Ciclismo su pista, Mondiali 2019 oggi (1° marzo): programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Oggi (venerdì 1° marzo) si svolgerà la terza giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Nella sessione serale si assegneranno ben cinque titoli: corsa a punti, chilometro a cronometro e inseguimento maschili, omnium e velocità femminili. Gli azzurri proveranno a riscattare le delusioni arrivate fino ad ora e conquistare la prima medaglia di questa rassegna iridata.

Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirle anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara.

IL PROGRAMMA

Venerdì 1° marzo

15:00 – 17:15

Omnium femminile: Scratch e Tempo Race

Chilometro a cronometro maschile: qualificazioni

Inseguimento maschile: qualificazioni

18:30 – 22:10

Corsa a punti maschile: finale

Velocità femminile: semifinali e finali

Omnium femminile: Eliminazione e Corsa a punti

Chilometro a cronometro maschile: finale

Inseguimento maschile: finali

GLI ITALIANI IN GARA

Corsa a punti maschile: Liam Bertazzo

Omnium femminile: Letizia Paternoster

Chilometro a cronometro maschile: Francesco Lamon

Inseguimento maschile: Filippo Ganna e Davide Plebani

Foto: Federciclismo