Basket, Final Eight Coppa Italia 2019: Cremona conquista la semifinale! Saunders e Crawford affossano Varese

Cremona è la prima semifinalista della Coppa Italia 2019 di basket. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha sconfitto Varese con il punteggio di 82-73 nel primo quarto di finale in programma e attende ora la vincente della sfida di questa sera tra Milano e Virtus Bologna. La Vanoli ha condotto la partita per la maggior parte del tempo prendendo un ampio margine in avvio di ultimo quarto e non rischiando nulla nel finale. La squadra di Attilio Caja ha disputato invece un buon primo tempo, ma ha faticato a rimanere a contatto nella ripresa pagando soprattutto la pessima percentuale da tre punti (6/26). Prestazione da incorniciare per Andrew Crawford (22 punti) e per Wesley Saunders (20 punti), quest’ultimo eletto MVP dell’incontro. A Varese non sono bastati Thomas Scrubb (15 punti), Aleksa Avramovic (15 punti ma 7/17 dal campo) e un’altra ottima prova del capitano Giancarlo Ferrero (11 punti) per superare Cremona e accedere al secondo turno.

Partenza con il piede sull’acceleratore per Cremona che trova un parziale di 6-0 grazie alle triple di Saunders e Diener e prova a scappare. Varese cerca di rimanere a contatto con una buona giocata di Salumu, ma il canestro da lontanissimo di Aldridge vale il +9 e costringe Caja al timeout (13-4). Al rientro in campo è capitan Ferrero a suonare la carica per la formazione biancorossa: cinque punti consecutivi dell’azzurro e la schiacciata di Cain riducono decisamente il distacco (17-13). Gli uomini di Sacchetti provano a replicare, ma le percentuali da tre calano sensibilmente e il primo quarto si chiude sul 19-15.

Punteggio decisamente più elevato nel secondo parziale, che si apre con un nuovo allungo di Cremona firmato Aldridge e Stojanovic (24-15). La formazione di Sacchetti però ha un passaggio a vuoto e Varese è abilissima nell’approfittarne: Avramovic e uno scatenato Ferrero siglano un parziale di 11-0 e ribaltano completamente il risultato (24-26). La partita procede all’insegna dell’equilibrio, con canestri spettacolari da entrambe le parti, finché non sale in cattedra Crawford. Lo statunitense trova quattro triple consecutive e ricostruisce un buon margine per Cremona (43-37). La squadra biancorossa però non molla e con Moore si riporta a contatto, prima che il libero di Mathiang fissi il punteggio sul 44-40 all’intervallo lungo.

Partenza aggressiva della formazione di Sacchetti nella ripresa, che scappa sul +8 grazie a Mathiang e allunga ulteriormente con uno splendido appoggio al ferro di Saunders (53-44). Varese prova la reazione d’orgoglio e Scrubb con un paio di canestri di ottima fattura riduce il margine (57-52). Cremona però continua a spingere e la tripla di Stojanovic allo scadere del terzo periodo fissa il punteggio sul 60-52 e segna un duro colpo per gli uomini di Caja. La formazione biancorossa infatti fatica in avvio di ultimo quarto, perde Ferrero per falli e lascia scappare gli avversari sul +11 con la tripla di Aldridge (70-59). Con cinque minuti da giocare, Varese cerca in tutti i modi di rimettere in piedi la partita, ma Saunders non perdona e continua a trovare canestri in penetrazione (78-66). La schiacciata di Crawford mette il punto esclamativo sulla vittoria di Cremona (80-69) prima dei titoli di coda.

VANOLI BASKET CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 82-73 (19-15; 25-25; 16-12; 22-21)

Vanoli Basket Cremona – Diener 7, Stojanovic 8, Saunders 20, Crawford 22, Ruzzier 7, Aldridge 11, Ricci 2, Mathiang 5. All. Sacchetti

Openjobmetis Varese – Moore 3, Iannuzzi 5, Tambone 4, Scrubb 15, Salumu 8, Ferrero 11, Cain 8, Archie 2, Natali 2, Avramovic 15. All. Caja

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo