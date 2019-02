LIVE Venezia-Sassari basket, Coppa Italia 2019 in DIRETTA: lagunari favoriti, sardi per il colpaccio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Sassari, primo degli ultimi due quarti di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket in programma oggi. Nella giornata di ieri Cremona e Bologna hanno conquistato l’accesso alla semifinale e attendono di conoscere il nome delle altre due avversarie nella corsa per il primo titolo della stagione. La sfida si annuncia equilibrata: la formazione veneta parte con i favori del pronostico, ma la squadra sarda ha tutte le carte in regola per provare a far saltare il banco.

Gli uomini di Walter De Raffaele arrivano da un periodo piuttosto altalenante in campionato, con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, ma sono sicuramente tra i favoriti per il successo finale. Venezia è perfettamente in corsa anche sugli altri fronti in cui è impegnata, ovvero Champions League e campionato, e proverà a mettere in bacheca un titolo mai conquistato nella storia della formazione veneta. Discorso molto più complesso per Sassari, con la curiosità di tifosi e appassionati che è tutta per l’esordio sulla panchina sarda di Gianmarco Pozzecco. Le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato hanno portato alle dimissioni di Vincenzo Esposito e la sfida di questa sera sarà una perfetta occasione di rilancio sia per il nuovo tecnico sia per la squadra, che si scenderà in campo senza troppa pressione.

La sfida tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari avrà inizio alle ore 18.00. Seguite l’incontro con la nostra DIRETTA LIVE, per non perdere neppure un canestro di questa delicatissima partita e scoprire il nome della terza semifinalista nelle Final Eight di Coppa Italia 2019. Buon divertimento!

