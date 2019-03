LIVE Atletica, Europei 2019 in DIRETTA: si riparte, AZZURRE DI BRONZO NELLA 4×400! Vicenzino sesta nel lungo, Forte ottavo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi domenica 3 marzo). A Glasgow (Gran Bretagna) si conclude la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo, verranno assegnati gli ultimi titoli e ne vedremo davvero delle belle con tanti campioni pronti a mettersi in luce basti pensare a Ivana Spanovic, Mariya Lasitskene, Nelson Evora, Christina Schwanitz e tante altre stelle che ci faranno divertire. L’Italia proverà a regalarsi nuove gioie dopo l’oro conquistato ieri da Gianmarco Tamberi, oggi punteremo in particolar modo sulla staffetta femminile trascinata da Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso ma attenzione anche a Simone Forte che potrebbe togliersi delle soddisfazioni nel triplo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi domenica 3 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi alle ore 19.00 toccherà alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

21.49: Con la bella impresa di Lukudo, Folorunso, Bazzoni e Milani si chiude qui la nostra diretta da Glasgow per l’Europeo indoor. L’Italia chiude con due medaglie: un oro e un bronzo. Grazie per averci seguito. Buonanotte

21.47: Oro per la Polonia che vince in 3’28″77 e va a vincere anche il medagliere, argento per la Gran Bretagna a cui non riesce la rimonta con Doyle (3’29″55), terzo posto per le azzurre in 3’31″90, quarta la Francia

21.45: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Grande Italia che riesce a resistere al ritorno della Francia!!! Seconda medaglia italiana a Glasgow!!!

21.45: Al terzo cambio Polonia, Gbr e Italia, poi staccate tutte le altre. Bene Bazzoni

21.44: Al secondo cambio Polonia, Gbr, Italia

21.43: Polonia, Francia, Italia al primo cambio

21.42: Partita la 4×400

21.40: Lukudo, Folorunso, Bazzoni, Milani per l’Italia al via della 4×400 che chiude il programma delle gare dell’Europeo. In pista Belgio, Svizzera, Gran Bretagna, Francia e Polonia

21.39: Manca solo una gara alla fine del programma dell’Europeo e speriamo in una bella sorpresa targata Italia: la 4×400 donne

21.38: E’ oro per la russa Lasitskene, unica a superare 2.01, si ferma a questa misura la ucraina Levchenko, bronzo a 1.97 per la lituana Palsyte

21.36: Secondo errore di Levchenko a 2.01

21.34: Si chiude la gara del triplo: vince l’azero Babayev, con 17.26, argento per il Portogallo con Evora 17.11, bronzo per il tedesco Heb con 17.10. Ottavo uno sfortunato Forte, vittima di una distorsione alla caviglia al terzo tentativo

21.34: Lasitskene! La russa supera 2.01 al secondo tentativo, Levchenko un errore a 2.01

21.32: Vince il Belgio dei Borlèe con il brivido per il gran finale della Spagna, che conquista l’argento. I belgi vincono in 3’06″27, argento Spagna in 3’06″32, bronzo per la Francia in rimonta in 3’07″71, Italia sesta con 3’09″48

21.31: All’ultimo cambio Spagna, Belgio, Polonia, Italia staccatissima

21.31: belgio, Spagna, Polonia al secondo cambio, Italia ultima e staccata

21.30: Italia ultima al primo cambio, davanti la Spagna

21.29: Nell’alto Tabashnyk sbaglia ed è quarta, bronzo per la Lituania con Palsyte

21.29: Partita la 4×400 maschile!

21.28: Levchenko!!!! L’ucraina al secondo tentativo supera 1.99, si va avanti! Eliminata Palsyte che potrebbe essere bronzo. Dipende da Tabashnyk che se non supera 1.99 è quarta

21.27: Nulli per Veszelka, Douglas e Luron nell’ultima tornata di salti nel triplo: sono giù dal podio

21.27: Secondo errore a 1.99 per Palsyte e Tabashnyk

21.26: Leonardi, Tricca, Lopez, Aceti per l’Italia nella 4×400 maschile. Al via con gli azzurri Polonia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Belgio. Squadre in pista

21.25: Distorsione alla caviglia sinistra per l’azzurro Forte che si è ritirato dalla finale del triplo

21.24: Lasitskene supera 1.99, errori per Palsyte, Levchenko e Tabashnyk

21.24: Heb sale a 17.10 nel triplo e consolida la terza posizione avvicinando Evora

21.21: L’ucraina Tabashnik tiene aperto il discorso podio! Supera anche lei 1.97 al terzo tentativo ed è la quarta atleta ancora in gara. Eliminata Hruba

21.20: Babayeeeeev!!! L’azero salta 17.29 e torna in testa nel triplo, argento provvisorio per Evora, bronzo per Heb. Siamo nel quinto turno di salti. Forte ha rinunciato per infortunio ed è ottavo

21.20: Herashchenko tre errori a 1.97 ed è eliminata

21.19: Che gara di Muir! Ha stroncato tutte sul passo vincendo con un distacco abissale, quarta Terzic, quinta Perez, sesta Vrzalova

21.17: Che fenomeno la britannica Muir! Vince dominando con il tempo di 4’05″92, in testa dall’inizio alla fine! Argento per la polacca Ennaoui con 4’09″30, bronzo per l’irlandese Mageean con 4’09″43

21.17: Muir in progressione a due giri dalla fine, ha fatto il vuoto!

21.16: Che gara sta uscendo nell’alto! Lasitskene e Levchenko superano entrambe 1.97 al primo tentativo

21.15: Muir rompe gli indugi da subito e va in testa a metà gara

21.14: LAMPO DI EVORA! Il portoghese con 17.11 siu porta in testa alla gara del triplo davanti a Babayev ed Heb

21.14: Palsyte supera 1.97 al primo tentativo! Salto da medaglia per la lituana

21.13: Partiti i 1500 donne

21.11: Hruba supera 1.94 al terzo tentativo ed è la sesta atleta a restare in gara nell’alto donne. Eliminata Onnen. Ora si sale a 1.97 e qui potrebbe esserci la selezione decisiva per il podio

21.10: La padrona di casa Muir grande favorita nella finale dei 1500 donne che vedono al via: Karneyenka (Blr), Mageean (Ire), Barysevich (Srb), Terzic (Srb), Perez (Esp), Vrzalova (Cze), Bobcea (Rou), Ennaoui (Pol), Muir (Gbr)

21.10: Nell’alto donne eliminate a 1.94 anche Cernjul e Kinsey

21.09: Niente da fare per l’azzurro Forte che rinuncia al quarto tentativo, Probabilmente si è procurato un infortunio e, a meno di rischi o ripensamenti, sarà ottavo. Posizioni cristallizzate davanti

21.08: Herashchenko supera 1.94 al secondo tentativo, tre errori per Lake che è fuori

21.07: Sorpresa ma fino a un certo punto, è partito troppo presto Ingebrigtsen ma Lewandowski era davvero difficile da battere oggi, quarto posto per Sasinek, quinto per Denissel, sesto per Probst

21.05: Lewandowskiiiiiiii!!! Il polacco rintuzza l’attacco del norvegese e nell’ultimo giro se ne va e batte con 3’42″85 per distacco Ingebrigtsen, secondo con 3’43″23, terzo posto per lo spagnolo Gomez in 3’44″39

21.05: Ingebrigtsen scatta: ultimo giro!

21.04: levchenko supera 1.94 al primo tentativo, le altre sbagliano tutte

21.03: Gomez fa l’andatura a metà gara, Ingebrigtsen alle sue spalle, Lewandowski appiccicato al norvegese

21.03: lasitskene, Palyste e Tabashnik superano al primo tentativo 1.94

21.02: Ancora un nullo per l’azzurro Forte, a caccia della misura da podio. E’ alla portata al momento

21.02: Partita la finale dei 1500 maschili!

20.59: Sarà ancora super Ingebrigtsen? Lo vedremo tra poco. E’ sfida con il polacco Lewandowski per il norvegese nella finale dei 1500 maschili, al via tra poco che vedranno in partenza Probst (Ger), Lewandowski (Pol), Bebendorf (Ger), Gourley (Gbr), Ingebrigtsen (Nor), Fitzgibbon (Gbr), Denissel (Fra), Gomez (Esp), Sasinek (Cze)

20.58: Rapinier con 16.72 si porta al terzo posto nel triplo scavalcando Evora

20.57: A 1.91 fuori Stanciu e Taranda, Lake e Cernjul superano la misura al terzo tentativo

20.51: Nullo il secondo salto di Forte. Situazione invariata

20.50: Superano al primo tentativo 1.91 Kinsey, Herashchenko, Onnen, Hruba, Palsyte, Tabashnik, Lasitskene, Levchenko

20.47: Dopo la prima rotazione di salti nel triplo Babayev inm testa con 16.97, Heb secondo con 16.93, Evora terzo con 16.68.

20.46: Argento per la Gran Bretagna con Duckworth che riesce a difendersi nei 1000 che non sono la sua gara con 6156 punti, bronzo per il russo Shkurenyov che è terzo con 6145, poi Samuelsson

20.45: Lo spagnolo Urena vince i 1000 e l’eptathlon! Da definire gli altri due posti sul podio. Per lo spagnolo 6218 punti

20.41: Forte salta 15.54 molto lontano dal personale, Babayev va in testa con 16.97, davanti a Luron (16.67)

20.41: Tutte avanti all’1.87 le finaliste dell’alto

20.40: In pista i protagonisti dell’ultima gara dell’eptathlon, i 1000 metri. Questa la classifica provvisoria dopo sei eventi:

1 Urena Spain 5391

2 Duckworth Great Britain & NI 5385

3 Shkurenov Authorised Neutral Athletes 5330

4 Samuelsson Sweden 5317

5 Van der Plaetsen Belgium 5206

20.35: In pedana i protagonisti del triplo maschile. C’è anche l’azzurro Forte: Douglas (Gbr), Heb (Ger), Forte (Ita), Rapinier (Fra), Babayer (Aze), Luron (Fra), Evora (Por), Veszelka (Svk)

20.34: Oro per la russa Sidorova, argento per la britannica Bradshaw nella gara dell’asta femminile, bronzo per la greca Kiriakopoulou nella’asta donne. Errore numero tre per Bradshaw a 5.85, gara finita

20.32: Bradshaw sbaglia anche il secondo tentativo a 5.85

20.31. Kingsey, Lake e Stanciu superano 1.87 al primo tentativo nell’alto

20.30: Bradshaw prova 4.85 ma sbaglia al primo tentativo

20.25: Bradshaw passa a 4.80 e Sidorova supera anche 4.85, Ora si giocherà tutto a 4.90 ma l’inglese dovrebbe migliorarsi di tantissimo

20.25. A seguire Eykens, Smith, Guerrero

20.23: Gara di testa e vittoria annunciata per la britannica Oskan Clarke che chiude con 2’02″58, davanti alla francese Lamote, argento in 2’03″00 e rimonta finale che vale il bronzo per l’ucraina Lyakhova che chiude in 2’03″24

20.22: Sidorova supera 4.80 al primo tentativo e mette un’ipoteca sull’oro dell’asta

20.20: Partita la finale degli 800 donne

20.17: Confermato il bronzo per la Grecia con Kiriakopoulou. Fuori anche la francese Guillon Romarin. Restano in gara solo Bradshaw e Sidorova

20.16: Esce Zhuk a 5.75 ed esce anche Kiriakopoulou che però potrebbe essere bronzo

20.13: Fuori Stefanidi! La greca sbaglia tre volte a 4.75 ed è eliminata come la svizzera Moser

20.12: Prossima gara in pista gli 800 femminili con Smith (Gbr), Lyakhova (Ukr), Eykens (Bel), Lamote (Fra), Oskan-Clarke 8Gbr), Guerrero (Esp)

20.12: Tra pochi minuti scatta la gara dell’alto femminile con ben dodici atlete al via e non ci sono azzurre: Lake (Gbr), Kinsey (Swe), Stanciu (Rou), Cernjul (Slo), Herashchenko (Ukr), Onnen (Ger), Hruba (Cze), Palsyte (Ltu), Tabashnik (Ukr), Lasitskene (Ukr), Levchenko (Rus), Taranda (Blr)

20.11: Secondo errore per Moser, Stefanidi, Zhuk, Kiriakopoulou, Guillon-Romarin

20.03: Bradshaw supera al primo tentativo 5.75, errori per Moser, Stefanidi, Zhuk, Kiriakopoulou, Guillon-Romarin

20.02: Si chiude la gara del triplo donne: oro per la serba Spanovic con 6.99, secondo posto per la bielorussa Myronchik-Ivanova (6.93), terza piazza per l’ucraina Bekh-Romanchuk con 6.84, quarta la tedesca Mihambo, quinta la rumena Rotaru, sesta Tania Vicenzino

20.01: A seguire Garcia, Bube e Tuka

20.00. Oro per la Spagna con De Arriba che prende la testa all’ultimo giro e non si fa più avvicinare chiudendo con 1’46″83, seconda piazza per il britannico Webb in 1’47″13, terza piazza per l’irlandese English (1’47″29)

19.58: Partita la finale degli 800 maschili

19.57: Sidorova, che aveva passato 5.65, supera al primo tentativo 4.75

19.56: In pista per la presentazione i protagonisti della finale degli 800 maschili: Webb (Gbr), Garcia (Esp), Bube (Den), English (Ire), Tuka (Bih), de Arriba (Esp), Kramer (Swe)

19.55: Si chiude con un sesto posto europeo la finale di Tania Vicenzino che aggiunge un 6.50 alla sua buona serie. Prova positiva della saltatrice italiana

19.53: Stefanidi! La greca supera 4.65 al terzo tentativo, come la svizzera Moser e la bielorussa Zhuk che vanno avanti nella gara

19.51: Eliminata la svedese Meijer nell’asta

19.49: Kiriakopoulou supera 4.65 al secondo tentativo

19.47: Vola al comando della classifica la serba Spanovic! Salta 6.99 e supera Mironchyk-Ivanova

19.46: Rischio Stefanidi! Secondo errore a 4.65. Le resta un solo salto

19.45: Bradshaw è la prima a superare 4.65 nell’asta

19.42: Brava Tania Vicenzino! Salta 6.58 e si porta al sesto posto!!!

19,41: Solo errori a 5.65 nell’asta femminile, compresa Stefanidi che sbaglia il salto d’ingresso in gara

19.40: Mihambo salta 6.83 ma non basta per riprendersi il terzo posto

19.37: Sale a quota 6.84 che significa terzo posto per l’ucraina Bekh-Romanchuk

19.36: 6.41 per Tania Vicenzino al quarto salto. Non si migliora l’azzurra che sta facendo una gara molto lineare

19.31: Moser al primo tentativo, Guillon-Romarin e Zhuk al secondo tentativo superano 5.55

19.28: Bekh-Romanchuk si inserisce al quinto posto con 6.63, Vicenzino salta 6.40 ed ora è settima sempre con 6.42

19.26: Oro e dominio per l’olandese Visser con 7″87 che è il record europeo stagionale nei 60 hs, seconda piazza per la tedesca Roleder (7″97), bronzo per la bielorussa Herman (8″00)

19.25: Nell’asta Bradshaw e Sidorova superano al primo tentativo la misura di ingresso a 4.55

19.25: 6.64 per Rotaru nel lungo: quarto posto per la rumena, 6.50 per la britannica Irozuru, quinta. Scala al sesto posto Vicenzino

19.23: Non c’è Kozak che ha subito una distorsione alla caviglia dopo aver vinto la prima semifinale

19.23: Entrano in pista le protagonista dei 60 hs femminili: Kozak (Hun), Visser (Ned), Neziri (Fin), Hurske (Fin), Roleder (Ger), Herman (Blr), Kerekes (Hun), Ivancevic (Cro)

19.20: 5.45 superati anche da Guillon-Romarin al terzo tentativo, Kiriakopoulou, Meijer al secondo

19.19: Concluso il secondo round di salti: Myronchik-Ivanova, Spanovic, Mihambo, Vicenzino

19.16: Vicenzino arriva a 6.01 al secondo salto

19.13: Nell’asta donne Moser e Zhuk superano i 5.45 al primo tentativo, errori per Guillon-Romarin, Kiriakopoulou, Meijer

19.11: Trajkovic!!!! Cipro vince l’oro nei 60 hs: 7″60 per lui, batte di un centesimo il francese Martinot-Lagarde, bronzo per l’altro francese Manga (7″63). Fuori dal podio Ortega! Che sorpresa!!!

19.11: La bielorussa Myronchik-Ivanova salta 6.93 e si porta in testa

19.10: Tutto pronto per la prima gara di oggi: i 60 ostacoli uomini

19.08: Entrano in pista i protagonisti dei 60 ostacoli maschili: Manga (Fra), Martinot Lagarde (Fra), Duvalidis (Fra), Lakka (Fin), Ortega (Esp), Pozzi (Gbr), Belocian (Fra), Trajkovic (Cyp)

19.07: Primo salto di Tania Vicenzino a 6.42: l’azzurra si inserisce al terzo posto provvisorio

19.05: Ivana Spanovic va al comando con 6.90

19.02: Primo salto di Mihambo a 6.82

18.56: Nella finale dell’asta femminile al via Meijer (Swe), Sidorova (Rus), Bradshaw (Gbr), Moser (Sui), Stefanidi (Gre), Zhuk (Blr), Kiriakopoulou (Gre), Guillon-Romarin (Fra)

18.53: Tania Vincenzino è al via della finale del lungo donne che scatta fra pochi minuti assieme a Mihambo (Ger), Iusco (Rom), Spanovic (Srb), Irozuru (Gbr), Rotaru (Rom), Bekh-Romanchuk (Ukr), Myronchik-Ivanova (Blr)

18.50: Alle 19.57 è in programma la finale degli 800 uomini, alle 20.15 inizia l’alto femminile, gli 800 donne, alle 20.35 il triplo uomini (Forte), i 1000 metri che chiudono l’eptathlon, la finale dei 1500 uomini, la finale dei 1500 donne e le due finali delle staffette 4×400 uomini e donne con l’Italia al via in entrambe le gare

18.45: Si parte alle 19 con la finale di salto in lungo donne (con l’azzurra Vicenzino), poi la finale dell’asta donne, la finale dei 60 ostacoli uomini, la finale dei 60 ostacoli donne

18.44: Il programma prevede solo finali oggi! Si preannuncia una serata ricca di emozioni con diversi azzurri in gara

18.42: Tra meno di 20 minuti scatterà l’ultima sessione degli Europei di atletica indoor di Glasgow

Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 19.00 con la sessione serale.

14.09 La bulgara Radoslava Mavrodieva ha vinto la medaglia d’oro nel getto del peso con 19.12 (personale) battendo la tedesca Christina Schwanitz (19.11) e l’ungherese Anita Marton (19.00).

14.08 Schwanitz non si migliora! 18.83 per la tedesca che è solo argento davanti a Marton, l’oro finisce al collo di Mavrodieva!

14.07 Tocca alle migliori quattro effettuare l’ultimo tentativo nel getto del peso.

14.05 Due nulli di Shkurenyov e Bechmann ai 5.30 nel salto con l’asta valido per l’eptathlon, Van der Plaetsen ha deciso di passare la misura.

14.03 Nullo di Schwanitz. Mavrodieva è in testa alla gara dopo cinque serie con 19.12, a seguirla Schwanitz (19.11) e Marton (19.00) mentre Dubitskaya è quarta con 18.71.

14.02 Colpaccio di Radoslava Mavrodieva! La bulgara getta l’attrezzo a 19.12 (personale) e balza al comando della classifica! Schwanitz deve rispondere.

14.00 Si sta gareggiando anche nel salto con l’asta valido per l’eptathlon. Skhurenyov, Bechmann e Van der Plaetsen hanno superato 5.20 metri.

13.58 Dubitskaya si ferma a 18.43 in occasione del quinto tentativo e non migliora la sua quarta posizione.

13.53 Si è conclusa la quarta serie nel getto del peso. Christina Schwanitz sempre al comando con 19.11, alle sue spalle Mavrodieva (19.01) e Marton (19.00), più staccate Dubitskaya (18.71) e Kardasz (18.23).

13.51 Mavrodieva si è portata al secondo posto con 19.01, scavalcata Marton di un centimetro. Schwanitz sempre al comando.

13.43 Siamo a metà della finale del getto del peso femminile. La tedesca Swanitz è al comando con 19.11 metri, tallonata dall’unghere Anita Marton con 19.00, terza la bulgara Mavrodieva (18.74).

13.39 Il greco Miltiadis Tentoglou ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo con un ottimo 8.38, miglior prestazione mondiale stagionale. Argento al collo dello svedese Thobias Nilsson Montler (8.17), bronzo per il serbo Strahinja Jovancevic (8.03).

13.38 Nullo di Nilsson. Oro a Tentoglou!

13.37 Nullo di Caceres che dunque rimane quarto, bronzo per il serbo Strahinja Jovancevic.

13.34 Nulli per Mazur, Nykyforov e Jaszczuk nell’ultima serie del lungo.

13.30 L’ungherese Anit Marton firma 18.37 al primo tentativo nel peso ed è terza.

13.28 Tentoglouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! 8.38 eccezionale! Primato mondiale stagionale e record nazionale per il greco che mette un’ipoteca sull’oro! Il serbo Kovancevic si riporta in terza posisizione con 8.03. Ora l’ultima serie.

13.25 Iniziata la finale del getto del peso femminile. Subito la bordata della tedesca Christina Schwanitz (18.77) che precede la bulgara Radoslava Mavrodieva di tre centimetri.

13.20 Caceres! Ecco il ruggito dello spagnolo che dopo quattro nulli vola a 7.98 e si porta in terza posizione.

13.15 Zampata di Tentoglou: 8.16 per il greco ma rimane a un centimetro dal leader Nilsson. Jaszczuk si porta al terzo posto con 7.80, un centimetro meglio di Jovancevic. Quarto nullo di Caceres, 7.77 per Nykyforov.

13.05 Nilsson è molto solido e firma un altro 8.13, Tentoglou mette un nullo mentre Jaszczuk si porta a un solo centimetro dal 7.69 di Jovancevic.

13.00 Conclusa la seconda serie di salti: Nilsson al comando con 8.17, Tentoglou secondo con 8.12, poi Jovancevic con 7.79 e Jaszczuk con 7.69. Mazur 7.68 e Nykyforov con 7.64.

12.58 Arrivano i secondi nulli per Caceres e Juska.

12.55 Thobias Nilsson Montler firma il personale! 8.17 per lo svedese che supera Tentoglou, 7.69 per Jaszczuk.

12.52 La zampata di Tentoglou in apertura di seconda serie: 8.12 per il greco che si issa al comando.

12.50 Il serbo Jovancevic salta un buon 7.79 e balza al comando, solo 7.64 per Nykyforov preceduto di quattro centesimi da Mazur. Nulli per gli altri cinque finalisti dopo la prima serie di finale.

12.45 Nulli di Tentoglou e Jaszczuk, Mazur piazza un 7.68.

12.38 Riflettori puntati solo sulla pedana del lungo fino alle ore 13.20 quando inizierà anche la finale del getto del peso femminile.

12.36 Inizia la finale del lungo maschile, senza italiani. Il greco Miltiadis Tentoglou, l’ucraino Serhii Nykyforov e lo svedese Tobias Nilsson Montler sono i grandi favoriti della vigilia. Partecipano anche il polacco Jaszczuk, l’ucraino Mazur, il serbo Jovancevic, lo spagnolo Caceres e il ceco Juska.

12.35 La tedesca Cindy Roleder ha vinto la seconda batteria col tempo di 8.02 davanti alla bielorussa Elvira Herman (8.03) e all’ungherese Greta Kerekes (8.05). Luminosa Bogliolo fuori per due centesimi, la croata Andrea Ivancevic e la finlandese Reetta Hurske vengono ripescate con 8.07.

12.31 Ora la seconda semifinale dei 60 metri ostacoli femminili.

12.27: Vittoria per l’ungherese Kozak con 7″97 (record nazionale) davanti a Visser (Olanda) in 7″99, terza la finalndese Neziri (8″04), quarta l’altra finlandese Hurske in 8″07, quinta l’azzurra Bogliolo in 8″11 che si regala ancora una piccola speranza di entrare in finale, avendo fatto segnare l’ultimo tempo buono per il ripescaggio ma c’è ancora la seconda semifinale

12.24: Tra poco la prima semifinale dei 60 hs donne con Luminosa Bogliolo al via a caccia di una difficilissima qualificazione in finale. Anche qui in finale le prime tre di ogni serie più i due migliori tempi

12.19: Inizia la prova dell’asta dell’eptathlon

12.17: Purtroppo Perini è fuori dalla finale per questione di millesimi. Entra il finlandese Lakka

12.16: Vedremo se Perini ha raggiunto la finale dei 60 ostacoli. Si andranno a controllare i millesimi

12.14: Vittoria per lo spagnolo Ortega in 7″57, davanti al britannico Pozzi in 7″61, il francese Belocian arriva terzo con 7″66, quarto Trajkovic cipriota in 7″69, ripescato, quinto Perini in 7″70 che fa segnare lo stesso tempo del finlandese Lakka nella precedente batteria

12.12: Tutto pronto per la seconda semifinale dei 60 hs

12.07: Domina la Francia: vince Manga in 7″63 davanti a Martinot Lagarde in 7″64, terzo posto e finale conquistata per il greco Duvalidis (7″66). Possibili ripescati il finlandese Lakka (7″70) e il britannico King (7″71). Compito duro per Perini che sarà al via della seconda semifinale

12.06: Al via la prima semifinale dei 60 hs uomini. primi tre in finale più i due migliori tempi

12.00: Tra qualche minuto le due semifinali dei 60 ostacoli. Nella seconda c’è Lorenzo Perini

11.59: Oro per la spagnola Peleteiro e argento per la greca Papahristou che arriva solo a 14.33! Oro Peleteiro (Spagna),l argento Papahristou (Grecia), bronzo per Saladukha (Ucraina)

11.57: Nullo Saladukha che sarà bronzo

11.56: Mamona non si migliora, arriva a 14.21 e dunque posti sul podio assegnati. Ora le prime tre in ordine inverso

11.54: Non ci sono miglioramenti dalle ultime quattro della classifica nel sesto e ultimo turno di salti del triplo

11.48: Ancora un 14.47 per Saladukha che per la terza volta atterra su quella misura. Inizia l’ultima rotazione: ultima chiamata per entrare in zona podio

11.44: Mamona si migliora a 14.39 ma è ancora giù dal podio, quarta

11.42: Inizia il quinto turno di salti nel triplo donne: Peleteiro, Papahristou, Saladukha sul podio al momento

11.39: Incrementa il vantaggio la spagnola Peleteiro che vola a 14.73 e scava un ulteriore distanza fra sè e le rivali

11.36: Ancora un 14.47 per Saladukha che si eguaglia e consolida la terza piazza

11.30: Dopo la terza rotazione di salti nel triplo: Peleteiro, Papahristou, Saladukha, Mamona e Costa

11.25: La portoghese Costa raggiunge la connazionale Mamona a 14.43 al quarto posto

11.24: Va in testa la spagnola Peleteiro! 14.56 per l’iberica che scavalca Papahristou. Misura ottenuta in condizioni difficili perchè la spagnola aveva fatto due nulli nei primi due salti

11.21: Questa la classifica provvisoria dopo cinque gare nell’eptathlon:

1 Urena Spain 4481 +

2 Duckworth Great Britain & NI 4475 +

3 Samuelsson Sweden 4407 +

4 Shkurenyov Authorised Neutral Athletes 4358 +

5 Oiglane Estonia 4269

11.18: Nel triplo si migliora la finlandese Makela ma resta quarta con 14.29

11.16: Gran tempo dello specialista Urena! Con 7″78 (personale migliorato) porta a casa un bel bottino, Sykora secondo (8″02), Duckworth terzo (8″16), Samuelsson penultimo, non parte il francese Rolnin

11.12: Al via la seconda serie dei 60 ostacoli dell’eptathlon

11.11: L’ucraina Saladukha avvicina la vetta della classifica con un salto da 14.47, secondo posto per lei

11.07: Mamona salta 14.43 e si inserisce al secondo posto, terza piazza per Makela con 13.76 ma si deve ancora completare la prima rotazione di salti

11.06: Vittoria per Shkurenyov con 8″02, davanti a Van der Plaetsen (8″29) e Roe (8″36)

11.04: Al via la prima serie dei 60 ostacoli dell’eptathlon

11.04: Unico salto buono al momento il 14.50 di Papahristou

11.00: Prende il via la finale del triplo donne

10.54: Questa la composizione della finale del triplo femminile: Saladukha (Ukr), Papahristou (Gre), Peleteiro (Esp), Mamona (Por), Krasutska (Ukr), Makela (Fin), Costa (Por), Diallo (Fra)

10.51: Questa la classifica provvisoria dell’eptathlon dopo le prime quattro prove. Oggi sono in programma i 60 ostacoli, l’asta e i 1000 metri che chiudono la gara:

1 Duckworth Great Britain & NI 3533 +

2 Samuelsson Sweden 3475 +

3 Urena Spain 3443 +

4 Rolnin France 3397 +

5 Shkurenyov Authorised Neutral Athletes 3381 +

6 Roe Norway 3372 +

7 Bechmann Germany 3372

10.47: C’è subito la finale del triplo femminile senza azzurre. A seguire i 60 hs dell’eptathlon, le semifinali maschili dei 60 hs (Perini), l’asta dell’eptathlon, le semifinali dei 60 hs femminili (Bogliolo) e le finali del lungo maschile e del peso femminile senza azzurri

10.40: Buongiorno agli appassionati di atletica e benvenuti alla terza e ultima giornata degli Europei indoor di atletica. Ci attende un’altra giornata emozionante piena di gare che assegnano medaglie e c’è anche un po’ di Italia, che ieri si è sbloccata con lo splendido oro di Tamberi nell’alto. Due, come sempre, le sessioni di gare in programma oggi

