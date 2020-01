Festival di Sanremo 2020: la guida TV, programma, vallette, cantanti in gara, ospiti

Mancano 5 giorni all’inizio della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 4 all’8 febbraio. Siete sicuri di sapere proprio tutto quello che c’è da sapere per godersi al meglio lo spettacolo? Ecco un vademecum per sapere date, programma, orari, dirette tv, partecipanti e ospiti italiani e internazionali della edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo, giunto alla settantesima edizione, si svolgerà al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio prossimi e sarà trasmesso in diretta tv su Rai1, dalle ore 20.50 circa fino all’1 circa.

PROGRAMMA DELLE SERATE

Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020)

Si esibiranno i primi 12 CAMPIONI in gara e i primi 4 cantanti della sezione NUOVE PROPOSTE, solo due dei quali si qualificheranno per la finale di venerdì.

Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

Si esibiranno gli altri 12 CAMPIONI in gara e i restanti 4 cantanti della sezione NUOVE PROPOSTE, solo due dei quali si qualificheranno per la finale di venerdì.

Loading...

Loading...

Terza Serata (giovedì 6 febbraio 2020) SANREMO 70

Verranno eseguiti da parte dei 24 CAMPIONI altrettanti brani appartenenti alla storia del Festival. Sono previste esibizioni assieme ad altri artisti ospiti italiani o stranieri, scelti dai concorrenti.

Quarta Serata (venerdì 7 febbraio 2020)

Si esibiranno tutti i 24 CAMPIONI. Verranno interpretate le 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE che si scontreranno fra loro in semifinale. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE che sarà la vincitrice della sfida diretta tra le due finaliste..

Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio 2020)

Si esibiranno tutti i 24 CAMPIONI. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice del 70° Festival di Sanremo.

DIRETTA TV E STREAMING

Tutto il Festival di Sanremo sarà trasmesso come di consueto in diretta su RaiUno. Le serate del Festival potranno essere seguite anche in diretta streaming su sito di Raiplay e via satellite sul canale Raiuno di TivuSat. OA Sport e OA Plus seguiranno tutto il festival con le DIRETTE LIVE scritte.

I CANTANTI IN GARA

Campioni

1. Bugo e Morgan – Sincero

2. Alberto Urso – Il sole ad est

3. Tosca – Ho amato tutto

4. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

5. Piero Pelù – Gigante

6. Elodie – Andromeda

7. Le Vibrazioni – Dov’è

8. Riki – Lo sappiamo entrambi

9. Rancore – Eden

10. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

11. Marco Masini – Il confronto

12. Levante – Tikibombom

13. Achille Lauro – Me ne frego

14. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

15. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

16. Raphael Gualazzi – Carioca

17. Giordana Angi – Come mia madre

18. Diodato – Fai rumore

19. Anastasio – Rosso di rabbia

20. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

21. Irene Grandi – Finalmente io

22. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

23. Francesco Gabbani – Viceversa

24. Junior Cally – No grazie

Giovani

1. Leo Gassmann – Va bene così

2. Fadi – Due noi

3. Marco Sentieri – Billy Blu

4. Fasma – Per sentirmi vivo

5. Eugenio in via di Gioia – Tsunami

6. Tecla Insolia – 8 marzo

7. Matteo Faustini – Nel bene e nel male

8. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

OSPITI E CO-PRESENTATRICI

Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020)

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Diletta Leotta

– Rula Jebreal

– Claudio Santamaria

– Emma Marrone

– Kim Rossi Stuart

– Pierfrancesco Favino

Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Emma D’Aquino

– Laura Chimenti

– Ricchi e Poveri

– Sabrina Salerno

Terza Serata (giovedì 6 febbraio 2020)

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Alketa Vejsiu

– Georgina Rodriguez

– Lewis Capaldi

– Massimo Ranieri (duetterà con Tiziano Ferro)

– Mika

– Roberto Benigni

Quarta Serata (venerdì 7 febbraio 2020)

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Antonella Clerici

– Francesca Sofia Novello

– Dua Lipa

– Johnny Dorelli

Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio 2020)

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Diletta Leotta

– Francesca Sofia Novello

– Mara Venier

– Sabrina Salerno

– Christian De Sica

– Diego Abatantuono

– Massimo Ghini

LE ESIBIZIONI DI “SANREMO 70” GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

Anastasio – “Spalle al muro” con la PFM

Piero Pelù – “Cuore matto”

Elodie – “Adesso tu” con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini – “Non succederà più” con Myss Keta

Giordana Angi – “La nevicata del 56” con Solis String Quartet

Diodato – “24 mila baci” con Nina Zilli

Raphael Gualazzi – “E se domani” con Simona Molinari

Francesco Gabbani – “L’Italiano”

Alberto Urso – “La voce del silenzio” con Ornella Vanoni

Marco Masini – “Vacanze romane” con Arisa

Enrico Nigiotti – “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo – “Deborah” con Fausto Leali

Rita Pavone – “1950” con Amedeo Minghi

Tosca – “Piazza grande” con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro – “Gli uomini non cambiano” con Annalisa

Bugo e Morgan – “Canzone per te”

Irene Grandi – “La musica è finita” con Bobo Rondelli

Le Vibrazioni – “Un’emozione da poco” con Canova

Levante – “Si può dare di più” con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Junior Cally – “Vado al massimo” con i Viito

Paolo Jannacci – “Se me lo dicevi prima” con Francesco Mandelli

Pinguini Tattici Nucleari – “Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce”

Rancore – “Luce” con Dardust e La Rappresentante di Lista

Riki – “L’edera” con Ana Mena

Di Margherita Ventura

POTREBBERO INTERESSARTI

Sanremo 2020: gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere

Sanremo 2020: calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti

Sanremo 2020 Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici

Sanremo 2020, tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni

<a class=”western” href=”https://www.facebook.com/OASportExOlimpiazzurra/?fref=ts“>Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter</a>