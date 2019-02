Superbowl NFL 2019: il grande giorno è arrivato, Rams e Patriots sono pronti per la storia

Il grande giorno è arrivato. Manca davvero poco. Il 53esimo SuperBowl sarà di scena nella notte italiana (dalle ore 00.30) nell’avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Da una parte i New England Patriots, campioni della AFC, dall’altra i Los Angeles Rams per la NFC. Chi la spunterà, dunque, e metterà il suo nome nella storia dell’ultimo atto della NFL?

Solitamente il SuperBowl non vede mai un chiaro favorito ma, studiando numeri, dati e statistiche, una delle due rivali ha un vantaggio, seppur minimo. In questa occasione, invece, Patriots e Rams partono veramente alla pari. Le due squadra sono complete, profonde, ben allenate e sono ricche di talento e campioni.

L’unica vera, e non piccola, differenza è l’esperienza. Tom Brady, per esempio, è al suo nono SuperBowl, mentre i Rams non ci arrivano dal 2001 quando persero proprio contro New England che presentava un giovanissimo numero 12. Questo gap, forse, è l’unico vero ago della bilancia di questo duello, dato che sotto tutti gli altri punti di vista Los Angeles se la gioca. Eccome.

La franchigia, sbarcata 2 anni fa in California dopo aver salutato Saint Louis, è stata programmata per vincere, e cosi sta facendo. Attorno al suo giovane e talentuoso quarterback, Jared Goff, i Rams hanno allestito una rosa spettacolare sui due lati, con tanti Pro-Bowler e innesti dalla Free Agency che hanno sostanzialmente prosciugato il “Cap space”. In poche parole, un vero e proprio “All-in” in attesa del nuovo contratto di Goff che non renderà più possibile una profondità di roster simile.

I Patriots, invece, sono sempre loro. Messi sempre in discussione, odiati (perchè come sempre chi vince tanto ha pochi amici) ma loro non si scompongono, fanno le cose per bene guidati dal loro leggendario coach Bill Belichick e arrivano sempre in fondo. Negli otto precedenti della “Era Brady” sono arrivati 5 Lombardi Trophy e 3 sconfitte (l’ultima un anno fa contro i Philadelphia Eagles), per cui la voglia di riscatto sarà immensa.

Gli Stati Uniti ed il mondo in generale attendono un grandissimo spettacolo. Le mete ed i punti non mancheranno, anche perchè le difese non sono propriamente impenetrabili, ed i due attacchi dispongono di tonnellate di talento. Rams o Patriots? Patriots o Rams? Chi solleverà al cielo di Atlanta il SuperBowl LIII? Le previsioni, come detto, vedono grandissimo equilibrio. Dal nostro punto di vista non ci rimarrà che gustarci le emozioni della partita più attesa dell’anno. New England vuole ritoccare il libro dei record. Los Angeles vuole entrarci. Chi ci riuscirà?

