Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Letizia Paternoster vuole la medaglia nell’omnium, Kirsten Wild pronta a difendere il titolo

Oggi si svolgerà l’omnium femminile ai Mondiali di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Una delle gare più attese, che vedrà le atlete sfidarsi attraverso quattro prove differenti. Nella sessione pomeridiana si svolgeranno lo Scratch e la Tempo Race, mentre in quella serale l’Eliminazione e poi la Corsa a punti finale.

L’Italia si affiderà a Letizia Paternoster che potrà ambire ad una medaglia. La giovane stella azzurra ha infatti già dimostrato più volte di poter lottare con le migliori in questa specialità, riuscendo a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei di Glasgow e chiudendo poi al secondo posto in due tappe della Coppa del Mondo. La 19enne trentina cercherà quindi di trovare il grande acuto e di conquistare la medaglia anche ai Mondiali tra i seniores dopo i titoli ottenuti a livello juniores.

La grande favorita sarà l’olandese Kirsten Wild, campionessa iridata ed europea in carica e pronta a conquistare un altro oro. Le tre vittorie in Coppa del Mondo, tra cui quella nell’ultima tappa ad Hong Kong, la pongono sulla carta un gradino sopra alle altre. Le avversarie comunque non mancheranno visto che la statunitense Jennifer Valente, la belga Lotte Kopecky, la danese Amalie Dideriksen, la francese Laurie Berthon e la giapponese Yumi Kajihara sono tutte in grado di lottare per il podio.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By Tim Rademacher – Own work, CC BY-SA 4.0, Link