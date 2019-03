LIVE Moto2, GP Qatar 2019 in DIRETTA: qualifiche, Marini e Bulega avanzano in Q2, Baldassarri per la pole

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019. La classe mediana inizia a fare sul serio dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, che ci ha permesso di capire i primi rapporti di forza sulla pista di Losail. La giornata si snoderà con il classico antipasto della terza sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 12.20 italiane, quindi si passerà al piatto forte rappresentato dalle qualifiche delle ore 16.25.

Da quest’anno la classe mediana cambierà il format del sessione che va a decidere la griglia di partenza, con 14 piloti che entreranno di diritto nella Q2 grazie alla classifica combinata dei tempi dei primi turni di libere, quindi altri 4 si qualificheranno per mezzo della Q1. A questo punto chi sarà il migliore e saprà centrare la prima pole position della stagione?

I nomi dei favoriti sono diversi, dal tedesco Marcel Schrotter (il più veloce nella FP1 di ieri), lo svizzero Thomas Luthi (suo compagno di scuderia nel team Dynavolt Impact dopo l’esperienza in MotoGP) il britannico Sam Lowes, senza dimenticare gli spagnoli Xavi Vierge, Alex Marquez, Jorge Martin (campione del mondo della Moto3) e Jorge Navarro. E gli italiani? I nostri portacolori non mancheranno nella battaglia, con Luca Marini a fare da capofila assieme a Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri e Andrea Locatelli.

Il sabato della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2019 prenderà il via alle ore 12.20 con la FP3, quindi la Q1 delle qualifiche scatterà alle ore 16.25. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dell’esordio del Motomondiale a Losail! Lo spettacolo è pronto a incominciare! (Foto: Luca Marini Rainer Herhaus / Shutterstock.com)

17:02 Schrotter si riprende la testa con un 1:58.703!

17:01 Baldassarri solo ottavo a mezzo secondo dalla vetta, ci aspettiamo di meglio dall’azzurro.

17:00 Caduto Martin, il campione del mondo di moto3 non parte nel migliore dei modi.

16:59 Vierge vola in testa con 18 millessimi di vantaggio su Schrotter, bene Marini terzo a meno di un decimo.

16:58 Schrotter si migliora ancora e abbatte il muro dell’1:59: 1:58.749 per lui, italiani lontani per ora.

16:56 Dopo la prima girandola di tempi in testa c’è Schrotter in 1:59.082.

16:54 Guardate un po’ chi c’è sul tracciato di Losail

16:52 Si lanciano i primi piloti, parte la sfida per la pole position.

16:50 SEMAFORO VERDE DI NUOVO!

16:49 Ricordiamo gli azzurri che disputeranno la Q2: Locatelli, Baldassarri, Bastianini e il duo Marini-Bulega.

16:47 A breve scatterà la bagarre per la pole, Baldassarri tra i favoriti.

16:45 Felicità nel box dello Sky Racing Team

16:44 Peccato! Tolto il giro a Di Giannantonio che ha messo entrambe le ruote fuori dal cordolo, Lecuona va in Q2 mentre l’italiano partirà 19°.

16:42 Gli altri italiani: Corsi 8°, Manzi 12° e Bezzecchi 14°

16:41 Avanzano alla Q2 Marini, Bulega, Nagashima e Di Giannantonio.

16:40 Di Giannantonio stellare! L’azzurro si riporta nei primi 4 per un pelo.

16:39 Ultimi assalti ai quattro posti disponibili.

16:38 In difficoltà Corsi, Manzi e Bezzecchi come ampiamente prevedibile.

16:37 Lecuona scalza Di Giannantonio dal quarto posto: 1:59.709 per lo spagnolo.

16:36 Benone anche Di Giannantonio, che con la sua Speed Up si porta in quarta piazza a 6 decimi dalla vetta.

16:35 Ancora Bulega! L’italiano si mette alle spalle di Marini ad un solo decimo di distacco.

16:34 Bellissimo giro anche di Bulega, l’altro alfiere dello Sky Racing Team è terzo a mezzo secondo dal compagno di squadra.

16:33 Marini scatenato! Il fratellino di Rossi piazza un ottimo 1:59.154 e mette al sicuro il primo posto.

16:31 Marini subito al comando! L’azzurro migliora di un decimo il tempo del giapponese.

16:30 Primi tempi cronometrati: in testa Nagashima con il crono di 1:59.5.

16:28 Marini è chiaramente il favorito per l’accesso in Q2, più dura per gli altri.

16:27 6 azzurri al via della Q1: Marini, Bulega, Di Giannantonio, Corsi, Manzi e Bezzecchi.

16:25 SEMAFORO VERDE!

16:23 Solo due minuti all’inizio, motori accesi.

16:21 Il nostro Baldassarri tenterà l’assalto alla pole position, la concorrenza però è agguerrita.

16:18 Ben ritrovati amici appassionati di motomondiale, dopo lo spettacolo della qualifica di Moto3, a breve scatterà la Q1 di Moto2.

13.06 Ringraziandovi per la cortese attenzione vi rimandiamo a più tardi per la DIRETTA LIVE delle qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata.

13.05 La Moto2 tornerà in pista alle ore 16.25 per la Q1, mentre la Q2 inizierà alle ore 16.50.

13.04 A questi si aggiungono Fernandez, Bendsneyder, Luthi e Martin. Out Marini, Corsi, Bulega e Di Giannantonio che inizieranno dalla Q1.

13.03 I PRIMI 10 DELLA COMBINATA:

1 7 L. BALDASSARRI 1:58.635 2 23 M. SCHROTTER +0.234 3 87 R. GARDNER +0.264 4 22 S. LOWES +0.319 5 73 A. MARQUEZ +0.329 6 9 J. NAVARRO +0.401 7 5 A. LOCATELLI +0.419 8 41 B. BINDER +0.424 9 97 X. VIERGE +0.459 10 33 E. BASTIANINI

13.02 Binder stava piazzando il nuovo record ma cade nel T4. Non ci sono novità. Jorge Martin chiude in vetta!

13.02 Assalto totale di tutti!! Ma tra T2 e T3 si alzano i tempi!

13.01 Non migliora Schrotter ma spaventa per costanza con le gomme usate, Marquez 1:59.695 terzo a 99 millesimi, Record nel T1 per Lowes, Binder, Fernandez e Marquez!

13.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP3!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi

12.59 Ultimo minuto, Martin ancora in 1:59.6! Ma ora Schrotter, Marquez, Baldassarri e Binder vanno all’attacco!

12.58 Schrotter 1:59.639 è secondo a 43 millesimi, Baldassrri sale in sesta posizione a 264, Marini non migliora.

12.57 Attenzione risponde Schrotter! Record nel T1 per 188 millesimi e nel T2 per 296! Anche Baldassarri è sotto il record.

12.56 Si alzano tutti i tempi nel T3, Schrotter martella sull’1:59.8 e impressiona. Luthi e Vierge di nuovo record nel T1, Martin chiude un grande giro in 1:59.596 e vola al comando!!!!!!!!!

12.55 Marquez, Vierge e Schrotter volano nel T1, risponde Martin! Locatelli e Marini entrano ora.

12.54 Lowes chiude in 1:59.856 e sale in terza posizione. Vierge perde molto nel T2, Tutti gli altri non stanno migliorando, anche Schrotter per appena un decimo.

12.53 Vierge non riesce a migliorare per pochi millesimi e rimane secondo. Lowes ancora record nel T1, mentre ormai tutti sono di nuovo in pista per ultimi 7 minuti.

12.52 Lowes prosegue migliorando e chiude in 1:59.994 e sale in sesta posizione a 223 millesimi.

12.51 Nagashima stava migliorando ma il suo tempo è stato cancellato Ora ripartono Fernandez e Lowes con i migliori T1 personali.

12.50 Tornano in pista Vierge, Luthi, Lowes e Lecuona.

12.49 Aggiornamento dai box Sky Racing VR46. Luca Marini rimane ottavo.

12.48 Mancano 12 minuti alla conclusione. Riepilogo tempi della classifica combinata:

1 7 L. BALDASSARRI 1:58.635 2 23 M. SCHROTTER +0.234 3 87 R. GARDNER +0.264 4 22 S. LOWES +0.319 5 73 A. MARQUEZ +0.329 6 9 J. NAVARRO +0.401 7 5 A. LOCATELLI +0.419 8 41 B. BINDER +0.424 9 97 X. VIERGE +0.459 10 33 E. BASTIANINI

12.46 Se volete capire l’intensità del vento, ecco le immagini di Jorge Martin.

✊ Encouragement is key! The wind claims a victim as @88jorgemartin pit board number is blown away! 💨#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/nG5uv4DN9J — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

12.45 Marini miglior tempo personale nel T1, ma con 310 millesimi di distacco. Perde, quindi, sei decimi nel T2. Momento interlocutorio in pista con molti ai box e pronti per il rush finale.

12.44 Cancellato il tempo di Baldassarri che rimane 11esimo a 444 millesimi da Schrotter.

12.43 Dopo due buoni settori tutti tolgono il gas e non migliorano.

12.42 Lowes, Marini, Bulega e Martin proseguono a spingere. Baldassarri di nuovo record nel T1.

12.41 Baldassarri non riesce a migliorare e, anzi, viene superato da Locatelli con 425 millesimi da Schrotter in 10a posizione.

12.40 Siamo a metà sessione ed i tempi sono ancora di un secondi più alti di quelli messi a segno ieri. La classifica combinata potrebbe rimanere immutata in vista delle qualifiche.

12.39 Nessuno migliora ma Baldassarri riparte e segna il record nel T1.

12.38 Schrotter, Vierge, Luthi e Fernandez tornano ai box. Marquez continua a forzare con Lowes e Baldassarri.

12.37 Marquez arriva con 386 millesimi al T2, Baldassarri con 314. Lo spagnolo chiude a 256 millesimi, il marchigiano migliora e si porta a 444 da Schrotter.

12.36 I primi 5 sono racchiusi in 118 millesimi. L’equilibrio è totale! Marquez, Luthi e Locatelli segnano il loro migliore T1.

12.35 Schrotter di nuovo a tutto gas. 64 millesimi di vantaggio al T1, ma perde 3 decimi al T2. Di Giannantonio sale in 13esima posizione e continua a migliorare.

12.34 Dopo 5-6 giri a tutta, molti proseguono ma senza migliorare. Schrotter comanda in 1:59.771 su Vierge, Marquez, Luthi, Binder, Fernandez, Lowes, Marini, Gardner e Baldassarri.

12.33 AGGIORNAMENTO CLASSIFICA COMBINATA

1 7 L. BALDASSARRI 1:58.635 2 23 M. SCHROTTER +0.234 3 87 R. GARDNER +0.264 4 22 S. LOWES +0.319 5 73 A. MARQUEZ +0.329 6 9 J. NAVARRO +0.401 7 5 A. LOCATELLI +0.419 8 41 B. BINDER +0.424 9 97 X. VIERGE +0.459 10 33 E. BASTIANINI +0.476

12.32 Binder migliora in 1:59.889 e sale in quinta piazza. Baldassarri segna il suo migliore T1.

12.31 La sessione è partita davvero alla grande! Tutti forzano e continuano a spingere. Ancora parziali record per Schrotter, Vierge, Fernandez e Binder.

12.30 Schrotter di nuovo al comando in 1:59.771 con 44 millesimi su Vierge, 88 su Marquez, 232 su Luthi, Marini settimo a 364.

12.29 Luthi segna 2:00.002, Lowes secondo in 2:00.119, Marini terzo in 2:00.115 ma arrivano Vierge e Marquez e si mettono in vetta in 1:59.815 e 1.59.855.

Push!!! 🔥@XaviVierge runs in 2nd but is pushing hard to go to the top! ✊#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/8q8IjRHcp7 — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

12.28 Migliorano tutti. Luthi, Vierge e Schrotter doppio settore record.

12.27 Marini 2:00.955 sale in nona posizione, mentre Schrotter migliora ancora e fissa 2:00.214 su Lecuona e Vierge.

12.26 Marini spinge anche nel secondo giro, mentre Lowes piazza due settori record.

12.25 Gardner sale in seconda posizione, terzo Bendsneyder, quindi Marquez e Binder, ma al comando ora vola Schrotter in 2:00.313.

12.24 Il primo tempo di questa FP3 lo mette a segno Lowes in 2:00.849 poi Marini, Luthi e Aegerter.

12.23 I piloti si lanciano per il primo giro veloce. 37 minuti al termine di un turno davvero importante.

12.22 Tutti in pista. Anche Baldassarri. Di Giannantonio e Bulega.

The riders are raring and ready to go! The final push for the FIRST EVER #Moto2 Q2 is on! ⏱️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/Lxz98mUfJP — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

12.21 Luca Marini è tra i primi ad entrare in pista. Il numero 10 vuole fare sul serio oggi.

The Saturday morning of the #QatarGP keeps going with the #Moto2 FP3! The riders are ready to get on track! 👊🏻✊🏻 #SkyVR46Qat pic.twitter.com/DjCEY9NErW — Sky Racing Team VR46 (@SkyRacingTeam) March 9, 2019

12.20 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA FP3 DEL GP DEL QATAR DELLA MOTO2!

12.19 Un minuto al via della sessione!

12.18 Buoni segnali per quanto riguardano Locatelli e Bastianini, entrambi nei primi 10, mentre Bulega e Bezzecchi devono ancora ambientarsi nella nuova categoria.

12.16 Baldassarri guida la pattuglia italiana, mentre Luca Marini ieri si è palesemente nascosto, non provando il time attack.

12.14 Buona prestazione ieri per il team EG 0,0 con Xavi Vierge e Alex Marquez. I due spagnoli sono pronti a rendere la vita complicata ai nostri italiani.

12.12 Grande protagonista, suo malgrado, della giornata di ieri, lo spagnolo Iker Lecuona, autore di una caduta spettacolare nel corso della FP1. Niente di rotto ma qualche acciacco per il numero 27.

Fortunately I haven't any broken bone after the crash. I have some wounds and pain on the right hand and the neck. We are going to do our best for the fans. It's time to fight @american_racing_ktm 💪🏼👊🏼 #QatarGP @MotoGP pic.twitter.com/3aBIFfMMie — Iker Lecuona (@LecuonaIker) March 8, 2019

12.10 Meno 10 minuti al via della terza sessione di prove libere della Moto2!

12.09 Il programma di questo ricchissimo sabato del GP del Qatar. Da oggi, come annunciato, vedremo la nuova versione delle qualifiche per Moto2 e Moto3, con il format di Q1 e Q2 come per la MotoGP.

#QatarGP: Saturday Schedule Check out the schedule for qualifying day at @losailcircuit 🇶🇦 and make sure you don't miss any of the Saturday action!#MotoGP | ⏰ https://t.co/QgKTDmNMOO pic.twitter.com/djBd2e7UWX — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019

12.07 Il miglior tempo di ieri è stato fissato da un ottimo Lorenzo Baldassarri, dominatore della FP2 con 234 millesimi su Schrotter, che aveva chiuso al comando la FP1.

P1 after FP2, not bad but still a LOT of work to do before qualifying.✊ #QatarGP pic.twitter.com/Heo6E0rhny — Lorenzo Baldassarri (@7balda) March 8, 2019

12.05 La classifica combinata dei tempi di ieri delle due sessioni di Moto2:

1 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 290.4 1’58.635

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 291.7 1’58.869 0.234 / 0.234

3 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 292.8 1’58.899 0.264 / 0.030

4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 287.5 1’58.954 0.319 / 0.055

5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.3 1’58.964 0.329 / 0.010

6 9 Jorge NAVARRO SPA +Ego Speed Up Speed Up 291.5 1’59.036 0.401 / 0.072

7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.8 1’59.054 0.419 / 0.018

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 291.9 1’59.059 0.424 / 0.005

9 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 294.4 1’59.094 0.459 / 0.035

10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.6 1’59.111 0.476 / 0.017

11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 291.1 1’59.143 0.508 / 0.032

12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.6 1’59.182 0.547 / 0.039

13 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 288.4 1’59.211 0.576 / 0.029

14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 290.6 1’59.235 0.600 / 0.024

15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 290.5 1’59.375 0.740 / 0.140

16 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 1’59.657 1.022 / 0.282

17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 290.0 1’59.697 1.062 / 0.040

18 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 288.3 1’59.708 1.073 / 0.011

19 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 290.7 1’59.725 1.090 / 0.017

20 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 283.0 1’59.790 1.155 / 0.065

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA +Ego Speed Up Speed Up 280.3 1’59.831 1.196 / 0.041

22 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 279.5 1’59.904 1.269 / 0.073

23 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 287.0 2’00.015 1.380 / 0.111

24 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 286.0 2’00.258 1.623 / 0.243

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 289.2 2’00.529 1.894 / 0.271

26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 289.2 2’00.720 2.085 / 0.191

27 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.9 2’00.852 2.217 / 0.132

28 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 283.6 2’00.969

12.03 La situazione al momento parla di 24° come temperatura dell’aria e 37° per quanto riguarda l’asfalto.

12.02 Splende il sole sul tracciato qatariota ma, come previsto, il grande protagonista di oggi è il vento, forte e fastidioso per la guida dei piloti.

12.00 Buongiorno e benvenuti a Losail! Inizia il sabato della Moto2! Tra 20 minuti scatterà la FP3 del GP del Qatar!