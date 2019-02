Basket, Final Eight Coppa Italia 2019: Venezia-Sassari. Reyer favorita nella prima in panchina di Pozzecco

Il basket italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. E’ in programma infatti la Final Eight di Coppa Italia ed oggi si comincia con i primi due quarti di finale in programma. Domani spazio ad altre due sfide e tra queste c’è quella tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari.

La Reyer si presenta a queste Final Eight da numero due del tabellone ed è probabilmente la principale rivale dell’Olimpia Milano nella corsa al titolo. Proprio come l’Armani Exchange, Venezia deve riscattare la delusione dell’eliminazione ai quarti di finale dello scorso anno, quando perse immediatamente dalla sorpresa Torino. Un ko inaspettato e che i veneti non vogliono assolutamente ripetere in questa edizione.

Quella Torino che aveva appena cambiato allenatore e che si presentava con mille incognite. Una situazione che sembra molto simile a quella della Dinamo Sassari. Dopo tre sconfitte consecutive Vincenzo Esposito ha deciso di dimettersi e sulla panchina del Banco di Sardegna è arrivato Gianmaco Pozzecco. Al “Poz” si chiede di portare entusiasmo ed energia ad una squadra che nell’ultimo mese è entrata in grande crisi, uscendo attualmente anche dalla zona playoff.

In campionato è stata una sfida molto equilibrata con Venezia che ha espugnato il Pala Serradimigni per 86-83 grazie soprattutto ad una bella prestazione di Austin Daye, protagonista nel secondo tempo e alla fine autore di 21 punti.

Credit: Ciamillo