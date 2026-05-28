‘La Fagianata’ di Magrini: “A Milan manca l’ultimo uomo. Vingegaard vuole pareggiare Pogacar”

ASPETTI LA FUGA E ARRIVANO I VELOCISTI

E’ stata una tappa anomala, io pensavo arrivasse la fuga. Narvaez non aveva le gambe dei giorni migliori, sul muro non si è mai visto. Lo sprint non era atteso. E’ stata una bella volata, Stuyven è stato micidiale nel pilotare Magnier fuori dalla mischia. Bravo Zambanini, che ha fatto una volata di posizione. Oggi ha vinto il più forte: il francese si merita la maglia ciclamino.

MILAN SENZA UN ULTIMO UOMO

Il problema è che gli manca l’ultimo uomo che lo porti fuori nel finale. Consonni non è riuscito a dargli una mano in questo Giro. Magnier invece ha avuto Stuyven: questa è la grande differenza. Non penso che Milan abbia problemi fisici, altrimenti non sarebbe arrivato neanche in volata in una tappa come oggi e con un muro come quello di Ca’ del Poggio. Era anche ben piazzato prima dello sprint.

SE ZAMBANINI E BUSATTO FOSSERO IN UNA WORLD TOUR ITALIANA, LA LORO CARRIERA SAREBBE DIVERSA?

Probabilmente sì, è questo che manca a noi come ciclismo italiano. Trovare spazio in squadre straniere è sempre difficile. Zambanini non è nuovo a questi risultati, Busatto è un buon corridore. Di sicuro con una squadra World Tour italiana si potrebbe fare di più.

LA RIVELAZIONE EULALIO

Eulalio anche oggi ha fatto un numero dopo la caduta, ha tutti i crismi per arrivare nei primi 10. Ha dimostrato intraprendenza, con un approccio sempre sorridente, ha portato per giorni la maglia rosa. Penso sia la vera rivelazione di questo Giro d’Italia.

DOMANI LA TAPPA REGINA CON IL PASSO GIAU

Io penso che Vingegaard possa vincere anche domani. Secondo me vince sia domani sia a Piancavallo. C’è il record di Pogacar che vorrebbe eguagliare (6 vittorie di tappa, ndr). L’impressione è che le energie siano un po’ al lumicino per tutti. La fuga può anche andar via, ma non credo possano fare grandi cose. Io penso che molti uomini di classifica baderanno a non spendere troppo in vista di sabato. Mi aspetto che possa inventarsi qualcosa Gee, che è abbastanza lontano in classifica e potrebbe venire supportato da Ciccone.

COSA ASPETTARSI DA CARUSO

Io credo che aiuti Eulalio, perché è un generoso. Ma potrebbe anche tentare di entrare in fuga.

PELLIZZARI IN FUGA?

Domani no, ma sabato a Piancavallo potrebbe. Sta risparmiando energie per dare un segno al Giro d’Italia. E penso che, in questo senso, sia più adatta la tappa di Piancavallo. Domani penso che si staccherà presto, per poi fare il massimo sabato.