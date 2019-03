Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: Liu Tinting, show da Campionessa del Mondo! 14.8 alla trave, Martina Maggio quinta

Tutti si aspettavano la stoccata di Liu Tingting al Trofeo di Jesolo e la Campionessa del Mondo alla trave non ha deluso le aspettative nella Classicissima della Polvere di Magnesio. La cinese, che a ottobre aveva sorpreso conquistando l’oro iridato a Doha, ha giganteggiato al PalaArrex confezionando un esercizio di assoluto spessore e rasentando ancora una volta il muro dei 15 punti come era riuscita a fare nella gara a squadre di ieri. La 18enne di Guangdong è stata molto precisa sui 10 cm, ha portato in gara delle difficoltà eccezionali (6.2) e le ha eseguite alla perfezione contenendo gli errori al minimo (8.6 per l’esecuzione).

La capitana dell’Impero Celeste è salita per ultima sull’attrezzo e ha annichilito l’intera concorrenza: la statunitense Emma Malabuyo si è dovuta accontentare del secondo posto (14.400, 6.1) davanti alla connazionale Sunisa Lee (14.150 con 6.1 per la vincitrice del concorso generale individuale). Martina Maggio ha concluso con un positivo quinto posto, la classe 2001 è rientrata in gara dopo l’infortunio e il suo recupero procede per il meglio: bel 13.400 (5.2) per la brianzola che può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Sesta invece Elisa Iorio (13.350, 5.2) che pochi minuti prima aveva conquistato il bronzo alle parallele asimmetriche.

Al volteggio juniores, invece, la statunitense Konnor McClain (che ieri si era imposta sul giro completo) ha impedito la tripletta alla scatenata russa Viktoria Listunova: 14.425 per l’americana, 14.100 per la russa, terza l’altra statunitense Ciena Alipio (14.050). Camilla Campagnaro quinta (13.875 di media, buon 13.950 sul doppio avvitamento), ottava Veronica Mandriota (13.125).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessia Lunghi