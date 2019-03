Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi domenica 3 marzo). A Glasgow (Gran Bretagna) si conclude la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo, verranno assegnati gli ultimi titoli e ne vedremo davvero delle belle con tanti campioni pronti a mettersi in luce basti pensare a Ivana Spanovic, Mariya Lasitskene, Nelson Evora, Christina Schwanitz e tante altre stelle che ci faranno divertire. L’Italia proverà a regalarsi nuove gioie dopo l’oro conquistato ieri da Gianmarco Tamberi, oggi punteremo in particolar modo sulla staffetta femminile trascinata da Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso ma attenzione anche a Simone Forte che potrebbe togliersi delle soddisfazioni nel triplo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi domenica 3 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi alle ore 19.00 toccherà alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi – Gli italiani in gara – La presentazione delle finali

Foto: FIDAL/Colombo