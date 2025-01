NFL 2025, i Championships saranno Chiefs-Bills e Eagles-Commanders

Si è concluso il Divisional Round dei play-offs NFL 2024-2025 e, come tradizione, le emozioni non sono certo mancate. Ora sappiamo quali saranno i due Championships che si giocheranno domenica e che eleggeranno le due squadre che voleranno a New Orleans per il Super Bowl.

Nella AFC la super-sfida sarà quella più attesa, ovvero tra i Kansas City Chiefs ed i Buffalo Bills. Patrick Mahomes e compagni hanno superato 23-14 gli Houston Texans al termine di un match non brillante, con diverse chiamate arbitrali che hanno fatto infuriare gli ospiti. Ad ogni modo il QB dei Chiefs e il TE Travis Kelce hanno dettato legge e non hanno dato scampo ai texani. Per Mahomes 7-0 nel Divisional Round

Ha fatto molta più fatica Buffalo, invece, per piegare i Baltimore Ravens. Era annunciata come partita del weekend e così è stata. Josh Allen e Lamar Jackson guidano le due squadre fino al 27-25 finale. Baltimore prova la trasformazione da 2 punti per portare il match all’overtime ma fallisce ed i Bills tornano al Championship Round.

Nella NFC il match finale sarà tra Philadelphia Eagles e Washington Commanders. Se per i primi, però, i favori del pronostico contro i Los Angeles Rams (28-22) sono stati rispettati, i secondi hanno piazzato la sorpresa delle sorprese dei play-offs.

I Commanders, infatti, hanno demolito 45-31 a domicilio gli stra-favoriti Detroit Lions. Dopo aver chiuso 15-2 in stagione, Jared Goff e compagni sono crollati proprio sul più bello. Il QB lancia ben 3 intercetti e perde un fumble rovinando tutto. Dall’altra parte il QB rookie Jayden Daniels non sbaglia nulla, guida la squadra alla perfezione e ora andrà a giocarsi le sue chance di volare al Super Bowl.