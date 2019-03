LIVE Biathlon, Mass Start Mondiali 2019 in DIRETTA: TRIPUDIO ITALIA! Wierer e Windisch campioni del mondo!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 12.5 km mass start femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

16.44 Due medaglie d’oro in due gare per il biathlon azzurro

16.42 Argento per il francese Eberhard che batte in volata l’austriaco Eberhard a 22.8 secondi. Arriva Lukas Hofer, 17esimo a 1.38 dal compagno di squadra

16.41 Medaglia d’oro per Dominik Windisch, altra giornata memorabile per il biathlon azzurro!

16.41 OROOOOOOOOO

16.39 Un solo uomo al comando, è Dominik Windisch…

16.38 Julian Eberhard supera i francesi, paga però 21.7 secondi da Windisch, Guiggonnat è terzo a 22.5 secondi e deve difendersi per il bronzo

16.36 Inseguono Fillon Maillet e Guiggonnat a una ventina di secondi, sono lontani dall’azzurro!

16.35 Solo Dominik Windisch trova lo zero ed è avviato anche lui come Wierer per la medaglia d’Oro!

16.34 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

16.28 Johannes Boe rimonta diverse posizioni e Garanichev è già a tiro, soli 11 secondi. Terzo Doll a 26 secondi, Windisch è 11esimo a un minuto dal russo

16.23 Tanti errori nel primo gruppo, ne approfitta il russo Garanichev unico con lo zero. Inseguono Christiansen e Pidruchnyi a 20 secondi, quarto J.Boe a 26 secondi che ha mancato due bersagli. Un errore per Dominik Windisch, 13esimo a 1.06, salta definitivamente Lukas Hofer con altri tre errori a 1.58 in 22esima posizione

16.15 Poligono da dimenticare per gli azzurri: guida ancora Johannes Boe, tre errori per Hofer e uno per Windisch, che ora è 16esimo a 56 secondi. Hofer sprofonda in 23esima posizione a 1.15 dal norvegese Boe

16.14 Hofer si riporta su Johannes Boe alla vigilia del secondo poligono, Windisch a 26 secondi prova la rimonta

16.08 In 18 senza errori nella prima serie, tra i quali c’è Lukas Hofer. Un errore per Dominik Windisch che paga 38 secondi dal tedesco Doll, poco più avanti Martin Fourcade che ne accusa 30 di ritardo.

16.07 Hofer al comando quando si è prossimi al primo poligono

16.03 Andatura controllata nel corso del primo giro, si porta al comando Johannes Boe con il tedesco Peiffer. Gruppo dei 30 compatto

16.00 Partita la mass start maschile! si porta al comando l’ucraino Pidruchnyi

15.50 Favorito per la prova odierna sicuramente Johannes Boe, alla caccia del suo quinto oro della manifestazione

15.45 Rieccoci quando mancano 15 minuti al via della mass start maschile: ricordiamo che in gara ci sono due atleti azzurri, Lukas Hofer con il pettorale numero 13 e Dominik Windisch con il 24

14.01 Grazie per averci seguito in questa emozionante Diretta Live. FORZA ITALIA, SIAMO GRANDI! Buon proseguimento di giornata.

14.00 Wierer sale anche al comando della classifica di specialità della mass start.

13.57 La situazione della classifica generale è INCREDIBILE! Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono A PARI PUNTI senza considerare gli scarti: 852 a 852! Lontane Olsbu (753) e Kuzmina (724). Con gli scarti Vittozzi resta davanti con 824, seguono Wierer (816), Olsbu (742) e Kuzmina (719). Ormai la Coppa del Mondo è un affare tutto italiano!

13.54 Dorothea Wierer è campionessa del mondo! Medaglia d’oro nella mass start femminile! Argento per Yurlova a 4″9, bronzo Herrmann a 15″4. Quarta Oeberg, quinta Eckhoff, sesta Dahlmeier, settima Olsbu, ottava una bravissima Lisa Vittozzi!

13.53 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SIAMO IN LACRIMEEEEEEEE!

13.53 Rettilineo d’arrivo!!!

13.53 5 secondi di ritardo, rimonta disperata di Yurlova.

13.52 Non è ancora finita. 400 metri all’arrivo, recupera Yurlova. La russa è a 7 secondi da Wierer. Herrmann ormai non può più rientrare, è a 14″.

13.51 SI STA DIFENDENDO BENISSIMO! DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Andiamooooooooo!!!

13.51 Spinge a tutta Wierer, sta mettendo sulla neve tutto quello che ha, anche l’anima!!! Tutti con Dorothea, è un momento storico! Dobbiamo resistere! DOBBIAMO!

13.50 1200 metri all’arrivo. Yurlova resta a 9″9 da Wierer. Herrmann è terza a 19″6. DOBBIAMO RESISTEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

13.49 Lisa Vittozzi è ottava, si è salvata anche oggi, meno male! Ma ora ci giochiamo un oro mondiale! E’ durissima!

13.49 Wierer, Yurlova e Herrmann sono sicure della medaglia, ora bisognerà capire il colore. Non ti girare Dorothea, vai a tutta!

13.48 Wierer deve difendere 10 secondi su Yurlova per la medaglia d’oro! Herrmann è a 33″ e fa paura.

13.47 5/5 PER LISA VITTOZZI!

13.47 SBAGLIANO TUTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

13.46 Un errore Yurlova.

13.45 2 errori per Wierer, ora bisogna vedere le altre e sperare.

13.45 Ultimo poligono…..

13.44 9.6 km, Wierer transita con 33″ su Yurlova, 57″ sul gruppetto con Makarainen, Herrmann e Olsbu.

13.43 Dorothea si sta difendendo bene sugli sci, ma non deve forzare. Conta solo il poligono. Anzi, conta tutto lì……

13.42 Wierer mantiene 32″ su Yurlova dopo 8800 metri. A 56″ Makarainen, quarta Herrmann a 1’02”, poi Olsbu e Hojnisz.

13.41 Tensione altissima. Wierer sta per affrontare il poligono della carriera. In palio Coppa del Mondo, oro mondiale…Meglio non pensarci….

13.40 La situazione è da trattenere il fiato. Dopo tre poligoni Wierer è prima con 31″7 su Yurlova, 55″ su Makarainen, 58″ su Hojnisz, 59″4 su Olsbu. Vittozzi 18ma a 2’02”.

13.39 Risale anche Vittozzi, 5/5!

13.38 ALLUCINANTE! Wierer ha un vantaggio enorme! 31″7 su Yurlova, che è la prima inseguitrice! Un errore anche per Olsbu!

13.37 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 5/5 DI WIERERRRRRRRRRRRRR!!! SBAGLIANO TUTTEEEEEEEEEEEEEEE!!!

13.36 Siamo al terzo poligono, il primo in piedi.

13.35 Ai 7,1 km in sei davanti: Preuss, Wierer, Tandrevold, Yurlova, Egan e Kryuko. Herrmann sta rimontando come un ossesso, transita a 16″. Olsbu a 32″.

13.34 Le atlete di testa sono ottime tiratrici, in particolare Kryuko, Preuss e Yurlova. Oggi il 20/20 vale l’oro….

13.33 Si è messa davvero male per Lisa Vittozzi. Deve cercare di limitare i danni e provare a chiudere almeno nella top15. Olsbu fa paura perché può recuperare tanto.

13.32 Davanti restano in sei, tutte con zero errori: Wierer, Yurlova, Preuss, Egan, Tandrevold e Kryuko. Herrmann a 39″3 con un errore, Olsbu 13ma a 42″2, 25ma Vittozzi a 2’01”, ultima Kuzmina.

13.31 Altro errore per Lisa Vittozzi, 6/10 dopo i primi due poligoni. Altri tre bersagli mancati anche da Kuzmina.

13.30 Pesante 5/5 anche per Olsbu.

13.30 OTTIMOOOOO!!! 5/5 di Wierer!

13.28 Alto, ma non altissimo di Herrmann. Ora il secondo poligono a terra.

13.27 Herrmann, Wierer, Yurlova, Oeberg, Aymonier, Makarainen, Preuss, Egan, Kryuko, Tandrevold, Hildebrand e Davidova fanno parte del gruppo di testa.

13.25 Non ha sbagliato la tedesca Herrmann, che ovviamente ora si mette a tirare nel gruppo di testa. Attenzione anche a Makarainen, 0 errori al primo poligono a terra.

13.24 Dopo il primo poligono guida la cecchina svedese Oeberg con 1″8 su Wierer e 2″3 su Yurlova. In 13 non hanno sbagliato. 15ma Olsbu a 34″6, 28ma Vittozzi a 1’17”, 30ma Kuzmina a 1’49”. Situazione favorevolissima per Wierer al momento, ma mancano tre poligoni….

13.23 Pessimo inizio di Vittozzi, si riapre nuovamente tutto per la Coppa del Mondo, pazzesco.

13.22 3 errori Vittozzi, 2 Dahlmeier, 1 Olsbu, 4 Kuzmina. Non sbaglia invece Dorothea Wierer.

13.21 Siamo al primo poligono. Il vento è davvero intenso ed irregolare. Bisogna sparare con calma, ragionando.

13.20 Guadagnano terreno Herrmann, Kuzmina e Braisaz. Risale Lisa Vittozzi.

13.18 Dopo 1300 metri transita per prima Herrmann davanti alla slovacca Kuzmina. Gruppo compatto, ma molto allungato. Il ritmo è alto.

13.17 Sesta e settima posizione per Vittozzi e Wierer, viaggiano affiancate.

13.16 Si mette subito a tirare la tedesca Herrmann, che ha tutto l’interesse a rendere la gara durissima.

13.15 INIZIATA LA MASS START FEMMINILE!

13.12 Ricordiamo che, come sempre, sarà una gara che varrà doppio per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, essendo le due azzurre in corsa per la Coppa del Mondo generale mai vinta in passato dall’Italia!

13.10 C’è vento e nevica, dunque non le condizioni amate dalle azzurre, in particolare da Dorothea Wierer che con il vento va spesso in tilt al poligono.

13.08 Le favorite per l’oro sono le solite: Kuzmina, Olsbu, Dahlmeier, Makarainen e le azzurre. E’ una gara imprevedibile, dove conta sparare bene.

13.05 Dorothea Wierer ci sarà dopo l’indisposizione che ieri l’aveva costretta a saltare la staffetta.

13.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della mass start femminile dei Mondiali di biathlon.