LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: GANNA CAMPIONE DEL MONDO! Plebani di bronzo! Argento Letizia Paternoster

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista, che si stanno svolgendo a Pruszkow, in Polonia. Programma particolarmente ricco oggi, venerdì 1 marzo, con ben cinque titoli iridati in palio. Nella sessione serale si assegneranno infatti le medaglie nella corsa a punti, nel chilometro da fermo e nell’inseguimento individuale al maschile, nella Sprint e nell’Omnium al femminile.

Dopo un inizio caratterizzato da sfortuna e delusione, l’Italia andrà in cerca delle prime medaglie mettendo in campo le punte della spedizione azzurra: Filippo Ganna e Letizia Paternoster. Il campione mondiale in carica cercherà di difendere il proprio titolo nell’inseguimento individuale, mentre la giovanissima trentina sarà in gara nell’Omnium contro avversarie di assoluto valore. Gli altri azzurri in gara nella giornata di oggi saranno Francesco Lamon nel chilometro da fermo, Liam Bertazzo nella corsa a punti e Davide Plebani nell’inseguimento individuale.

Nella sessione pomeridiana, dalle 15.00 alle 17.10, si svolgeranno le prime due prove dell’Omnium femminile e le qualificazioni del chilometro da fermo e dell’inseguimento individuale maschile. Programma invece molto più ricco nella sessione serale, dalle 18.30 alle 22.09, con tutte le finali previste. Seguite con la DIRETTA LIVE di OA Sport questa intensissima terza giornata dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista, per non perdere neppure un colpo di pedale di questa appassionante rassegna iridata. Buon divertimento!

Termina qui questa intensa terza giornata. Appuntamento a domani con la nostra Diretta Live.

21.45 Anche qui non c’è storia: l’atleta di Hong Kong Lee si impone 2-0 sull’australiana Morton e si prende l’oro.

21.40 Bronzo nello sprint che va alla francese Gros che batte 2-0 la tedesca Friedrich.

21.32 Bene la statunitense Jennifer Valente, terza.

21.32 Una fantastica Letizia Paternoster è seconda.

21.32 Niente da fare, l’oro iridato sfugge davvero per due punti. Kirsten Wild si conferma campionessa del mondo dell’omnium.

21.32 Ultimi due giri: una volata a dividere Letizia Paternoster da Kirsten Wild.

21.32 Resta comunque un testa a testa tra Paternoster e Wild.

21.31 Diverse atlete in caccia: anche Valente e Dideriksen, si fa dura per Paternoster.

21.30 Serve la vittoria nell’ultimo sprint per l’azzurra per guadagnare l’oro, ma si fa davvero durissima.

21.29 Che peccato, Wild è seconda e guadagna due punti su Paternoster. Si fa durissima.

21.28 Dodici giri al termine, aumenta il ritmo Wild con Paternoster alla ruota. Sarà sfida in questo penultimo sprint.

21.27 Ormai è diventata una lotta a due: Wild contro Paternoster per l’oro, difficilmente potranno esserci altri inserimenti.

21.26 20 giri al termine. Sempre Paternoster e Wild appaiate, si deciderà all’ultima volata.

21.25 Ora si muovono in cinque, tutte atlete però lontane in classifica dalla vetta. Tolti i punti in chiave sprint.

21.23 Mancano 29 giri al termine.

21.22 Spettacolare la volata di Letizia Paternoster! L’azzurra batte Wild e si porta alla pari dell’olandese.

21.22 Ci avviciniamo al terzultimo sprint, momento già importante.

21.19 Passa al comando Kirsten Wild che vince lo sprint: 111 punti a 109 di Letizia Paternoster. Due lunghezze quando mancano 37 giri al termine.

21.18 Si muovono atlete che sono fuori classifica. A 40 giri dalla fine molto bene la situazione per Letizia Paternoster.

21.17 Edmondson si aggiudica lo sprint davanti a Wild e Paternoster. Azzurra che viaggia ancora alla grande.

21.16 Attenzione, brutta caduta: a terra Jennifer Valente.

21.16 Partita fortissimo l’australiana Edmondson in solitaria. Nessuno va a chiudere.

21.15 Paternoster davvero molto attiva.

21.14 Situazione davvero apertissima: quattro atlete nel giro di 9 punti.

21.12 Si aggiudica il secondo sprint la norvegese Senberg, bene la statunitense Valente, terza. Fa punti anche la giapponese Kajihara.

21.11 Iniziano gli scatti davanti, ci avviciniamo al secondo sprint.

21.10 Valente vince lo sprint, Letizia Paternoster seconda. Due punti guadagnati su Kirsten Wild che è quarta.

21.09 Molto bene Letizia Paternoster che occupa le prime posizioni del gruppo.

21.08 Ovviamente fase di studio in queste prime fasi di gara.

21.06 Si comincia! Bisognerà stare attenti a non lasciare troppi giri alle avversarie, ovviamente concentrandosi anche sugli sprint.

21.04 Ora tocca a Letizia Paternoster: l’azzurra guida la classifica dell’omnium al femminile e sarà in corsa per le medaglie. Attenzione ovviamente alla detentrice del titolo Kirsten Wild.

21.01 La spunta l’atleta di Hong Kong Lee! 1-0 per l’asiatica!

20.58 Ora la prima finale per l’oro: Morton contro Lee.

20.58 Gran sfida, la spunta la transalpina Gros. La francese si porta 1-0.

20.55 Si comincia con la prova per il bronzo della sprint femminile: si sfidano la tedesca Friedrich e la francese Gros.

20.53 A breve le prime finali della sprint femminile, poi l’Italia tornerà concentrata su Letizia Paternoster che si gioca le medaglie partendo dalla vetta dell’omnium.

20.51 Ganna, con tre ori iridati nell’inseguimento individuale, eguaglia il record di Guido Messina e Leandro Faggin.

20.50 Non arriva il record del mondo, Ganna si impone con un comunque stratosferico 4’07″992. Il primato cadrà presto, statene certi….Distrutto Weinstein, che ha concluso in 4’12″571.

20.49 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GANNA IMMENSOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ NEL MITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! TERZO TITOLO IRIDATO IN CARRIERA A 22 ANNI!!!

20.49 4 secondi di vantaggio, l’oro è in banca ormai.

20.48 Ai 3000 metri 3’07″196 di Ganna! Può farcela per il record!!!

20.48 Ormai è fatta, ora bisogna solo guardare il tempo!

20.47 2’06″792 per Ganna ai 2 km! Va a caccia del record del mondo!!! 3″2 di vantaggio sul tedesco!

20.47 E’ UN MOSTROOOOOOOOOOOOOOO!!!! 2″8 su Weinstein, ormai lo vede!!! Sta dominandoooooooooooooo!!!

20.47 1’06″326 ai 1000 metri! Sta andando a riprendere il tedescoooooooooooo!!! Lo sta demolendooooooooooooo!!!

20.46 E’ PARTITO COME UN BOLIDE! 1″5 di vantaggio dopo 650 metri!

20.46 Rasoiata di Ganna iniziale, già 8 decimi di vantaggio!

20.46 INIZIATA LA FINALISSIMA PER L’ORO!

20.46 Ora la finale per l’oro! Filippo Ganna contro il tedesco Weinstein.

20.45 L’Italia festeggia dunque il primo podio di questo Mondiale!

20.44 Plebani ha dominato nell’ultimo chilometro, vincendo con il tempo di 4’14″572. Evtushenko chiude a 4’16″784. L’azzurro si è peggiorato di quasi 3 secondi rispetto a questo pomeriggio, ma qui contava solamente prendere la medaglia!

20.43 BRONZOOOOOOOOOOOO!!! PLEBANIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! FANTASTICOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

20.42 NOVE DECIMI! E’ fattaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

20.42 MEZZO SECONDO!

20.42 447 millesimi di vantaggio!

20.41 Ai 3000 metri 3’11″552 per Plebani, 3 decimi da difendere.

20.41 Recupera il russo, 3 decimi tra i due.

20.41 A metà gara Lamon ha 362 millesimi di margine. Siamo ai 2000 metri.

20.40 Scende a 267 millesimi il vantaggio dell’azzurro.

20.40 Ai 1000 metri 1’07″053 per Plebani, 6 decimi di vantaggio, ma il russo sta recuperando.

20.39 Sale a 7 decimi il gap a favore dell’italiano.

20.39 Ai 500 metri Plebani ha 464 millesimi di vantaggio.

20.38 INIZIATA LA FINALE PER IL BRONZO!

20.37 Ci siamo, sta per partire la finale per il terzo posto. Plebani, classe 1996, può dare una svolta alla carriera. Deve dare tutto quello che ha! 30 secondi alla partenza.

20.36 Si comincia con la finale per il bronzo. Plebani affronta il russo Evtushenko. Nelle qualificazioni hanno girato su tempi simili, meno di 2 decimi di differenza tra i due.

20.35 Arriva il momento più importante: le finali dell’inseguimento individuale maschile. Per il bronzo Davide Plebani con il russo Evtushenko, poi per l’oro Filippo Ganna contro il tedesco Weinstein. Italia a caccia delle medaglie.

20.30 Cerimonia di premiazione per la corsa a punti maschile, poi l’inseguimento individuale.

20.26 A breve sarà il momento più atteso: quello delle finali di inseguimento individuale.

20.24 Dominio assoluto per Lafargue: non c’è gara. 1’00”029. Francia che si aggiudica l’oro. Argento Theo Bos, bronzo per l’altro transalpino D’Almeida. Quarto, a poco più di un decimo dalle medaglie, Francesco Lamon.

20.23 Ora il favoritissimo Quentin Lafargue: scendere sotto il minuto non dovrebbe essere un problema per lui.

20.22 Ci aveva creduto Francesco Lamon, ma Bos ha giocato di rimonta: 1:00.388, oltre quattro decimi di vantaggio.

20.21 Ora l’olandese Theo Bos.

20.20 Peccato: un decimo di vantaggio per D’Almeida che vola al comando nonostante un calo clamoroso sul finale.

20.19 Partenza a tutta, oltre mezzo secondo di vantaggio per D’Almeida.

20.18 Ora il transalpino Michael D’Almeida. Se un solo atleta finirà alle spalle di Lamon sarà medaglia.

20.17 1’00”958! Un netto calo sul finale, quando la fatica si faceva sentire, ma Francesco Lamon vola in testa! L’azzurro ora può sognare.

20.16 250 millesimi di vantaggio a metà gara. Vola Lamon!

20.16 Partito Lamon che è addirittura in testa! Addirittura meglio del pomeriggio!

20.15 Ora tocca a Francesco Lamon: scendere sotto l’1’01” per sognare una medaglia che sarebbe clamorosa.

20.14 Vola in testa l’australiano Scott, si peggiora rispetto al pomeriggio, ma timbra un buon 1:01.048.

20.12 Ora l’australiano Scott, poi Francesco Lamon.

20.10 Si stanno peggiorando praticamente tutti dalle qualifiche: Jurczyk è solo terzo in 1:01.569.

20.08 Gara da dimenticare per l’olandese che esagera nella parte iniziale e poi crolla. 1:01.205.

20.06 1:01.186 il tempo del ceco, sicuramente migliorabile. Ora l’olandese Sam Ligtlee.

20.04 Si inizia con il ceco Babek.

20.02 Ora la finale del cronometro da fermo maschile con Francesco Lamon, che ha brillato nelle qualificazioni pomeridiane

20.00 L’altra finalista è l’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee che supera la francese Mathilde Gros

19.56 L’australiana Stephanie Morton vola in finale! Battuta la tedesca Lea Sophie Friedrich

19.55 Ora la seconda manche delle semifinali della velocità femminile

19.53 PATERNOSTER AL COMANDO NELL’OMNIUM!!! La giovane stella azzurra torna in testa alla classifica dopo tre prove con con 104 punti, due in più dell’olandese Kirsten Wild e sei della giapponese Yumi Kajihara

19.51 La statunitense Valente vince l’eliminazione, battendo l’olandese Wild

19.50 Terza posizione per Letizia Paternoster, che ha esaurito le energie e si rialza. Ottima prova dell’azzurra

19.49 Quarta la messicana Salazar

19.48 Cede la danese Dideriksen, che è quinta

19.47 Sesta la francese Berthon, grande lucidità nel muoversi per Paternoster

19.46 Settima la giapponese Kajihara, ottima notizia per Paternoster in ottica classifica

19.44 Restano dieci atlete in gara, Paternoster è ancora brillante

19.42 Ha rischiato molto Paternoster questa volta, fuori l’australiana Edmondson

19.39 Prima eliminazione importante: la neozelandese Buchanan, bronzo lo scorso anno

19.38 Paternoster rimane tranquilla a centro gruppo

19.36 Importante restare subito concentrate, ogni due giri viene eliminata l’ultima atleta

19.35 Partite!

19.33 Letizia Paternoster si trova al momento in seconda posizione in classifica con due punti in meno della giapponese Yumi Kajihara e quattro di vantaggio sulla grande favorita, l’olandese Kirsten Wild

19.32 Si torna ora a gareggiare nell’omnium femminile per la terza prova: l’eliminazione

19.30 L’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee vince la prima manche contro la Francese Mathilde Gros

19.27 L’australiana Stephanie Morton vince la prima manche contro la tedesca Lea Sophie Friedrich

19.24 Si passa ora alle semifinali della velocità femminile

19.20 Finisce qui. L’olandese Jan Willem van Schip conquista l’oro dominando questa corsa a punti con 104 punti. Argento per lo spagnolo Sebastian Mora Vedri con 76, bronzo per l’irlandese Mark Downey con 67. Grande prova comunque per il nostro Liam Bertazzo, che ci ha provato fino all’ultimo e chiude in quinta posizione a 61.

19.17 Manca l’ultimo sprint con punteggio doppio, ma solo un giro potrebbe dare la medaglia a Bertazzo

19.15 No!! Guadagnano il giro il polacco Pszczolarski e l’irlandese Downey, che superano Bertazzo, che scivola in quinta posizione a 12 punti dal bronzo

19.14 Mancano solo due sprint, Bertazzo è terzo con 56 punti. Al comando van Schip con 81, davanti a Mora Vedri con 70

19.13 GIRO PER BERTAZZOOOOO!!!!!!! È TERZO!!!!!!!!

19.12 Il gruppo è poco distante, ma ora si controllano per fare lo sprint

19.11 Bertazzo prova a prendere il giro!!! L’azzurro è insieme ad altri quattro

19.10 Altri tre punti per Bertazzo, che ci crede! Sprint vinto da van Schip, che allunga in testa

19.08 A tre giri dalla conclusione in testa l’olandese van Schip con 51 punti. Bertazzo è ottavo con 31, serve un giro per rientrare nella zona medaglie

19.07 Cambia nuovamente la situazione, giro per il britannico Stewart e l’australiano O’Brien, che diventano rispettivamente secondo a 50 e terzo a 49

19.04 Bertazzo vince lo sprint!! Cinque punti per l’azzurro che sale in quarta posizione

19.00 Tre punti per Bertazzo nel nono sprint

18.57 Lo spagnolo Mora Vedri prende un altro giro e balza al comando con 46 punti, scavalcando quindi van Schip che è secondo a 43, terzo il bielorusso Ramanau a 41. Bertazzo è 10mo a 23

18.53 Grande Bertazzo!! L’azzurro guadagna il giro da solo e risale in classifica!

18.50 Sette corridori guadagnano il giro, purtroppo tra di loro non c’è Bertazzo, che deve ora reagire

18.49 Pazzesco van Schip! Altro sprint vinto! Un punto anche per Bertazzo

18.48 Prende il giro anche l’australiano O’Brien

18.47 Guadagno il giro van Schip e de Ketele! 20 punti aggiuntivi quindi per entrambi

18.46 Altri cinque punti per van Schip

18.44 Ancora van Schip! Altri 5 punti per l’olandese, che ora attacca insieme al belga de Ketele

18.41 Secondo sprint vinto dall’olandese van Schip

18.39 Due punti per Bertazzo al primo sprint!

18.35 Partiti!

Men’s Points Race FINAL underway 🚀 160 laps 🔁 until we found out our next 🌈 jersey winner!#Pruszkow2019 pic.twitter.com/k46l8KcFBe — UCI Track Cycling (@UCI_Track) March 1, 2019

18.32 160 giri da percorrere con 16 sprint, per un totale di 40 km. Sarà una gara lunga in cui conterà molto la gestione tattica

18.30 Tra i favoriti troviamo l’olandese Jan Willem Van Schip e il britannico Mark Stewart, rispettivamente argento e bronzo lo scorso anno, oltre al belga Kenny de Ketele e al padrone di casa Wojciech Pszczolarski

18.26 La prima prova in programma è la corsa a punti maschile, in cui c’è il nostro Liam Bertazzo

18.25 Ben ritrovati, fra pochi minuti inizierà la sessione serale, con gli azzurri pronti ad essere grandi protagonisti

17.52 Assolutamente da non perdere le finali dell’inseguimento individuale con Filippo Ganna e Davide Plebani protagonisti, ma speranze di medaglia anche nelle altre gare! Grazie per averci seguito e a più tardi!

17.51 La sessione pomeridiana si conclude qui! L’appuntamento è alle 18.30 per la sessione serale, dove l’Italia si giocherà diverse carte importanti per spezzare la sfortuna che ha caratterizzato le prime due giornate di questo Mondiale.

17.50 Tutto confermato invece! Ecco finalmente la classifica ufficiale dopo le prime due prove dell’Omnium femminile. La giapponese Yumi Kajihara è balzata al comando con 70 punti dopo la vittoria nella Tempo Race, ma l’azzurra Letizia Paternoster insegue a distanza ravvicinata con 68 punti. Terza posizione provvisoria per l’olandese Kristen Wild a quota 64 punti, quarte e quinte l’australiana Annette Edmondson e la canadese Allison Baveridge, entrambe con 60 punti. La classifica è comunque molto corta e tutto può ancora succedere!

17.46 Ancora nessuna notizia da parte dell’UCI, potrebbe esserci il sospetto di qualche irregolarità a questo punto dato che la prova si è conclusa da più di venti minuti.

17.42 Attesa prolungata per la classifica ufficiale al termine della seconda prova, difficile capire le ragioni di questo ritardo…

17.34 La giovanissima trentina può guardare con fiducia alle ultime due prove in programma questa sera. L’azzurra dovrà far valere la propria abilità nella Elimination Race, sicuramente la prova preferita dalla 19enne italiana, per poi difendersi nella Corsa a punti.

17.30 Davvero un’ottima prova da parte nell’azzurra nella Tempo Race, il settimo posto è un risultato più che soddisfacente viste soprattutto le difficoltà spesso incontrate dall’italiana in questa tipologia di gara.

17.24 TERMINATA LA TEMPO RACE! La giapponese Yumi Kajihara si aggiudica la prova davanti alla neozelandese Rushlee Buchanan e alla bielorussa Ina Savenka. Ottimo il settimo posto di Letizia Paternoster, appena dietro all’olandese Kristen Wild e davanti alla britannica Katie Archibald!

17.22 Rimane a quota tre l’olandese, il fotofinish ha corretto il risultato dell’ultimo sprint vinto dalla polacca Daria Pikulik.

17.21 Kristen Wild sale a quota quattro, sesta posizione davanti alla giovanissima italiana che sta correndo comunque alla grande in una prova che non ama!

17.20 Che duello tra Paternoster e Wild, l’olandese ha conquistato tre punti rispetto ai due dell’azzurra!

17.18 Anche la bielorussa Ina Savenka, la neozelandese Rushlee Buchanan e la danese Amalie Dideriksen riescono nell’impresa, attualmente settima Letizia Paternoster.

17.17 La giapponese Yumi Kajihara guadagna il giro e si porta in testa con 24 punti!

17.16 Allungo della canadese Allison Beveridge che si porta in testa alla classifica con tre punti.

17.15 Rispondono Letizia Paternoster e l’olandese Kristen Wild, anche loro a quota uno!

17.14 L’australiana Annette Edmondson ha già conquistato un punto, la britannica Katie Archibald è a quota due!

17.13 Ripetiamo brevemente il regolamento della Tempo Race. La gara si disputa sulla distanza di 7,5 km: dal quinto giro in poi ogni passaggio sulla linea del traguardo assegna un punto al corridore che transita per primo. Il giro guadagnato sul gruppo vale 20 punti e la classifica viene stilata in base alla somma totalizzata da ciascun atleta.

17.11 Ecco il programma delle finali di questa sera, un vero spettacolo per gli occhi dei sostenitori azzurri!

Men’s Individual Pursuit FINALS 👇 For 🥇 @GannaFilippo 🇮🇹 vs Dominic Weinstein 🇩🇪 For 🥉 David Plebani 🇮🇹 vs Alexander Evtushenko 🇷🇺 #Pruszkow2019 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

17.09 Ancora una gara in programma in questa sessione pomeridiana! Nemmeno il tempo di festeggiare e si torna in pista con la Tempo Race, seconda prova dell’Omnium femminile dove al comando della classifica si trova l’azzurra Letizia Paternoster.

17.07 UFFICIALE! Filippo Ganna si giocherà la medaglia d’oro in finale con il tedesco Domenic Weinstein, mentre uno straordinario Davide Plebani disputerà la finale per il bronzo con il russo Alexander Evtushenko! ITALIA STELLARE IN QUESTA TERZA GIORNATA!

17.06 Il russo Alexander Evtushenko si prende il quarto posto con il tempo di 4:11.957. Soltanto sesto il portoghese Ivo Oliveira (4:14.127).

17.04 Ecco il momento del passaggio di Ganna sulla linea del traguardo! Tempo stratosferico dell’azzurro!

How fast is this.. 4:07.456 🕐 !!! 😱@GannaFilippo 🇮🇹 sets a huge time to put him firmly in the GOLD 🥇 medal match #Pruszkow2019 pic.twitter.com/cKpmurYGC8 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

17.03 Il tempo di Filippo Ganna è naturalmente il nuovo record del mondo a livello del mare, ora in pista il portoghese Ivo Oliveira e il russo Alexander Evtushenko. Fiato sospeso per quest’ultima batteria!

17.02 Lo statunitense Ahston Lambie ha pagato nella seconda parte di gara e si trova in quarta posizione (4:12.886). Restano soltanto due atleti, potremmo avere un azzurro in entrambe le finali visto che Plebani è terzo al momento!

17.00 FILIPPO GANNA! CHE FUORICLASSE! 4:07.456, a due decimi dal record del mondo! Prima posizione provvisoria per l’azzurro e nuovo record italiano!

16.59 GANNA PASSA IN VANTAGGIO! Restano gli ultimi 1000m per l’azzurro!

16.58 Vicinissimi i due corridori a metà della prova, entrambi però sono in ritardo rispetto a Weinstein, tutto ancora apertissimo!

16.57 Dopo il primo quarto di gara Lambie stampa il miglior tempo seguito da Ganna, che partenza dei due fuoriclasse!

16.56 Ci siamo! Tocca ora all’azzurro Filippo Ganna, campione iridato in carica. L’obiettivo è quello di riprendersi il record italiano. Insieme a lui lo statunitense Ashton Lambie detentore del record del mondo. Che sfida stellare!

16.55 Imhof chiude quarto in 4:16.583 e può ancora sperare di giocarsi la medaglia di bronzo. Niente da fare per Gross, settimo con il tempo di 4:19.937.

16.53 La situazione a metà della distanza percorsa vede entrambi i corridori leggermente in ritardo rispetto al tempo di Archibald.

16.50 Restano le ultime tre batterie, nella prima lo svizzero Claudio Imhof e il tedesco Felix Gross.

16.48 CHE SORPRESA! ARCHIBALD CHIUDE DIETRO A PLEBANI! Terza posizione con il tempo di 4:14.651 per il corridore britannico che sicuramente non potrà giocarsi la medaglia d’oro! Quarto Bissegger con 4:17.172.

16.46 Quattro secondi di ritardo abbondanti per Archibald a metà gara da Weinstein, più vicino il tempo di Plebani!

16.44 Soltanto quarto tempo per il britannico dopo i primi 1000m, poco distante il corridore elvetico.

16.43 Partito Archibald, in sua compagnia lo svizzero Stefan Bissegger! Momento chiave della gara!

16.42 Altra batteria interlocutoria con l’atleta di Taipei Wen Chao Li (4:34.730) e il tailandese Yuttana Mano (4:38.046) decisamente distanti dalle prime posizioni. Tocca ora ad uno dei grandi favoriti della vigilia, il britannico John Archibald detentore del record del mondo sul livello del mare prima della prova di Weinstein!

16.36 Questa la classifica provvisoria quando devono prendere il via gli ultimi dieci atleti, tra cui l’azzurro Filippo Ganna!

Current TOP 4 athletes in the Men’s Ind Pursuit qualifications 1️⃣ Dominic Weinstein 🇩🇪 4:09.091 🕐

2️⃣ David Plebani 🇮🇹 4:11.764 🕐

3️⃣ Leon Rhode 🇩🇪 4:19.838 🕐

4️⃣ Adrian Kaiser 🇵🇱 4:20.523 🕐#Pruszkow2019 pic.twitter.com/3EA3OXgIjR — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

16.35 Momento di relativa tranquillità adesso, con il bielorusso Mikhail Shemetau (4:20.346) ed il kazako Alisher Zhumakan (4:32.462) lontani dai tempi dei migliori.

16.30 L’azzurro Davide Plebani è scivolato al secondo posto con un tempo comunque di assoluto valore, anche se sembra che le condizioni della pista siano particolarmente favorevoli e che i migliori possano alzare ulteriormente l’asticella.

16.27 Ricapitoliamo la situazione dopo gli ultimi caotici minuti. Il tempo definitivo di Weinstein è 4:09.091, prestazione che vale la prima posizione e che rappresenta il nuovo record del mondo a livello del mare. Resiste dunque per il momento il 4:07.251 di Ashton Lambie come primato mondiale.

16.25 CLAMOROSO! CORREZIONE SUL TEMPO DI WEINSTEIN! Il tedesco ha chiuso in 4:09.091.

16.23 RECORD DEL MONDO! Weinstein ferma il cronometro sul tempo di 4:05.712 e sale in prima posizione!

16.21 Il tedesco Domenic Weinstein è in vantaggio rispetto a Plebani a metà gara!

16.18 Quarta posizione provvisoria per Gavin Hoover (4:21.513), ultimo posto invece per Siu Wai Ko (4:38.821).

16.16 Adesso in pista lo statunitense Gavin Hoover e l’atleta di Hong Kong Siu Wai Ko che non dovrebbero rappresentare un fattore nella gara. La prossima batteria vedrà invece al via il tedesco Domenic Weinstein, campione europeo in carica, e sarà un test importante per capire il reale potenziale del tempo di Plebani.

16.12 Molto lontani dall’azzurro il polacco Adrian Kaiser (4:20.523) e il sudcoreano Kywongho Min (4:34.874). Siamo ancora senza parole per il tempo incredibile fatto segnare da Davide Plebani!

16.06 Il tedesco Leon Rohde chiude in 4:19.838 e si colloca in seconda posizione, molto più attardato il sudcoreano Jaeyeon Im (4:30.256).

16.02 L’azzurro si porta saldamente al comando firmando la nuova miglior prestazione stagionale, 4:13.607 era il precedente record italiano di Filippo Ganna! Difficile valutare che cosa possa valere questa prestazione, ma sognare è più che lecito!

16.00 TEMPO ASSURDO DI DAVIDE PLEBANI! 4:11.764! RECORD ITALIANO FRANTUMATO!

15.56 L’australiano Alexander Porter ferma il cronometro a 4:25.562, tempo decisamente alto considerando che i migliori dovrebbero scendere al di sotto del 4:15. Adesso in gara Davide Plebani, in batteria con il francese Clement Davy.

15.54 Ecco intanto l’elenco completo dei qualificati alla finale del chilometro da fermo maschile, davvero un’ottima prova da parte di Francesco Lamon!

TOP 8 riders heading through to the 1km TT Final 🌈 1️⃣ @QuentinLafargue 🇫🇷

2️⃣@theo_bos 🇳🇱

3️⃣ @Dalmeida_M 🇫🇷

4️⃣ Francesco Lamon 🇮🇹

5️⃣Cameron Scott 🇦🇺

6️⃣ Marc Jurczyk 🇩🇪

7️⃣ @samligtlee 🇳🇱

8️⃣ Tomas Babek 🇨🇿#Pruszkow2019 pic.twitter.com/B9Gu8QC9H5 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

15.52 La distanza da percorrere è di 4000m, in gara oltre all’azzurro anche lo statunitense Aston Lambie, detentore del record del mondo, e il britannico John Archibald, che ha fatto segnare il miglior tempo assoluto a livello del mare.

15.50 Ricordiamo il regolamento della competizione. 25 atleti divisi in tredici batterie: il primo ed il secondo tempo al termine della prova daranno accesso alla finale per la medaglia d’oro; il terzo ed il quarto a quella per il bronzo. Necessario quindi spingere sin da subito per non rischiare l’eliminazione.

15.48 Ci siamo! Momento delicatissimo adesso per la giornata e per il Mondiale dell’Italia. Si aprirà tra pochissimo la qualificazione dell’inseguimento individuale maschile con Filippo Ganna chiamato a difendere il titolo iridato.

15.47 Ecco l’elenco completo degli atleti qualificati alla finale: Quentin Lafargue (FRA), Theo Bos (NED), Michael D’Almeida (FRA), Francesco Lamon (ITA), Cameron Scott (AUS), Marc Jurczyk (GER), Sam Ligtlee (NED), Tomas Babek (CZE). Questa sera l’azzurro andrà a caccia di una medaglia!

15.44 Ultima batteria stellare! Il francese Quentin Lafargue si porta al comando con 59.845, mentre l’olandese Theo Bos è secondo con 1:00.133! Si chiude qui la qualificazione del chilometro da fermo maschile.

15.42 Qualificazione al sicuro per l’olandese Sam Ligtlee, quinto con 1:01.062. Eliminato invece il tedesco Eric Engler, soltanto decimo al momento (1:01.591).

15.39 Cambia la testa della classifica! Il francese Michael D’Almeida si prende la prima posizione con 1:00.379. Soltanto ottavo il britannico Joseph Truman (1:01.545) ad un passo dall’eliminazione.

15.37 FRANCESCO LAMON IN FINALE! Restano soltanto sei atleti, nella peggiore delle ipotesi il tempo dell’azzurro sarà il settimo! Giornata sino ad ora perfetta per l’Italia!

15.36 Il ceco Robin Wagner cala nel finale e chiude quinto (1:01.195), decisamente più indietro il sudafricano Jean Spies (1:02.608).

15.34 Spettacolare progressione dell’australiano Scott Cameron che si inserisce in seconda posizione (1:00.790), ma non basta per scalzare Lamon! Più attardato lo spagnolo Jose Moreno Sanchez (1:02.050)

15.31 Il ceco Tomas Babez fa segnare il terzo miglior tempo sino ad ora con 1:01.092, ultimo il kazako Sergey Ponomaryov (1:03.494). Dieci atleti al termine della qualificazione!

15.28 Resiste la prima posizione dell’azzurro quando sono sette gli atleti ad aver completato la prova. Il colombiano Santiago Ramirez Morales ha chiuso quarto (1:01.731), appena davanti al canadese Aidan Caves (1:02.812).

15.26 Il tedesco Marc Jurczyk si inserisce in seconda posizione alle spalle di Lamon con 1:01.002, attardato invece il russo Alexander Sharapov (1:03.170).

15.24 Ecco intanto la splendida classifica dell’Omnium femminile dopo la prima prova! La 19enne trentina ha tutte le carte in regola per conservare la prima posizione fino alla fine!

Top 3 riders in the Scratch Race – Women’s Omnium 1️⃣ @LetyPaternoster – 40 points

2️⃣ @NettieEdmo – 38 points

3️⃣ @ValenteJennifer – 36 points Full results 🔗https://t.co/NLdDGAXMZM#Pruszkow2019 pic.twitter.com/GpupCxzSF4 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

15.22 Francesco Lamon firma il miglior tempo provvisorio con 1:00.550, terzo il neozelandese Corbin Strong con un ritardo decisamente elevato. Vedremo se sarà sufficiente per conquistare la finale!

15.19 Il neozelandese Nicholas Kergozou ferma il cronometro a 1:01.436, subito in pista l’azzurro.

15.16 Davvero un ottimo inizio per l’Italia in questa terza giornata! Adesso è il momento delle qualificazioni del chilometro da fermo maschile con Francesco Lamon impegnato. 19 atleti in gara, gli otto tempi migliori accedono alla finale.

15.15 Seconda posizione per Annette Edmondson (AUS), terza Jennifer Valente (USA), quarta Kristen Wild (NED). Le principali avversarie dell’azzurra sono tutte nelle prime posizioni, la competizione è soltanto all’inizio.

15.14 VITTORIA! PATERNOSTER PERFETTA IN VOLATA! L’italiana comincia nel modo migliore possibile l’Omnium!

15.12 Letizia Paternoster è sicuramente dotata di un buon spunto e lo ha dimostrato conquistando la vittoria su strada nella tappa inaugurale del Tour Down Under femminile. Il gruppo si presenta compatto entrando negli ultimi 10 giri.

15.08 Ecco il momento della partenza delle atlete, la prova inaugurale potrebbe risolversi in volata se non dovessero andare a buon fine attacchi da lontano. Evitare le cadute e mantenere vigile l’attenzione saranno le chiavi per ottenere un buon piazzamento.

Women’s Omnium is underway at #Pruszkow2019 with the Scratch race up first 30 laps 🔁 to go! pic.twitter.com/VmxyhFJKV3 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

15.04 Le 24 atlete sono in pista! L’azzurra ha bisogno di un buon risultato in questa prova, sicuramente tra le più favorevoli del programma dell’Omnium, per trovare fiducia e per inserirsi subito nelle posizioni di vertice.

15.00 Tutto pronto per l’inizio della prima gara, lo Scratch dell’Omnium femminile. La speranza è che la trentina Letizia Paternoster possa finalmente portare qualche soddisfazione alla spedizione azzurra, dopo le prime due giornate decisamente complicate. Un cambio dell’ultimo minuto per la Gran Bretagna: ci sarà Katie Archibald al posto di Laura Kenny.

14.58 Nella seconda invece il campione iridato Filippo Ganna dovrà difendersi dagli attacchi dello statunitense Ashton Lambie e del britannico John Archibald, con il portoghese Ivo Oliveira e il tedesco Dominic Weinstein pronti ad inserirsi nella lotta per le medaglie.

14.54 Tra le due prove dell’Omnium femminile andranno in scena come detto le qualificazioni del chilometro da fermo e dell’inseguimento individuale maschile. Nella prima specialità da seguire con attenzione il tedesco Joachim Eilers, vincitore dell’unica gara disputata in stagione in Coppa del Mondo, l’olandese Theo Bos, bronzo lo scorso anno, e il francese Quentin Lafargue.

14.50 L’azzurra Letizia Paternoster dovrà fare i conti una concorrenza decisamente agguerrita. L’olandese Kristen Wild, detentrice del titolo mondiale ed europeo, è infatti la grande favorita, ma anche la britannica Laura Kenny, l’australiana Annette Edmondson e la statunitense Jennifer Valente, protagoniste della stagione di Coppa del Mondo, possono puntare ad una medaglia. Senza dimenticare poi la danese Amalie Dideriksen e la neozelandese Rushlee Buchanan.

With 30 mins 🕓 to go until the the Women’s Omnium, let’s take a look at some of the favorites for today’s title! 🌈 Defending Champ @kirsten_wild 🇳🇱 has already picked up a 🥈 medal in the Women’s Scratch. Can she claim her first GOLD 🥇 of #Pruszkow2019 ? 🌈 pic.twitter.com/KWilYiSbmu — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

14.46 La seconda prova dell’Omnium femminile in programma questo pomeriggio sarà la Tempo Race, gara che si disputa sempre sulla distanza di 7,5 km e in cui dal quinto giro in poi ogni passaggio sulla linea del traguardo assegna un punto al corridore che transita per primo. Il giro guadagnato sul gruppo vale invece 20 punti e la classifica viene stilata in base alla somma totalizzata da ciascun atleta.

14.42 Ad aprire il programma sarà la prova inaugurale dell’Omnium femminile, disciplina olimpica in cui la classifica finale è data dalla somma dei punteggi conseguiti in quattro gare distinte. La prima sarà lo Scratch, in cui le 24 atlete in gara percorreranno la distanza di 7,5 km (30 giri) e il punteggio sarà assegnato in base all’ordine d’arrivo sulla linea del traguardo.

🔴 4 events

🔴 All in ONE day! Find out all you need to know about the Omnium event 👇 #Pruszkow2019 pic.twitter.com/6RsxAFm2Yu — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 marzo 2019

14.38 Grandissima attesa in casa Italia per Letizia Paternoster nell’Omnium e per Filippo Ganna, in gara con Davide Plebani, nell’inseguimento individuale. In pista anche Francesco Lamon, che centrare la finale nel chilometro da fermo.

14.34 Tra poco meno di mezz’ora comincerà la sessione pomeridiana, nella quale si svolgeranno le prime due prove dell’Omnium femminile e le qualificazioni del chilometro da fermo e dell’inseguimento individuale maschile.

14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla terza giornata di gare del Mondiale 2019 di ciclismo su pista, in scena questa settimana a Pruszkow (Polonia).

