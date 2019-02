LIVE Sci alpino, Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA: Dominik Paris contro tutti, Innerhofer sogna il colpaccio

Italy's Dominik Paris competes during the men's Super G event of the 2019 FIS Alpine Ski World Championships at the National Arena in Are, Sweden, on February 6, 2019. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale proprio nella competizione prediletta. In passato solo l’austriaco Hermann Maier (1999) e l’americano Bode Miller (2005) sono riusciti nella memorabile impresa di agguantare il titolo iridato sia in superG sia in discesa nella stessa edizione. L’italiano sfida dunque anche la storia e la leggenda: ecco perché è Paris contro tutti!

Partirà con i favori del pronostico, insieme all’azzurro, anche lo svizzero Beat Feuz, peraltro campione in carica della disciplina. Attenzione poi agli austriaci Mathias Mayer e Vincent Kriechmayr, forse i più pericolosi in assoluto. Pur se acciaccati, guai a dare per morti i veterani norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud: possiedono classe ed esperienza per piazzare la zampata nel momento più importante, al pari del giovane connazionale Aleksander Aamodt Kilde. Fanno paura i francesi Johan Clarey ed Adrien Theaux, assolutamente trasformati in questo Mondiale.

L’Italia si affida anche ad un Christof Innerhofer che si è ben comportato in prova: l’altoatesino è un uomo da grandi appuntamenti e se azzecca la gara secca può diventare una mina vagante in grado di far saltare il banco. In gara per il Bel Paese anche Matteo Marsaglia e Mattia Casse.

La discesa maschile dei Mondiali di sci alpino 2019, meteo permettendo, prenderà il via alle 12.30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live. Buon divertimento! (Foto: Lapresse)

