Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2019: tutti i risultati e i podi delle Finali di Specialità. Le migliori sono state…

Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, 12^ edizione della Classicissima di ginnastica artistica. In pedana seniores e juniores che si sono date battaglia per la conquista degli otto titoli in palio: l’Italia festeggia il successo di Asia d’Amato al volteggio davanti a Desiree Carofiglio (solo due atlete in gara) e il terzo posto di Elisa Iorio alle parallele. Entrambi i podi sono stati ottenuti tra le grandi, nessun sigillo tra le under 16.

Sunisa Lee ha firmato la tripletta: trionfo sugli staggi e al corpo libero dopo l’apoteosi di ieri nel concorso generale. La statunitense ha brillato in questa giornata al pari della cinese Liu Tingting, Campionessa del Mondo alla trave che ha eseguito un esercizio divino sul suo attrezzo prediletto (14.800). Di seguito tutti i risultati e i podi delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019.

PODI FINALI DI SPECIALITÀ TROFEO DI JESOLO:

VOLTEGGIO SENIORES:

1. Asia d’Amato (Italia) 14.200

2. Desiree Carofiglio (Italia) 13.250

PARALLELE SENIORES:

1. Sunisa Lee (USA) 14.450

2. Tang Xijing (Cina) 14.350

3. Elisa Iorio (Italia) 14.300

TRAVE SENIORES:

1. Liu Tingting (Cina) 14.800

2. Emma Malbuyo (USA) 14.400

3. Sunisa Lee (USA) 14.150

CORPO LIBERO SENIORES:

1. Sunisa Lee (USA) 14.200

2. Emma Malabuyo (USA) 14.100

3. Qi Qi (Cina) 13.550

VOLTEGGIO JUNIORES:

1. Konnor McClain (USA) 14.425

2. Viktoria Listunova (Russia) 14.100

3. Ciena Alipio (USA) 14.050

PARALLELE ASIMMETRICHE JUNIORES:

1. Vladislava Urazova (Russia) 14.300

2. Elena Gerasimova (Russia) 14.100

3. Konnor McClain (USA) 13.750

TRAVE JUNIORES:

1. Viktoria Listunova (Russia) 13.850

2. Ciena Alipio (USA) 13.750

3. Elena Gerasimova (Russia) 13.700

CORPO LIBERO JUNIORES:

1. Viktoria Listunova (Russia) 14.300

2. Vladislava Urazova (Russia) 13.900

3. Konnor McClain (USA) 13.350

Foto: Alessia Lunghi