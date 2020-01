LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: c’è Nadal, insidia Popyrin per Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.17: Monfils e Gulbis sono sull’1-1 nel terzo parziale

5.16: LA rumena Halep supera 6-4, 6-4 la azera Putintseva e approda agli ottavi dove affronterà la vincente di Mertens-Bellis

5.13: Thiem mantiene il turno di battuta e va sul 4-2, primo set contro Fritz

5.12: Recupera da 15-30 Putintseva, tiene il servizio e accorcia le distanze: 5-4 Halep secondo set

5.11: Goffin tiene il servizio e va sul 3-1 primo set contro Rublev

5.10: Halep tiene il turno di battuta e si assicura la possibilità di servire per il match: 5-3 secondo set

5.06: Si stanno giocando tre incontri dei sedicesimi di finale maschili: il francese Monfils è avanti due set a zero (7-6, 6-4) sull’estone Gulbis, l’austriaco Thiem è 3-2 e servizio avanti nel primo set con lo statunitense Fritz, il belga Goffin è avanti 2-1 e servizio con il russo Rublev nel primo set

5.05: Vicina agli ottavi anche la rumena Halep che è avanti 6-3, 4-3 e servizio con la azera Putintseva nell’unica gara femminile in corso di svolgimento

5.04: Negli ottavi anche la polacca Swiatek che ha superato 7-5, 6-3 la croata Vekic. Affronterà l’estone Kontaveit che ha travolto 6-0, 6-1 la svizzera Bencic

5.03: La tedesca Kerber negli ottavi affronterà la russa Pavlyuchenkova che ha sconfitto con un doppio 7-6 la ceca Pliskova

5.01: Tanti rimpianti per Camila Giorgi nella notte italiana. L’azzurra è stata sconfitta 6-2, 6-7, 6-3 dalla tedesca Kerber che dunque raggiunge gli ottavi di finale

5.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta giornata degli Australian Open

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park godremo di un grande spettacolo e si definirà il quadro dei qualificati del tabellone maschile e femminile degli ottavi di finale.

Sulla Rod Laver Arena fari puntati su Rafael Nadal che affronterà il connazionale Pablo Carreno Busta. L’asso spagnolo vorrà raggiungere i suoi rivali Novak Djokovic e Roger Federer al prossimo turno. L’ostacolo, sulla carta, dovrebbe essere alla portata del fuoriclasse di Manacor, ma non saranno ammesse distrazioni. Lo stesso discorso varrà per il russo Daniil Medvedev che affronterà Alexei Popyrin. Il tennista dell’Est vuol rappresentare il riferimento del “nuovo che avanza” e, viste le uscite di scena di tanti Next Gen, il moscovita non vorrà tradire le attese.

Sul versante femminile l’interesse è principalmente italiano. Camila Giorgi alla Margaret Court Arena affronterà Angelique Kerber e vorrà continuare il sogno. Qualcuno già l’aveva data per persa, valutando decisamente apprezzabili dal punto di vista estetico alcuni contributi Instagram ma poco proficui sul piano squisitamente tecnico. Ebbene, Camila, in barba a chi le prospettava un futuro da Influencer, ha fatto parlare il campo. I fastidi fisici, nei primi due match del Major, sembrano un lontano ricordo e il suo tennis di aggressività è tornato a far male. Un pesante 4-0 però sorride alla teutonica e il desiderio sarà quello di invertire il trend.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2020 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 06.00 italiane. Buon divertimento!

