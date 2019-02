Sci di fondo oggi (9 febbraio), Sprint Lahti 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Si disputeranno quest’oggi le due gare sprint a tecnica libera maschile e femminile di Lahti, valevoli per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019.

Torna dunque in gara Federico Pellegrino, alla caccia di nuove soddisfazioni nell’eterna lotta con Johannes Klaebo. L’azzurro partirà, nelle qualificazioni, con il pettorale numero 20, mentre a Klaebo toccherà il 22. Di scena anche Francesco De Fabiani con il 13 e Stefan Zelger con il 38. Tra le donne, invece, l’Italia schiera la sola Greta Laurent, partente con il pettorale numero 10 nel gruppo delle migliori. Manca Stina Nilsson, leader della classifica di specialità, ma la Svezia ha sempre la sua potenza di fuoco con Hanna Falk, Maja Dahlqvist e Ida Ingemarsdotter.

Le gare sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti si svolgerà il 9 febbraio. Le gare, limitatamente alle fasi finali, saranno trasmesse in diretta tv dai canali di Eurosport e in diretta streaming da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli eventi, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 9 FEBBRAIO

Ore 11:00 Qualificazioni sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

Ore 13:30 Fasi finali sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

federico.rossini@oasport.it

Foto: Valerio Origo

Foto: Valerio Origo