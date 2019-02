Basket, Final Eight di Coppa Italia 2019: Bologna compie l’impresa, Milano ancora eliminata ai quarti

La Virtus Bologna compie una grande impresa ed è la seconda semifinalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Sacripanti elimina l’Olimpia Milano, battendola 86-84 al termine di un finale di partita semplicemente pazzesco, con Bologna che per poco non si suicida e con Milano che sfiora per un nulla i supplementari ed invece esce ancora una volta ai quarti di finale proprio come lo scorso anno contro Cantù

E’ la grande notte di Tony Taylor, che mette a referto 23 punti e poi quella dell’ex Amath M’Baye, che chiude con 14 punti, tutti pesantissimi. Fondamentale anche la doppia doppia di Yanick Moreira, che mette a referto 15 punti e 10 rimbalzi. L’Olimpia paga una serata negativa di Mike James, che segna tredici punti con 3/18 dal campo (1/11 da tre) ed una partita terribile da tre punti per tutta la squadra (9/31). Non bastano i 19 punti di James Nunnally e i 17 di Vladimir Micov.

Il primo canestro della partita è di Cournooh, poi arriva un parziale di 9-0 dell’Olimpia con cinque punti consecutivi di Nunnally. Sacripanti è costretto al timeout immediato, ma alla ripresa del gioco i suoi ragazzi rientrano bene in campo e piazzano un break di 6-0. Ancora Nunnally. però, suona la carica per Milano e poi Burns allunga sul +8 (20-12). Nel finale poi Aradori accorcia con una tripla, segnando il primo canestro della sua partita (22-17 per Milano).

Ad inizio secondo quarto Bologna alza subito il livello dell’intensità e passa avanti con cinque punti di fila dell’ex Amath M’Baye. Milano segna solo due punti con Della Valle nei primi quattro minuti ed è costretta ad inseguire, andando anche sul -5 (29-24) con un’altra tripla di Aradori. Sempre Nunnally riporta sotto l’Olimpia, ma nel finale si scatena Cournooh che manda Bologna avanti all’intervallo 41-36.

Al rientro dagli spogliatoi Nunnally e Brooks sembrano dare una scossa a Milano e la tripla dell’ala della Nazionale sancisce il -3 per l’Olimpia. Bologna si affida a Taylor e l’americano si scatena, portando la Virtus sulla doppia cifra di vantaggio (45-55). Milano è in crisi e comincia ad intravedere i fantasmi della passata stagione, mentre Bologna comincia a credere nell’impresa. Micov trova due giocate miracolose, ma M’Baye riporta nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio le V nere. Kuzminskas sulla sirena manda le due squadre nell’ultimo quarto sul 63-54 per la Virtus.

Aradori mette la tripla del +12 che spacca la partita. Ci pensa anche la fortuna con Taylor, che con l’aiuto del tabellone segna ancora dall’arco. Micov è l’unico a crederci in casa Milano e riporta sotto di sei punti l’Olimpia (68-74). Dall’altra parte però M’Baye e Taylor sono scatenati e quando Moreira firma il +10 a due minuti dalla fine sembra finita. Bologna è ancora avanti di otto punti ad un minuto dalla fine e anche poi a 15 secondi dal termine. Succede l’impensabile: due triple di Jerrells pazzesche. poi Brooks ruba palla e segna sulla sirena il canestro del pareggio. Il tiro, però, arriva fuori tempo limite e può partire la festa di Bologna.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-86 (22-17; 14-24; 18-22; 30-23)

Milano: Della Valle 3, James 13, Micov 17, Ferraris, Fontecchio, Kuzminskas 7, Cinciarini, Nunnally 19, Burns 4, Brooks 11, Jerrells, Omic 4

Bologna: Punter 4, Martin 2, Moreira 14, Taylor 23, Pajola, Baldi Rossi, Cappelletti, Aradori 15, Berti, M’Baye 14, Cournooh 9, Qvale 5

Credit: Ciamillo