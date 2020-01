Australian Open 2020, sei italiani in campo lunedì 20 gennaio: Berrettini e Sinner favoriti, Fognini sfida Opelka, Caruso contro Tsitsipas

Nella notte incominceranno gli Australian Open 2020, il primo Slam della stagione di tennis che si disputerà sul cemento di Melbourne fino al 2 febbraio. Lunedì 20 gennaio a fortissime tinte italiane visto che ben sei azzurri scenderanno in campo nella terra dei canguri: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Martina Trevisan.

Ad aprire le danze sarà Matteo Berrettini, numero 8 del ranking ATP che affronterà l’australiano Andrew Harris (162): il romano partirà con tutti i favori del pronostico contro questa wild card ma il 23enne non dovrà sottovalutare l’avversario se vorrà proseguire la propria avventura e garantirsi il confronto col vincente di Sandgren-Trungelliti. C’è grande attesa attorno a Jannik Sinner, numero 79 della classifica mondiale che ha incominciato la stagione con due brutte sconfitte: il vincitore delle Next Gen Finals, per la prima volta presente agli Australian Open, incrocerà un altro australiano ovvero Max Purcell, numero 216 passato dalle qualificazioni e sulla carta ampiamente alla portata del 18enne altoatesino che poi potrebbe affrontare il fortissimo canadese Denis Shapovalov (salvo miracoli di Fucsovics).

Sfida invece complicata per Fabio Fognini, vedersela con Reilly Opelka al primo turno di uno Slam non è certo una passeggiata: il numero 12 del ranking ritrova il bombardiere americano già battuto in Coppa Davis a novembre e che aveva eliminato il ligure al primo turno degli ultimi US Open. Il 32enne dovrà stare attento al servizio dell’avversario se vorrà staccare il pass per il secondo turno (contro Thompson o Bublik). Sono ancora più complicati gli impegni degli altri due uomini: Stefano Travaglia (numero 75 ATP) esordirà contro il cileno Cristian Garin (36) anche se il sudamericano è battibile mentre a Salvatore Caruso servirà un’autentica impresa contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 al mondo e tra i favoriti per la vittoria finale. L’unica ragazza in campo sarà Martina Trevisan, ammessa al tabellone principale dopo aver dato spettacolo nelle qualificazioni e pronta a giocarsela fino in fondo con la fortissima statunitense Sofia Kenin, numero 14 del ranking WTA e mai affrontata in carriera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari in cui giocheranno gli italiani nella giornata di lunedì 20 gennaio agli Australian Open 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, tutte le partite degli italiani saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO ITALIANI AGLI AUSTRALIAN OPEN (20 GENNAIO): PROGRAMMA E ORARI

Matteo Berrettini vs Andrew Harris: lunedì: 1° match Melbourne Arena, inizio ore 11 locali (l’una di notte in Italia)

Fabio Fognini vs Reilly Opelka: lunedì: 2° match 1573 Arena, dalle ore 11 locali (l’una di notte in Italia)

Jannik Sinner vs Max Purcell: lunedì: 1° match Court 7, inizio ore 11 locali (l’una di notte in Italia)

Salvatore Caruso vs Stefanos Tsitsipas: lunedì: 1° match Margaret Court Arena, inizio ore 19 locali (le 9 del mattino in Italia)

Stefano Travaglia vs Cristian Garin: 2° match Court 11, dalle ore 11 locali (l’una di notte in Italia)

Martina Trevisan vs Sofia Kenin: 1° match Court 3, inizio ore 11 locali (l’una di notte in Italia)

AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING:

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player.

Tutte le partite degli italiani saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo