Scherma, Coppa del Mondo 2019: Serena Rossini oro nel fioretto. Bronzo per Martina Favaretto e Davide Di Veroli

Nell’ottava giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Foggia, l’Italia cala un fantastico tris e soprattutto festeggia la medaglia d’oro di Serena Rossini nella prova di fioretto femminile della categoria Giovani. La marchigiana ha conquistato il suo primo titolo della carriera, battendo in finale la russa Anna Udovichenko con il punteggio di 15-11.

Italia e Russia si sono divise il podio, visto che sul gradino più basso del podio sono salite anche Adelina Bikbulatova e soprattutto Martina Favaretto. Quest’ultima è stata sconfitta in semifinale proprio da Serena Rossini in un meraviglioso derby tricolore, che si è concluso per 12-11 in favore per la marchigiana.

Bikbulatova aveva in precedenza sconfitto negli ottavi di finale Marta Ricci per 15-9, mentre nel primo assalto Serena Puglia era stata eliminata per 15-13 dalla britannica Bronwen Granville.

La terza medaglia azzurra della giornata è quella conquistata da Davide Di Veroli nella spada maschile. Un bronzo arrivato anche con qualche polemica dopo l’assalto di semifinale perso contro l’ungherese Mate Tamas Koch per 15-12. Lo staff azzurro si è lamentato molto con l’arbitro per le numerose scorrettezze ed infrazioni dell’ungherese durante l’assalto. La medaglia d’oro è andata poi proprio a Koch, che ha sconfitto in finale per 15-8 l’austriaco Biro.

Davide Di Veroli negli ottavi aveva vinto il derby azzurro, battendo Daniel De Mola con il punteggio di 14-9. Sempre negli ottavi è stato eliminato anche Gianpaolo Buzzacchino, sconfitto per 15-13 dallo svizzero Hadrien Favre. Fuori, invece, ai sedicesimi Giacomo Gazzaniga, sconfitto 15-12 dallo svedese Jonathan Svensson.

Foto: Bizzi Federscherma