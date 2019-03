Moto2, Risultati FP2 GP Qatar 2019: Lorenzo Baldassarri svetta davanti a tutti, bene Locatelli e Bastianini

E’ del nostro Lorenzo Baldassarri il miglior crono delle prove libere 2 delle categoria Moto2 a Losail (Qatar), sede del primo round del Mondiale 2019. Il centauro nostrano ha concluso le sue prove con il crono di 1’58″635, completando un’ottima sessione ed avendo dei feedback positivi per le qualifiche di domani e la gara di domenica, visto che si è girato in condizioni molto simili a ciò che i centauri avranno nel time-attack e nella corsa del 10 marzo.

Alle spalle di Baldassarri, distanziato di 0″234, c’è il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) a 0″234, che ha messo in mostra anch’egli una buona costanza di rendimento sulla sua Kalex, a precedere l’australiano Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) a 0″264 e il britannico Sam Lowes (Team Gresini) a 0″319. Quest’ultimo è senza dubbio tra gli osservati speciali per la gara e quindi il suo ritardo non deve ingannare. Quinta piazza per lo spagnolo Alex Marquez che, sulla Kalex del Team Marc VDS, si è fermato a 0″329. Completano la graduatoria dei primi dieci l’iberico Jorge Navarro (Speed Up) a 0″401, il nostro Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) a 0″419, il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 0″424, l’iberico Xavi Vierge (Team Marc VDS) a 0″459 e il nostro Enea Bastianini (Italtrans Racing) a 0″476.

Al momento fuori dalla top-14, funzionale alla qualificazione in Q2, Luca Marini 16° (Sky Racing Team VR46), che però ha lavorato prettamente per la gara, Simone Corsi 17° (Tasca Racing), Nicolò Bulega 19° (Sky Racing Team VR46), Fabio Di Giannantonio 21° (Speed Up), Marco Bezzecchi 27° (KTM) e Stefano Manzi 28° (MV Agusta).

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP QATAR 2019 – MOTO2

1 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’58.635 16 18 290.4

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’58.869 13 15 0.234 0.234 291.7

3 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’58.899 11 16 0.264 0.030 292.8

4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’58.954 17 17 0.319 0.055 287.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’58.964 13 17 0.329 0.010 289.3

6 9 Jorge NAVARRO SPA +Ego Speed Up SPEED UP 1’59.036 14 15 0.401 0.072 291.5

7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’59.054 12 16 0.419 0.018 290.8

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.059 14 15 0.424 0.005 291.9

9 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’59.094 10 16 0.459 0.035 294.4

10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’59.111 14 14 0.476 0.017 288.6

11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’59.143 8 13 0.508 0.032 291.1

12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’59.182 13 16 0.547 0.039 281.6

13 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1’59.211 12 12 0.576 0.029 288.4

14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.235 14 15 0.600 0.024 290.6

15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’59.375 4 17 0.740 0.140 290.5

16 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’59.657 10 17 1.022 0.282 291.8

17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’59.697 16 16 1.062 0.040 290.0

18 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 1’59.708 6 11 1.073 0.011 288.3

19 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’59.725 15 16 1.090 0.017 290.7

20 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 1’59.790 7 16 1.155 0.065 283.0

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA +Ego Speed Up SPEED UP 1’59.831 14 14 1.196 0.041 280.3

22 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA 1’59.904 16 17 1.269 0.073 279.5

23 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 2’00.015 15 16 1.380 0.111 287.0

24 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 2’00.258 15 16 1.623 0.243 286.0

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’00.529 17 17 1.894 0.271 289.2

26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 2’00.720 5 15 2.085 0.191 289.2

27 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’00.852 13 16 2.217 0.132 289.9

28 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA 2’00.969 4 14 2.334 0.117 283.6

29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’01.224 11 14 2.589 0.255 289.2

30 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2’01.526 10 10 2.891 0.302 280.9

31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’02.235 14 14 3.600 0.709 283.9

32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2’05.415 2 8 6.780 3.180 284.9

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

FOTOCATTAGNI