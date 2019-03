Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: Asia d’Amato batte Carofiglio nella finale al volteggio, Listunova primeggia alla trave

L’Italia era certa di conquistare almeno due medaglie alle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo, al volteggio seniores erano infatti presenti soltanto due atlete (le uniche ad aver eseguito due salti durante la gara di ieri). Asia d’Amato rispetta il pronostico della vigilia e batte agevolmente Desiree Carofiglio: la genovese ha fatto la differenza con il suo bel doppio avvitamento (14.550) e ha poi controllato la situazione nonostante sia uscita dalle linee di riferimento in occasione della seconda prova (13.850).

La 16enne ha concluso così con la media di 14.200 mentre la lombarda ha commesso una sbavatura sull’avvitamento e mezzo iniziale (13.400) chiudendo così con 13.250. Contemporaneamente si è svolto l’atto conclusivo alla trave per le juniores, lotta serratissima tra tre grandi atlete: la russa Viktoria Listunova la spunta con 13.850 (5.8 il D Score), si devono accodare per un soffio la statunitense Ciena Alipio (13.750, 5.9) e la russa Elena Gerasimova (13.700, 5.5), purtroppo sui 10 cm non erano presenti delle italiane.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessia Lunghi