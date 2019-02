Superbowl 2019, Los Angeles Rams-New England Patriots: le chiavi tattiche della partita.

Spesso un match di uno sport di squadra, che sia calcio, basket o rugby, viene equiparato ad una sfida a scacchi. L’epitome di questo aspetto è il football americano. La sua massima rappresentazione non può che essere il SuperBowl, la sfida per eccellenza, il duello che va a decidere la stagione della NFL. In questo caso, nella sua 53esima edizione, vedremo davvero una partita a scacchi di altissimo livello tra i New England Patriots di coach Bill Belichick ed i Los Angeles Rams del nuovo e giovanissimo “Guru” Sean McVay. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio tutte le possibili chiavi tattiche di questa super-sfida che, almeno sulla carta, non vede una favorita sicura.

QUARTERBACK – Da questo punto di vista si può parlare di eccellenza vera e propria. Tom Brady, già vincitore di 5 anelli, e di 4 titoli di MVP del SuperBowl, non ha certo bisogno di presentazioni, e proverà a far valere la sua qualità e la sua esperienza al Mercedes-Benz Stadium. Dall’altra parte Jared Goff sbarca per la prima volta al “Grande ballo” e dovrà farsi trovare pronto. Più facile a dirsi che a farsi, ma la grande prestazione nel Championship di New Orleans lascia ben sperare.

ATTACCHI – I Rams hanno allestito un attacco pressoché incontenibile. Oltre al già citato Jared Goff, infatti, i californiani hanno a disposizione una serie di campioni incredibile. Partiamo dal running back, Todd Gurley. Nonostante Playoffs sottotono, per colpa di qualche acciacco di troppo, se è in giornata è inarrestabile e può davvero distruggere qualsiasi difesa. Al suo posto ha brillato l’esperto CJ Anderson, per un duo che può veramente fare la differenza. Sul fronte dei ricevitori, poi, i gialloblu hanno una pattuglia che vede elementi con Cooks (ex di turno) Higbee, Woods, Everett e che gli schemi di attacco sanno esaltare, con tante tracce innovative che fanno allargare la difesa e portano punti. Per tutta la stagione McVay ha saputo creare un attacco vario, spettacolare e bilanciato tra lanci e corse. Dovrà essere così anche questa notte, mischiando lanci sul profondo e screen pass per i running back, per esaltare la potenza di Guerley e Anderson in campo aperto.

Passando ai Patriots, si può parlare dell’elogio della continuità. Pochi cambi, stessa filosofia, medesimi risultati: vittorie su vittorie. Tom Brady è il fulcro di un attacco che, quando gira al proprio massimo, non lascia scampo. In questa stagione, poi, il rookie Sony Michel sta dando quelle corse che New England ha sempre cercato. Tra i ricevitori, poi, spicca l’esperienza di Edelman, coadiuvato da Hogan e, soprattutto, dal neo-arrivato Gordon. Un capitolo a parte lo merita il Tight End Rob Gronkowski che, nonostante i tantissimi infortuni, è sempre totalmente inarrestabile. I Patriots hanno a disposizione un attacco sempre pericoloso ed efficace. Quando, poi, hai la fortuna di avere Brady al timone, tutto risulta più semplice. Edelman e Gronkowski saranno i bersagli numero uno, ma attenzione a Michel, che in questi Playoffs ha davvero fatto vedere tutto il suo valore.

LINEE ATTACCO/DIFESA – Sarà, forse, l’ago della bilancia dell’intero match. I Rams, con due fuoriclasse come Suh e Donald, vantano uno dei migliori Pass Rush dell’intera NFL e proveranno a mettere in difficoltà Brady che, fino a questo momento, non ha subito nemmeno un sack in tutti i Playoffs. Questo fa capire quanto sia eccezionale la linea di difesa dei Patriots e, non ultimo, la velocità di rilascio del pallone del numero 12 più famoso del mondo. Se, tuttavia, i Rams riuscissero a mettere le mani addosso con frequenza al QB, la partita potrebbe cambiare il suo andamento. New England, ovviamente, è pronta ad ogni evenienza, con una linea che ha dimostrato di poter gestire al meglio le situazioni.

DIFESA – Rams e Patriots, si può dire senza troppi problemi, non hanno difese che si possono definire “impenetrabili”. Hanno diverse eccellenze, specialmente i cornerback dei californiani, ma lasciano varchi e occasioni. La squadra di coach Belichick, poi, ha una curiosa caratteristica. Inizia la stagione con una difesa che concede oltre 400 yards di media per partita ma, piano piano, inizia a ingranare e migliora proprio quando serve, creando turnovers e punti. Da ambo le parti saranno chiamati ad un superlavoro i Defensive back contro i lanci di Brady e Gott (e lo faranno tanto) ma anche Line backers e uomini di linea per fermare le corse dei due ottimi running backs.

KICKER – Mai come in un SuperBowl i kicker assumono un ruolo fondamentale. Sia per i kick-off (e quindi per non dare una buona partenza ai rivali) sia nei delicatissimi field goals (specialmente quando si andrà a decidere il match) senza dimenticare gli extra-point. In poche parole Gostkowski e Zeurlein saranno chiamati ad una partita impeccabile per non rovinare il lavoro dei compagni. Il kicker, si sa, è un ruolo ingrato, come il portiere nel calcio. Puoi fare tutto alla perfezione, poi arriva un piccolo errore. E tutti si ricorderanno solo di quello.

