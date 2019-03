LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: Simone Consonni e Paternoster-Confalonieri si giocano la medaglia tra omnium e madison

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi si assegneranno altri quattro titoli: omnium maschile, 500 metri a cronometro, madison e inseguimento femminili. L’Italia, dopo le tre medaglie conquistate ieri, è pronta ad essere ancora protagonista e aumentare ulteriormente il proprio bottino.

Le punte azzurre saranno Simone Consonni nell’omnium e la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri nella madison. In entrambe le gare arrivò un bronzo nella scorsa edizione e i nostri portacolori sono pronti a ripetersi e confermarsi nuovamente tra i più forti del mondo. Proveranno invece a stupire Miriam Vece nei 500m e Simona Frapporti e Silvia Valsecchi nell’inseguimento.

Appuntamento alle 12.00.

Il programma di oggi e gli italiani in gara

