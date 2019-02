Rugby, Sei Nazioni 2019: Inghilterra e Galles per la fuga, riscatto Irlanda? La Scozia crede nel successo

Siamo giunti alla seconda giornata del Sei Nazioni di rugby, che darà una fisionomia più netta alla classifica e potrebbe escludere un’altra contendente al successo finale, dopo quanto visto nei primi match. Sarà l’occasione della riscossa per Irlanda, Francia ed Italia, o continuerà la fuga a tre di Scozia, Inghilterra e Galles?

Scozia-Irlanda

Se il successo all’esordio degli scozzesi era prevedibile contro l’Italia, lo stesso non si può dire, anche se ad Edimburgo i britannici sono stati bravissimi a trovare il bonus offensivo senza concederne agli azzurri, ha fatto rumore il tonfo interno dell’Irlanda contro l’Inghilterra, costato carissimo anche in termini di ranking.

Nonostante il fattore campo avverso, la bilancia pende comunque dalla parte dei verdi, che però non possono più sbagliare, sia in termini di classifica mondiale (anche se in questa tornata Inghilterra e Galles non potranno guadagnare punti), sia in vista della Coppa del Mondo, dove gli irlandesi potrebbero arrivare con punti interrogativi e non certezze.

Italia-Galles

Troppo spesso i Dragoni sono arrivati alla vigilia del Sei Nazioni in sordina, e questa volta l’importante successo ottenuto in terra transalpina potrebbe aver dato una spinta decisiva alla compagine britannica (un po’ come accaduto all’Irlanda lo scorso anno), per tentare la scalata al successo finale.

Nella prima gara non sono arrivati bonus, ma di certo a Roma i gallesi chiederanno strada all’Italia, certamente al momento non al loro livello. Per gli azzurri si preannuncia una gara ancora una volta fatta di sofferenza, nella quale la profondità del roster ospite stride con la coperta corta alla quale deve ovviare O’Shea.

Inghilterra-Francia

Due stati d’animo così opposti che farebbero pensare ad un esito scontato: gli inglesi sono arrivati a questo Sei nazioni a fari spenti, dopo il pessimo torneo della scorsa annata ma hanno violato il campo dell’Irlanda, mentre i transalpini ha buttato al vento una partita vinta dopo 40 minuti contro il Galles.

A questo va aggiunto il momento di incertezza in casa francese, con Brunel continuamente sulla graticola, che si rispecchia sulle prestazioni degli atleti, che possono battere chiunque, ma anche prendere clamorose imbarcate, come accaduto nella ripresa della gara d’esordio, al contrario l’Inghilterra appare già in formato Coppa del Mondo.

Sei Nazioni

Seconda giornata

Scozia-Irlanda 9 febbraio ore 15.15

Italia-Galles 9 febbraio ore 17.45

Inghilterra-Francia 10 febbraio ore 16.00

Classifica

Scozia 5

Inghilterra 5

Galles 4

Francia 1

Irlanda 0

Italia 0

