.49: Djokovic mantiene il turno di battuta: 4-2, secondo set

6.48: Riske tiene il primo servizio del terzo set: 1-0 con Goerges

6.46: Nishioka tiene il servizio: 3-2 Djokovic secondo set

6.44: Djokovic tiene a 0 il servizio e va sul 3-1

6.44: Cilic annulla una palla break a Bautista e si porta sull’1-1 nel secondo set

6.42. Nishioka tiene a fatica il servizio: 2-1 Djokovic, secondo set

6.41: Dopo due set point annullati, Riske vince 7-4 il tie break e pareggia il conto con Goerges: 6-1, 6-7 e si va al terzo set

6.37: Bautista tiene il servizio in apertura del secondo set: 1-0 su Cilic

6.37: 4-2 Riske nel tie break al cambio di campo

6.36: Djokovic tiene a 0 il servizio e va sul 2-0 nel secondo set

6.33: Subito break in apertura per Djokovic: 1-0 su Nishioka

6.32: Tie break fra Goerges e Riske per decidere il secondo set

6.29: Bautista vincere 7-3 il tie break e si aggiudica il primo set con Cilic: 7-6

6.29: Goerges recupera da 0-30, tiene il servizio e si porta sul 6-5 contro Riske

6.26: Bautista avanti 4-1 nel tie break al cambio di campo con Cilic

6.25: Djokjovic vince il primo set 6-3 contro Nishioka

6.24: Strappa il servizio Goerges e si riporta in parità nel secondo set con Riske: 5-5

6.23: Annulla una palla set Nishioka e tiene il servizio: 5-3 Djokovic che serve per il set

6.21: Bautista tiene ai vantaggi il servizio e dunque si va al tie break nel primo set con Cilic

6.20. Goerges tiene il servizio ai vantaggi e accorcia le distanze: 5-4 Riske che andrà a servire per il set

6.17: Ancora un turno di battuta a 0 per Djokovic che va sul 5-2

6.14: Tiene il servizio Cilic e si porta sul 6-5, tiene il servizio Nishioka e Djokovic resta avanti 4-2

6.13: La greca Sakkari supera 6-4, 6-4 la statuinitense Keys e approda al quarto turno dove affronterà la ceca Svitova

6.11: Mantiene il turno di battuta Riske e si porta 5-3 nel secondo set su Goerges che aveva vinto 6-1 il primo set

6.10: Tiene il servizio a 0 Djokovic e si porta sul 4-1, primo set contro Nishioka

6.10: Tiene il servizio Bautista: 5-5 contro Cilic

6.09: Tiene il servizio per la prima volta nel match Nishioka e accorcia le distanze: 3-1 Djokovic

6.08: Ancora break di Sakkari che va a servire per il match sul 5-4

6.04: Subito avanti 3-0 Novak Djokovic contro il giapponese Nishioka, mentre si procede senza break nel match fra Cilic e Bautista con il croato avanti 5-4

6.02: Contro break di Sakikari che pareggia il conto: 4-4 nel secondo set, Riske avanti 4-2 su Goerges nel secondo set

5.57 Keys trova il break contro Sakkari nel secondo set: la statunitense ora conduce 4-2 dopo aver perso la prima frazione.

5.51 Sta per iniziare il match tra il serbo Novak Dokovic ed il nipponico Yoshihito Nishioka. Il balcanico inizierà al servizio.

5.49 2-2 e nessun break in avvio di partita tra Cilic e Bautista.

5.47 1-1 nel secondo set tra Sakkari e Keys. La greca ha vinto il primo.

5.45 Break di Riske in avvio della seconda frazione e americana avanti 2-0, ma sotto di un set.

5.40 La tedesca Julia Goerges incamera per 6-1 il primo set contro la statunitense Alison Riske.

5.37 La cinese Qiang Wang elimina la statunitense Serena WIlliams con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-5.

5.32 L’ellenica Maria Sakkari conquista la prima frazione per 6-4 contro la statunitense Madison Keys.

5.27 Sta per iniziare per il torneo maschile la sfida tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Roberto Bautista.

5.25 Partenza sprint della tedesca Julia Goerges, avanti 4-0 sulla statunitense Alison Riske nel primo set.

5.21 Perfetto equilibrio nel confronto tra la cinese Qiang Wang e la statunitense Serena WIlliams: il punteggio è di 6-4 6-7 (2) 5-5.

5.14 Tre gli incontri completati per il tabellone femminile: la numero 1, l’australiana Ashleigh Barty ha battuto la numero 29, la kazaka Elena Rybakina per 6-3 6-2, mentre la boema Petra Kvitova, numero 7, ha superato la russa Ekaterina Alexandrova, numero 25, per 6-1 6-2, infine la tunisina Ons Jabeur ha eliminato la danese Caroline Wozniacki per 7-5 3-6 7-5.

5.07 Si sono completati due incontri maschili nella notte: l’argentino Diego Schwartzman, numero 14, ha battuto il serbo Dusan Lajovic, numero 24, per 6-2 6-3 7-6 (7), mentre il magiaro Marton Fucsovics ha battuto lo statunitense Tommy Paul per 6-1 6-1 6-4.

5.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live degli Australian Open di tennis: inizia oggi, venerdì 24 gennaio, il terzo turno degli Australian Open di tennis.

Il programma degli Australian Open (24 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (24 gennaio)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live degli Australian Open di tennis: inizia oggi, venerdì 24 gennaio, il terzo turno degli Australian Open di tennis. Nella primissima mattina italiana scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella. Il vincitore avrà di fronte a sé un tabellone non impossibile, dato che sfiderà poi il vincitore del derby statunitense tra Tennys Sandgren e Sam Querrey. Altro grande protagonista di giornata sarà l’elvetico Roger Federer, numero 3, che affronterà il beniamino di casa John Millman, in una sfide che potrebbe nascondere qualche insidia, poi all’orizzonte la sfida con il vincente tra il magiaro Marton Fucsovics e lo statunitense Tommy Paul. Più interessante il match che attende il numero 6, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, opposto al bombardiere canadese Milos Raonic, mentre il redivivo croato Marin Cilic è atteso dall’ostacolo spagnolo rappresentato da Roberto Bautista. Il serbo Novak Djokovic non dovrebbe avere problemi di sorta col nipponico Yoshihito Nishioka, mentre chiude il programma la sfida tra l’argentino Diego Schwartzmann ed il serbo Dusan Lajovic.

Per il tabellone femminile ad aprire le danze sarà subito la numero 1, la padrona di casa Ashleigh Barty, opposta alla kazaka Elena Rybakina, mentre la statunitense Alison Riske rischia qualcosa contro la tedesca Julia Goerges. Molto interessante la sfida tra la statunitense Madison Keys e l’ellenica Maria Sakkari, con all’orizzonte il match contro la ceca Petra Kvitova, che dovrà però prima superare la russa Ekaterina Alexandrova. La campionessa in carica, la nipponica Naomi Osaka, dovrà prendere con le molle la sfida con la giovanissima statunitense Cori Gauff, mentre la cinese Shuai Zhang potrebbe creare grattacapi alla statunitense Sofia Kenin. La sorpresa tunisina Ons Jabeur dovrà vedersela contro la rediviva danese Caroline Wozniacki, mentre c’è grande attesa per vedere all’opera ancora la statunitense Serena Williams, opposta alla cinese Qiang Wang. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live degli Australian Open di tennis: inizia oggi, venerdì 24 gennaio, il terzo turno. Si comincia a partire dalle ore 05.00. Buon divertimento!

