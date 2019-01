NFL, SuperBowl 2019: i Los Angeles Rams, costruiti per vincere, vogliono completare l’opera

Se non si può parlare di sorpresa nel vedere i New England Patriots al 53esimo SuperBowl per la AFC, discorso simile lo si può fare anche per la NFC. I Los Angeles Rams, infatti, hanno compiuto una grande impresa nel vincere al Superdome di New Orleans contro i Saints nel Championship, ma i californiani non sono certo una “Cenerentola invitata al grande ballo”. La squadra del giovanissimo coach Sean McVay (ha da pochi giorni compiuto i 33 anni) era, ed è, costruita per vincere. Ed ora le manca un solo successo per raggiungere il secondo anello della propria storia.

I Rams, infatti, dopo una stagione 2017/18 da 11 vittorie e 5 sconfitte, con eliminazione nel Divisional dei Playoffs (doloroso ed inaspettato ko in casa contro gli Atlanta Falcons) hanno deciso di andare in “all in” nella più celebre tradizione pokeristica. Nella off-seson, infatti, la dirigenza della franchigia appena sbarcata a Los Angeles da Saint Louis, ha investito tanti dollari per rinnovare il suo imparreggiabile Defensive End Aaron Donald e accaparrarsi il meglio che ci fosse in circolazione tra i Free Agents. Sono arrivati i vari Ndamukong Suh, Marcus Peters, Brandin Cooks e Sam Shields solo per citarne alcuni.

Una squadra allestita con il chiaro intento di vincere subito, andando quasi ad azzerare lo spazio salariale del 2018. Un rischio calcolato che, a quanto pare, ha pagato dividendi. Il roster ha risposto nel migliore dei modi e ha seguito alla perfezione il quarterback Jared Goff, che ha smentito i numerosi detrattori, ed il running back Todd Gurley che ha dominato in lungo in largo nei 18 match disputati.

A questo punto per i Rams arriva l’atto finale più atteso, il SuperBowl LIII. Ad Atlanta, nello splendido Mercedes-Benz Stadium, i californiani si presentano al grande evento, contro i leggendari New England Patriots. Una partita che molti attendevano già prima dell’inizio della stagione e che ora ci regalerà grandissimo spettacolo. La squadra di coach Sean McVay proverà a spezzare un tabù che si protrae dal 30 gennaio 2000 quando gli allora St. Louis Rams (con il loro attacco incontenibile) ebbero la meglio dei Tennessee Titans in uno dei SuperBowl dal finale più incredibile di sempre, con la squadra del compianto Steve McNair che si fermò a meno di una yard dalla meta della vittoria all’ultimo secondo. L’unico Lombardy Trophy vinto nella storia della franchigia (che vanta comunque tre campionati pre-Era SuperBowl) al quale, a questo punto, Jared Goff e compagni vorranno fare compagnia con un altro trofeo.

L’obiettivo è chiaro ed era ben noto da mesi, ma ora i Rams sono pronti per completare l’opera. Una squadra costruita per vincere, con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Come se non bastasse, poi, dall’altra parte del campo troveranno i New England Patriots. Una sfida, anche, generazionale. Chi la spunterà?

Foto: Jeff Bukowski / Shutterstock.com