LIVE Parigi-Nizza, Prima tappa in DIRETTA: domenica 10 marzo, chance per i velocisti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2019. La 77ma edizione della corsa a tappe francese si aprirà con una frazione di 138 km con partenza e arrivo a Saint-Germain-en-Laye. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e adatto quindi ai velocisti, che dovranno comunque prestare attenzione alla Côte de Beule (2,8 km al 5,2%), posta a 26 km dal traguardo. Tanti i protagonisti attesi in caso di arrivo allo sprint, tra cui citiamo Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Sam Bennett, Alexander Kristoff, Caleb Ewan e Marcel Kittel, oltre ai nostri Sonny Colbrelli, Matteo Trentin e Jakub Mareczko. Assisteremo quindi ad una grande sfida per conquistare il successo e la prima maglia di leader.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento! (Foto: Annie Postma Shutterstock)

La presentazione della corsa – Tutti gli italiani in gara – L’analisi del percorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE