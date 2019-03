Atletica, Europei Indoor 2019. Italia di bronzo in staffetta, le dichiarazioni delle azzurre. Lukudo: “Ciliegina sulla torta”

La staffetta femminile dell’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera, il nostro quartetto è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio alle spalle di Polonia e Gran Bretagna. Le azzurre sono state superlative, interpretando una gara di vertice e regalandosi un risultato di assoluto spessore tecnico.

La soddisfazione delle ragazze traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fidal. Raphaela Lukudo:“Questa bellissima maratona per me è finita nei migliore dei modi con la ciliegina sulla torta, ce la siamo meritata. Vogliamo dedicare questa medaglia ad Alessio Giovannini, con tutto il cuore, sarebbe stato molto contento di noi”. Ayomide Folorunso: “Ho abrasioni a forma di cuore dopo la caduta di ieri… non si dica che non ami l’atletica. È un’esperienza che non dimenticherò mai, dopo la super delusione di non essere entrata in finale nei 400 metri, sono contenta di non avere mollato anche se ieri ero abbastanza giù di morale”.

Chiara Bazzoni: “A me sembra di vivere una seconda giovinezza. Dopo quattro mesi di stop per vari infortuni sono uscita con una consapevolezza maggiore, riesco ad affrontare le gare con un’altra grinta. Grazie a chi ha creduto che potessi tornare”. Marta Milani: “Un bronzo che significa tantissimo, un bel rientro in nazionale, era da un po’ che mancavo in staffetta. È stata una gara molto emozionante, prima di partire vedevo che le ragazze stavano lottando per la medaglia e mi tremavano le gambe alla partenza come non mi era mai successo. Ho stretto i denti fino all’ultimo perché credevo in questa medaglia”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DELLE AZZURRE

Foto: FIDAL/Colombo