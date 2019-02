LIVE Scozia-Irlanda rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: esame di laurea per i padroni di casa

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Scozia-Irlanda, gara valida per il Sei Nazioni di rugby 2019: si apre con questa sfida la seconda giornata del torneo. La gara si giocherà a Edimburgo ed i XV sono pronti a sfidarsi a Murrayfield per regalare ai tifosi una partita memorabile.

La Scozia viene dalla vittoria con bonus contro l’Italia, mentre l’Irlanda arriva dal pesante ed inatteso tonfo contro l’Inghilterra vissuto a Dublino. Ci sarà il riscatto dei verdi, oppure gli scozzesi riusciranno ancora a far valere il fattore campo? Saranno certamente 80 minuti di grande spettacolo a darci la risposta.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Scozia-Irlanda, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: oggi, sabato 9 febbraio, la gara inizierà alle ore 15.15 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

