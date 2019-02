LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino, test fondamentale verso i Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti in Finlandia: oggi, sabato 9 febbraio. Alle 11 sono in programma le qualificazioni e dalle 13.30 quarti di finale, semifinali e finali. Per tutti gli atleti al via si tratta di una vera e propria prova generale in vista dei Mondiali di Seefeld in programma fra due settimane, a partire dall’azzurro Federico Pellegrino (campione del mondo su queste nevi due anni fa) che in qualificazione prenderà il via con il numero 20, subito prima del dominatore della stagione, il norvegese Klaebo. Al via nella gara maschile anche altri due azzurri, Francesco De Fabiani e Stefan Zelger. In campo femminile, invece, assente per infortunio la regina della specialità, Stina Nilsson, la grande favorita è la norvegese Falla. Una sola azzurra al via: Greta Laurent.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti in Finlandia, qualificazioni dalle 11, finali dalle 13.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

11.10: Inserimento al quarto posto per la svedese Hagstroem. Tante atlete sulla carta di seconda fascia tra le prime. Laurent al momento è decima, nessun problema per la qualificazione

11.09: Che sorpresa! La slovena Urevc fa segnare il miglior tempo! E che tempo!!! Vola in testa con 4″21 di vantaggio su Faehndrich

11.08: Restano tutte dietro le ultime arrivate, Laurent mantiene l’ottava piazza dopo 22 atlete al traguardo

11.06: Grande prestazione della svizzera Faehndrich che va in testa con 15 centesimi di vantaggio su Caldwell. Bene le slovene Fabjan e Lampic rispettivamente terza e quarta

11.05: Cala un po’ nel finale ma è comunque quinta Greta Laurent al traguardo quando sono arrivate 10 atlete, la svizzera Van der Graaff si inserisce al terzo posto

11.04: LAURENT E’ PRIMA ALL’INTERMEDIO! Caldwell passa al comando con 1″5 di vantaggio su Falla al traguardo

11.03: Falla al traguardo ha 87 centesimi di vantaggio su T. Weng, terza Falk

11.03: Caldwell fa segnare il miglior intermedio davanti a Falla

11.02: Falla ha il miglior intermedio ai 700 metri davanti a Tiril Weng

11.00: Partita la gara

10.58: I grandi favoriti sono entrambi norvegesi: in campo maschile il leader di coppa Klaebo cercherà di mettere fieno in cascina per respingere l’assalto del russo Bolshunov, in campo femminile Falla, dopo una partenza njon esaltante, è entrata in forma al punto giusto e può approfittare dell’assenza per infortunio della svedese Nilsson

10.55: Quattro complessivamente gli azzurri al via nelle qualificazioni della sprint di Lahti. In campo femminile Greta Laurent partirà con il pettorale 10. In campo maschile Francesco De Fabiani sarà al via con il numero 13, Federico Pellegrino con il 20 e Stefan Zelger con il 38

10.50: Gli occhi degli appassionati italiani sono tutti puntati su Federico Pellegrino: una sola vittoria finora in una stagione non straordinaria per il campione del mondo in carica valdostano che punta tutto alla gara di Seefeld ma che oggi dovrà dimostrare di avere raggiunto una buona condizione in vista dell’appuntamento iridato

10.45: Tra circa un quarto d’ora scatteranno le qualificazioni femminili, seguite poi dalle qualificazioni maschili. Dalle 13.30 seguiremo la sessione di quarti di finale, semifinali e finali

10.42: Buona giornata agli appassionati di sci di fondo. E’ il giorno della sprint a tecnica libera che anticipa la sfida mondiale di Seefeld. La Coppa del Mondo fa tappa a Lahti in Finlandia, location storica del fondo mondiale, che ha ospitato l’ultima rassegna iridata