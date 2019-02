LIVE Super Bowl 2019, Los Angeles Rams-New England Patriots in DIRETTA: l’America si ferma, che spettacolo ad Atlanta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2019, riflettori accesi alla Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) per la partita più importante della stagione: Los Angeles Rams e New England Patriots si affronteranno con l’obiettivo di alzare al cielo il Vince Lombardi Trophy e scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. L’America si ferma per assistere a questo incontro che non è una semplice partita ma è un vero e proprio evento di costume, uno show che riunisce tutta la Nazione e che raccoglie l’intera popolazione davanti al televisore per gustare una festa che identifica tutto il Paese.

Difficile intravedere la grande favorita della vigilia, le due squadre sono praticamente sullo stesso livello e dovrebbero dare vita a un confronto particolarmente spettacolare, i due attacchi possono fare la differenza visto che le due difese non sono così impenetrabili. I Rams sono Campioni della NFC e hanno vinto solo il Super Bowl del 1999 mentre hanno perso quello del 2001 proprio contro i New England Patriots che iniziarono proprio in quel momento i loro due decenni da urlo. La corazzata guidata da Tom Brady, al terzo atto conclusivo consecutivo, ha già vinto cinque Super Bowl (l’ultimo nel 2016) e vuole ampliare la propria bacheca trascinata dal proprio quarterback.

Questa non è solo la partita più importante dell’anno ma è anche un evento che oltre lo sport, il contorno folkloristico è imperdibile: l’Inno Nazionale prima del fischio, il concerto nell’intervallo tenuto dai Maroon 5, il lancio dei nuovi spot pubblicitari (5-6 milioni di dollari per avere 30 secondi di spazio), le cheerleader (quest’anno ci saranno anche due uomini) e tanto altro ancora.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Super Bowl 2019, Los Angeles Rams-New England Patriots: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 00.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.com