Classifica Sei Nazioni Rugby 2019: risultati, punti e bonus. Inghilterra corsara in Irlanda

Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in casa.

RISULTATI SEI NAZIONI 2019

Prima giornata

Francia-Galles 19-24

Scozia-Italia 33-20

Irlanda-Inghilterra 20-32

Seconda giornata

Scozia-Irlanda 9 febbraio ore 15.15

Italia-Galles 9 febbraio ore 17.45

Inghilterra-Francia 10 febbraio ore 16.00

Terza giornata

Francia-Scozia 23 febbraio ore 15.15

Galles-Inghilterra 23 febbraio ore 17.45

Italia-Irlanda 24 febbraio ore 16.00

Quarta giornata

Scozia-Galles 9 marzo ore 15.15

Inghilterra-Italia 9 marzo ore 17.45

Irlanda-Francia 10 marzo ore 16.00

Quinta giornata

Italia-Francia 16 marzo ore 13.30

Galles-Irlanda 16 marzo ore 15:45

Inghilterra-Scozia 16 marzo ore 18.00

CLASSIFICA

Scozia 5

Inghilterra 5

Galles 4

Francia 1

Irlanda 0

Italia 0

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani LPS