Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa, +180 su Natalia Nepryaeva

Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, in Finlandia, il 24 novembre, e si chiuderà il 24 marzo a Quebec City, in Canada. Di seguito vi proponiamo le classifiche della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile (generale, distance e sprint).

Classifica generale Coppa del Mondo femminile di sci di fondo (Top 10 + italiane):

1 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 1237

2 NEPRYAEVA Natalia RUS 1057

3 PARMAKOSKI Krista FIN 1002

4 JOHAUG Therese NOR 800

5 BELORUKOVA Yulia RUS 695

6 DIGGINS Jessica USA 693

7 NILSSON Stina SWE 606

8 ANDERSSON Ebba SWE 549

9 SEDOVA Anastasia RUS 521

10 WENG Heidi NOR 446

42 GANZ Caterina ITA 106

46 LAURENT Greta ITA 81

61 BROCARD Elisa ITA 46

64 SCARDONI Lucia ITA 39

69 PELLEGRINI Sara ITA 23



Classifica distance Coppa del Mondo femminile di sci di fondo (Top 5 + italiane):

1 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 607

3 JOHAUG Therese NOR 600

2 PARMAKOSKI Krista FIN 509

4 NEPRYAEVA Natalia RUS 458

5 ANDERSSON Ebba SWE 389

34 GANZ Caterina ITA 62

43 BROCARD Elisa ITA 40

66 PELLEGRINI Sara ITA 7



Classifica sprint Coppa del Mondo femminile di sci di fondo (Top 5 + italiane):

1 NILSSON Stina SWE 426

2 DAHLQVIST Maja SWE 280

3 FALLA Maiken Caspersen NOR 263

4 INGEMARSDOTTER Ida SWE 230

5 NEPRYAEVA Natalia RUS 215

22 LAURENT Greta ITA 81

32 SCARDONI Lucia ITA 39

60 BROCARD Elisa ITA 6



Foto: Valerio Origo