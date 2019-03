MotoGP, orari tv GP Qatar 2019: programmazione su Sky e TV8

Questo weekend riparte la stagione della MotoGP, e lo farà con l’ormai tradizionale debutto a Losail, in Qatar, con le luci della sera a salutare il grande carrozzone che è il Motomondiale.

La caccia dichiarata di tutti è quella a Marc Marquez, che punta a migliorare di nuovo la sua striscia di record, che sta allungandosi in maniera sempre più prodigiosa. Non sono cambiati poi tanto i suoi rivali: Jorge Lorenzo e Valentino Rossi restano sempre lì, pronti a piazzare dei colpi nel caso in cui il catalano si imbatta in qualche defaillance. Curiosamente, Marquez in Qatar non ha mai brillato particolarmente, avendo vinto soltanto nel 2014 a livello di MotoGP (c’è un’altra vittoria del 2012, ma in Moto2). Sono in due a detenere il record di vittorie sul circuito qatariota: uno è Rossi, l’altro è Casey Stoner, entrambi quattro volte sul gradino più alto del podio. L’ultima volta, però, a vincere è stato Andrea Dovizioso, che si candida di nuovo a recitare un ruolo importante nell’annata.

Il weekend del GP del Qatar, prima prova del Motomondiale 2019, partirà venerdì 8 marzo. Sky Sport proporrà l’intero fine settimana dalle prime prove libere della Moto3 fino alla gara della MotoGP, e lo farà in diretta. C’è anche la finestra in chiaro di TV8, che proporrà una sintesi delle qualifiche del sabato e la differita delle gare che si disputeranno la domenica. OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE scritte di tutto quello che accadrà nel weekend, per non perdersi davvero nulla.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

VENERDI’ 8 MARZO

Ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

Ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

Ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

Ore 18.00-18.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

SABATO 9 MARZO

Ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

Ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

Ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

DOMENICA 10 MARZO (diretta anche su Sky Sport Uno/HD)

Ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

Ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

Ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

Ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD (programmazione soggetta a variazioni)

SABATO 9 MARZO

Ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

DOMENICA 10 MARZO

Ore 18.00, Moto3, Gara, differita

Ore 19.15, Moto2, Gara, differita

Ore 21.15, MotoGP, Gara, differita

